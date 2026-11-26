Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu a declarat, întrebată despre o posibilă venire a Laurei Codruţa Kövesi la Chişinău, că şi-ar dori ca acesta să ocupe o funcţie în Republica Moldova. „Din numele meu, o rog să vină, că ar fi nevoie”, a menţionat Maia Sandu la JurnalTV, conform Unimedia.

Întrebată despre speculaţiile privind o posibilă venire a Laurei Codruţa Kövesi la Chişinău, în special pentru funcţia de Procuror General, Maia Sandu a menţionat că fotoliul este ocupat şi că, în prezent, nu există un concurs deschis pentru acest post.

„Funcţia de procuror general este ocupată. Nu există un concurs deschis acum pentru funcţia de procuror general la Chişinău”, a precizat preşedintele Republicii Moldova.

Ea a spus că nu a invitat-o pe Kovesi şi că nu a discutat cu nimeni despre o funcţie anume.

„Nu ştiu dacă ar interesa-o să vină în Republica Moldova după o experienţă şi o funcţie importantă la nivelul Uniunii Europene. Din numele mea, o rog să vină, că ar fi nevoie. Sigur, de fiecare dată am discutat cu ea şi i-am cerut sfatul despre cum să ne mişcăm şi, da, procurorii noştri ar avea mult de învăţat de la ea”, a spus Maia Sandu.

Editor : Sebastian Eduard