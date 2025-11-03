Maia Sandu merge la Bruxelles, pentru discuții despre aderarea R. Moldova la UE. Negocierile sunt împiedicate de Ungaria

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va face o vizită de lucru la Bruxelles marţi, când va fi prezentat şi Raportul de extindere a UE, document ce va reflecta progresele din ultimul an făcute de Republica Moldova în parcursul său european. Potrivit postului „Europa liberă”, raportul este laudativ, dar optimismul Comisiei Europene nu garantează o deschidere grabnică a negocierilor de aderare, din cauza împotrivirii Ungariei, potrivit News.ro.

Agenda vizitei Maiei Sandu la Bruxelles include mai multe întrevederi - cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu comisarul european pentru extindere Marta Kos, precum şi cu alţi oficiali de rang înalt. Potrivit instituţiei prezidenţiale, discuţiile se vor concentra pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, scrie NewsMaker.

Şefa statului va participa, de asemenea, la o conferinţă organizată de Euronews, unde va vorbi despre importanţa extinderii UE.

Republica Moldova a obţinut statutul de ţară-candidată la aderarea la UE, împreună cu Ucraina, în iunie 2022, iar Consiliul European a aprobat deschiderea negocierilor de aderare în decembrie 2023. Primele conferinţe interguvernamentale Moldova-UE şi Ucraina-UE, care au marcat startul negocierilor de aderare, au avut loc pe 25 iunie 2024. Pe 22 septembrie 2025, Moldova a încheiat procesul de screening bilateral pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Pe 20 octombrie, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat că procesul de evaluare a legislaţiilor naţionale ale Republicii Moldova şi ale Ucrainei a fost finalizat şi că Bruxelles-ul recomandă statelor membre să aprobe rapid deschiderea celor şase clustere de negociere.

În proiectul de raport văzut de Europa Liberă Moldova, Comisia Europeană spune că alegerile parlamentare din 28 septembrie, la care partidul pro-european de guvernământ PAS şi-a reînnoit mandatul, demonstrează „angajamentul ferm” al ţării pentru integrarea europeană.

„Moldova a progresat pe calea aderării cu o viteză accelerată şi şi-a aprofundat în mod semnificativ cooperarea cu UE, în ciuda ameninţărilor hibride, tentativelor de destabilizare a ţării şi a cursului ei european”, se spune în proiectul de raport, care urmează să fie publicat oficial pe 4 noiembrie.

Astfel, Moldova este lăudată pentru „rezilienţă” în faţa atacurilor hibride ale Rusiei în contextul alegerilor parlamentare, iar proiectul de raport recomandă ţărilor în proces de aderare la UE să depună mai mult efort pentru a combate aceste atacuri şi dezinformarea.

Concluzia generală a Raportului de extindere pe 2025, vizând zece ţări, este, potrivit proiectului văzut de Europa Liberă, că procesul de extindere se mişcă acum „mai rapid decât în ultimii 15 ani”, iar UE trebuie să ajute ţările candidate pe calea aderării.

Comisia repetă, potrivit proiectului de raport, estimarea sa mai veche că R. Moldova şi Ucraina, care sunt tratate la pachet, sunt pregătite să deschidă clusterele de negociere (grup de capitole - n.r.) privind fundamentele aderării (care vizează domenii precum statul de drept, buna guvernare şi drepturile fundamentale), relaţiile externe şi piaţa unică.

Însă deschiderea negocierilor este blocată deocamdată de Ungaria, aliată a Rusiei, care se opune aderării Ucrainei la UE, afectând astfel şi perspectivele Republicii Moldova.

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat săptămâna trecută în şedinţa de învestire că va demisiona dacă Chişinăul nu semneaza Tratatul de aderare la UE până în 2028, astfel ca aderarea propriu-zisă să aibă loc în 2030.

