Live TV

Video Mai mulți oameni au murit după ce un autobuz a intrat într-o stație, în centrul Stockholmului

Data publicării:
autobuz-Stockholm
Autobuzul care a intrat într-un refugiu din Stockholm. Foto: Profimedia

Mai mulți oameni au murit și au fost răniți vineri seară, 14 noiembrie, în capitala Suediei. Incidentul s-a petrecut în centrul Stockholmului, când un autobuz a intrat într-un refugiu de călători, a anunțat poliția suedeză, relatează AFP, conform News.ro.

Autobuzul a lovit o stație de autobuz, conform unor imagini difuzate de presa suedeză. 

Au fost șase victime în incident, a declarat un purtător de cuvânt al serviciilor de salvare din Stockholm, fără a preciza numărul celor uciși sau răniți. Purtătorul de cuvânt a spus că nu erau pasageri în autobuz în acel moment, conform Reuters.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Cazul este investigat ca omor involuntar. Șoferul autobuzului a fost arestat, dar aceasta este procedura obișnuită în astfel de incidente”, a spus un purtător de cuvânt al poliției, adăugând că nu există informații care să indice că ar fi vorba de un atac.

Poliția a declarat că nu va face comentarii cu privire la numărul, sexul sau vârsta persoanelor decedate sau rănite.

Poliția, serviciile de salvare și ambulanțele au intervenit la fața locului, a anunțat poliția.

O fotografie publicată pe site-ul cotidianului Aftonbladet arată serviciile de urgență la fața locului, înconjurând un autobuz albastru cu două etaje, cu resturi împrăștiate în jurul vehiculului. Incidentul a avut loc în apropierea Universității Regale de Tehnologie, a mai anunțat poliția.

De asemenea, purtătoarea de cuvânt a poliției, Nadya Norton, a precizat pentru AFP că „ancheta urmează să stabilească ce s-a întâmplat”.

„Este prea devreme să ne pronunţăm şi nu vreau să speculez. Trebuie să-l interogăm, iar apoi vom vedea dacă va fi eliberat sau plasat în arest”, a subliniat Norton.

Citește și:

Atac armat într-o școală din Suedia: Aproximativ zece persoane au fost împușcate

Mărturiile celor care au supraviețuit atacului de la școala din Suedia: „Oameni căzuți, răniți și sânge peste tot”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
misu la liceu
1
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
2
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
4
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza anunțată de...
maneliști căcați
5
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o...
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
clinica fetita moarta dentist
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de...
Resturile dronei rusesti cazute in zona Grindu
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE, după ce o...
avion f-35 in zbor
Descurajarea Rusiei în Europa. Scenariul formulat de un fost...
protest - iccj- noiembrie 2025
Demonstrație în fața ÎCCJ, împotriva Liei Savonea: „Vrem justiția...
Ultimele știri
Înapoi la practicile din Era Sovietică: Rusia intenționează să mute populația din Ucraina ocupată în Siberia
Polonia ar putea achiziţiona submarine suedeze produse de Saab. Programul este susținut și de premierul Keir Starmer
EVERGENT Investments propune acționarilor un dividend de 0,135 lei/acțiune
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Drone operators of 3rd Assault Brigade at positions near the frontline in the direction of Borova
Suedia a finanțat 400 de drone pentru campania Ucrainei de atacarea a rafinăriilor de petrol rusești
5AC-eIef
Accident între un autobuz și un tramvai în București. Șapte persoane, duse la spital. Circulația în zonă a fost reluată
ORESUND BRIDGE OPENS BETWEEN SWEDEN AND DENMARK.
Danemarca și Suedia, doi vecini care trăiesc în lumi diferite. Cum arată cel mai dramatic experiment privind migrația din Europa
JAS 39 Gripen
Primele avioane Gripen vor ajunge în Ucraina mai devreme decât se credea inițial
Gripen E
De ce Ucraina vrea să cumpere avioane de vânătoare suedeze Gripen. Cinci avantaje evidente, dar și un mare dezvantaj
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Fanatik.ro
La 64 de ani, Nadia Comăneci a făcut anunțul despre căsnicia ei de 29 de ani: ”Va fi un an plin de sărbători”
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Dinamo, pe scenă la Vocea României! Eva Nicolescu a debutat cu Ştefan Ştiucă: “A cântat cu noi fără repetiţie”
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
TABEL La ce vârstă se pot pensiona persoanele cu handicap, în funcție de gradul de dizabilitate
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
"Sunt o rușine!" Gennaro Gattuso nu s-a abținut deloc, după scenele cum rar se văd de la Chișinău
Pro FM
Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu noul iubit: "Să o iei de la capăt nu e ușor, dar a meritat"
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
Cumulul pensiei cu salariul, interzis. Care pensionari pierd 85% din pensie dacă muncesc în continuare?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA