Greva transportatorilor, declanșată din cauza prețurilor ridicate la combustibil, provoacă o criză de aprovizionare în sudul Italiei. Produsele de bază, precum laptele, carnea, ouăle și pâinea, lipsesc din magazine, în timp ce benzinăriile rămân fără benzină și motorină, iar aeroporturile se confruntă cu probleme în aprovizionarea cu kerosen.

Oamenii spun că sunt nevoiți să meargă dintr-un magazin în altul în speranța că vor găsi alimentele de care au nevoie. Printre produsele care lipsesc în primul rând se numără laptele, carnea, ouăle și pâinea, care sunt livrate frecvent, uneori chiar zilnic.

Greva durează de aproape o săptămână, însă localnicii afirmă că susțin revendicările transportatorilor. Aceștia au ieșit în stradă din cauza prețurilor foarte mari la carburanți.

Guvernul a anunțat măsuri de sprijin, inclusiv fonduri suplimentare de sute de milioane de euro. Transportatorii spun însă că nu au nevoie de noi fonduri, ci de reducerea prețurilor la pompă, pentru a-și putea continua activitatea.

Criza se extinde și în sectorul carburanților. Dacă inițial problemele afectau în principal sudul Italiei, situația s-a extins spre nord, până în provincia Napoli. Acolo, aproape toate benzinăriile au anunțat că au rămas fără benzină și motorină.

Lipsa combustibilului afectează și aeroporturile din sudul Italiei, unde rezervele de kerosen sunt în scădere. Potrivit informațiilor prezentate în reportaj, mai multe aeroporturi din regiune i-au avertizat pe piloți să ia în calcul escale pentru realimentare înainte de a ateriza în zonă.

În paralel, autoritățile au anunțat măsuri restrictive pentru a răspunde blocării drumurilor publice. Peste 1.300 de șoferi ar fi fost reținuți în urma protestelor, potrivit informațiilor prezentate în reportaj.

Proteste violente au avut loc și în Spania, unde sute de manifestanți s-au confruntat cu poliția.

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Editor : C.A.