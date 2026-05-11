Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al Ungariei pe curs de coliziune cu Bruxelles-ul

Prim-ministrul ales al Ungariei, Péter Magyar, se îndreaptă spre o potențială confruntare cu Bruxelles-ul pe tema pactului istoric al UE privind migrația, cu doar câteva săptămâni înainte ca această reformă radicală să intre în vigoare în luna iunie.

Un raport de progres al Comisiei Europene, publicat vineri, arată că Budapesta a rămas deja în urmă cu mai multe elemente esențiale ale Pactului privind migrația și azilul, convenit în 2024, scrie Euractiv.

Magyar, care s-a angajat să reseteze relațiile cu UE menținând în același timp o linie dură în privința migrației, a declarat luna trecută că Ungaria „nu va accepta niciun pact sau mecanism de alocare” privind azilul și migrația.

Este o poziție la fel de dură ca cea afișată până acum de Viktor Orban.

Raportul critică, de asemenea, Ungaria pentru că nu a notificat unde vor avea loc procedurile la frontieră, nu a transmis părți din planurile sale de urgență agenției UE pentru azil și – alături de Slovacia – a refuzat să contribuie la primul „fond de solidaritate” al pactului, noul mecanism de repartizare a sarcinilor inclus în pact.

Ungaria figurează, de asemenea, printre țările UE care trebuie încă să pună în aplicare măsuri pentru consiliere juridică gratuită pentru solicitanții de azil.

Întrebat ce ar putea face Comisia pentru a se asigura că Ungaria respectă pactul, un purtător de cuvânt a evitat întrebările privind posibile instrumente de aplicare, afirmând că executivul UE „nu va specula asupra acțiunilor unui viitor guvern care încă nu și-a început mandatul”.

Comisia a adăugat că „va continua să colaboreze cu noul guvern odată ce acesta va fi instalat”, inclusiv în chestiuni legate de migrație.

Magyar a vizitat Bruxelles-ul la sfârșitul lunii aprilie pentru discuții cu președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, menite să deblocheze miliarde de euro din fondurile UE înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept din era Orbán.

Deși Ungaria se remarcă ca fiind cel mai evident caz atipic, Comisia a afirmat că există în continuare lacune de punere în aplicare în mai multe țări, inclusiv Germania, Italia, Grecia, Polonia, Belgia, Țările de Jos și Spania, în funcție de domeniul de politică.

