Mai multe capete de porc au fost descoperite în fața unor moschei din Paris. Autoritățile condamnă „actele abjecte”

Data publicării:
Cap de Porc PARIS
Mai multe capete de porc au fost descoperite în fața moscheilor din Paris. Foto: X/ DR

Nouă capete de porc au fost descoperite, marți dimineață, în fața mai multor moschei din Paris și din suburbiile capitalei franceze, a anunțat șeful poliției, Laurent Nuñez , într-o conferință de presă, denunțând „actele abjecte”, transmite Le Figaro.

Patru capete de animale au fost găsite în Paris și cinci în suburbiile metropolei. Marea Moschee din Paris, la rândul său, a anunțat că deplânge o „etapă tristă” de ură antimusulmană și „condamnă în termenii cei mai duri actele islamofobe” care „au ca scop divizarea comunității noastre naționale”. 

„Descoperirile evoluează și se fac pe măsură ce moscheile se deschid”, a declarat o sursă din poliția franceză. Aceasta a adăugat că inscripția „Macron” a fost găsită pictată cu albastru pe unul dintre capete.

„O anchetă a fost deschisă imediat ”, a precizat șeful poliției, asigurând că „se face tot posibilul pentru a-i găsi pe autorii acestor acte josnice”.

Brigada criminală a parchetului din Paris a fost solicitată să investigheze actele pentru „incitare la ură agravată prin discriminare bazată pe rasă sau religie”. Parchetul din Nanterre a renunțat, de asemenea, la competența asupra unor cazuri similare în favoarea parchetului din Paris.

Primarul Parisului, Anne Hidalgo, a condamnat „actele rasiste” și a promis „solidaritate cu comunitatea musulmană”.

„Am avertizat de luni de zile și nu am fost auziți”, a declarat Bassirou Camara, președintele Addam (o asociație pentru combaterea discriminării și a actelor anti-musulmane), solicitând o „reacție puternică” din partea autorităților.

„Ne temem că situația se va intensifica. Care va fi următorul pas? Să aruncăm cu capete de porc asupra credincioșilor sau să-i atacăm fizic?”, a întrebat el.

Franța are cea mai mare populație de musulmani din Europa, peste 6 milioane, pentru care porcii sunt considerați impuri.

Editor : Ș.R.

