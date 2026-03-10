Maia Sandu și Zelenski primesc cea mai înaltă distincție a UE. Merkel, printre laureați, huiduită în Parlamentul European

Maia Sandu și Volodimir Zelenski se numără printre laureații celei mai înalte distincții acordate de Uniunea Europeană, Ordinul European de Merit. Numele fostului cancelar german Angela Merkel, de asemenea premiată, a stârnit huiduieli în Parlamentul European.

Ordinul European de Merit, acordat pentru prima dată în acest an pentru a recunoaște persoane care au contribuit la valorile Uniunii Europene, are trei grade ierarhice: Membru al Ordinului, Membru de Onoare al Ordinului și Membru Distins al Ordinului, relatează POLITICO.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, fostul cancelar german Angela Merkel și fostul președinte polonez Lech Wałęsa au primit cea mai înaltă distincție. Printre cei distinși cu a doua cea mai înaltă onoare se numără președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, și fostul președinte al Finlandei, Sauli Niinistö.

Printre cei recunoscuți în categoria Membru al Ordinului se află starul grec al baschetului Giannis Antetokounmpo, José Andrés, fondatorul ONG-ului World Central Kitchen, precum și cei patru membri ai trupei U2.

Bono, cunoscut pentru activismul său împotriva sărăciei și pentru activitatea filantropică, și-a exprimat de mult timp sprijinul pentru Uniunea Europeană, fluturând chiar steagul UE la concerte. Într-un discurs din 2018, el a avertizat că Uniunea este sub atac și a cerut ca aceasta să fie apărată.

Angela Merkel, care a fost cancelar al Germaniei între 2005 și 2021, a fost lăudată pentru leadershipul său stabil, în special în timpul primului mandat al președintelui american Donald Trump. Totuși, moștenirea sa a fost analizată tot mai critic în ultimii ani din cauza dependenței crescute a Germaniei de gazul rusesc în perioada mandatului său, criticile intensificându-se în special după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova.

Când președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a menționat că Merkel este onorată, în sală s-a auzit un cor puternic de huiduieli.

Martin Schirdewan, copreședintele grupului The Left din Parlamentul European, a declarat despre decizia de a o premia pe Merkel: „A recompensa mâna care a impus reduceri sociale, a adâncit inegalitățile și a exportat austeritatea din Germania către Grecia nu este cu adevărat cea mai bună alegere pentru un premiu.”

Cei premiați vor primi o insignă, o panglică și un certificat semnat de Roberta Metsola în cadrul unei ceremonii care va avea loc în luna mai.

