Live TV

Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia ar ataca Ungaria, ce județ maghiar ar ceda?”

Data actualizării: Data publicării:
Peter Magyar
Foto: Profimedia

Ucraina are dreptul deplin de a se apăra împotriva agresiunii ruse și nu poate fi forțată să cedeze teritoriu, a declarat câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, pe 13 aprilie, ca răspuns la o întrebare a unui reporter de la Kyiv Independent.

„Dacă cineva spune asta — indiferent de cât timp politicienii Fidesz au spus lucruri similare — ar trebui să-i întrebați ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar ataca Ungaria: ce județ maghiar ar ceda?”, a spus Magyar la o conferință de presă.

„Este o declarație scandaloasă și cinică, nedemnă de eroii și luptătorii noștri pentru libertate din 1956”, a spus viitorul prim-ministru al Ungariei, făcând o comparație cu revoluția anticomunistă din 1956 din Ungaria.

Partidul Tisza al lui Magyar a obținut o victorie răsunătoare asupra partidului Fidesz al prim-ministrului Viktor Orban în cadrul alegerilor parlamentare din 12 aprilie, punând capăt dominației de 16 ani a lui Orban la putere.

Alegerile au avut loc într-un moment crucial pentru Ucraina, întrucât Orban — considerat pe scară largă drept cel mai prietenos lider al UE cu Kremlinul — blochează un împrumut de 90 de miliarde de euro (105 miliarde de dolari) pentru Kiev și cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Magyar, un fost membru al Fidesz care s-a rupt de partid în 2024, a promis să elimine corupția din era Orban, să refacă legăturile cu UE și să se îndepărteze de politicile pro-ruse ale Fidesz.

Întrebat de Kyiv Independent despre presiunea exercitată de președintele american Donald Trump asupra Ucrainei pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia, Magyar a spus că „nicio țară nu are dreptul să-i spună alteia să renunțe la teritoriu după un război de patru ani”.

Politicianul maghiar a subliniat necesitatea unor garanții de securitate susținute de SUA pentru Ucraina și a avertizat împotriva repetării greșelilor din Memorandumul de la Budapesta din 1994, în temeiul căruia Kievul și-a schimbat arsenalul nuclear din era sovietică pentru asigurări vagi.

Magyar a mai spus că guvernul său va urmări relații prietenoase cu toți vecinii, inclusiv cu Kievul — dar a menționat „soluționarea drepturilor minorității maghiare” din Ucraina ca o condiție prealabilă pentru normalizarea relațiilor.

Orban acuză de mult timp Ucraina că discriminează comunitatea etnică maghiară, în principal prin legile privind limba. Kievul a respins acuzațiile lui Orban, dar și-a exprimat disponibilitatea de a rezolva orice potențiale dispute.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

