Mai mulți oameni au murit și au fost răniți vineri seară, 14 noiembrie, în capitala Suediei. Incidentul s-a petrecut în centrul Stockholmului, când un autobuz a intrat într-un refugiu de călători, a anunțat poliția suedeză, relatează AFP, conform News.ro.

Autobuzul a lovit o stație de autobuz, conform unor imagini difuzate de presa suedeză.

Au fost șase victime în incident, a declarat un purtător de cuvânt al serviciilor de salvare din Stockholm, fără a preciza numărul celor uciși sau răniți. Purtătorul de cuvânt a spus că nu erau pasageri în autobuz în acel moment, conform Reuters.

„Cazul este investigat ca omor involuntar. Șoferul autobuzului a fost arestat, dar aceasta este procedura obișnuită în astfel de incidente”, a spus un purtător de cuvânt al poliției, adăugând că nu există informații care să indice că ar fi vorba de un atac.

Poliția a declarat că nu va face comentarii cu privire la numărul, sexul sau vârsta persoanelor decedate sau rănite.

Poliția, serviciile de salvare și ambulanțele au intervenit la fața locului, a anunțat poliția.

O fotografie publicată pe site-ul cotidianului Aftonbladet arată serviciile de urgență la fața locului, înconjurând un autobuz albastru cu două etaje, cu resturi împrăștiate în jurul vehiculului. Incidentul a avut loc în apropierea Universității Regale de Tehnologie, a mai anunțat poliția.

De asemenea, purtătoarea de cuvânt a poliției, Nadya Norton, a precizat pentru AFP că „ancheta urmează să stabilească ce s-a întâmplat”.

„Este prea devreme să ne pronunţăm şi nu vreau să speculez. Trebuie să-l interogăm, iar apoi vom vedea dacă va fi eliberat sau plasat în arest”, a subliniat Norton.

