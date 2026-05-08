Live TV

Majoritatea europenilor consideră că apartenența la UE le-a adus beneficii. 81% susțin o politică comună de apărare (Eurobarometru)

Data publicării:
Brussels,,Belgium,-,08,04,2023:,European,Parliament,Headquarters.,Modern
Parlamentul European. Foto: Shutterstock
Din articol
Sprijin ridicat pentru euro și pentru democrație Costul vieții rămâne principala preocupare a europenilor

Aproape trei sferturi dintre europeni consideră că țara lor a avut de câștigat din apartenența la Uniunea Europeană, iar majoritatea văd UE drept un factor de stabilitate și securitate într-un context internațional tot mai tensionat, arată un nou sondaj Eurobarometru publicat înainte de Ziua Europei.

Potrivit cercetării, 72% dintre cetățenii europeni spun că statul lor a beneficiat de apartenența la UE, în timp ce 75% afirmă că se simt cetățeni europeni, egalând cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.

În același timp, 73% dintre respondenți consideră că Uniunea Europeană reprezintă „o forță de stabilizare”, procent în creștere față de sondajele anterioare.

Datele arată și un sprijin ridicat pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării. Astfel, 81% dintre europeni susțin o politică comună de apărare și securitate între statele membre ale UE.

Totodată, peste jumătate dintre respondenți, respectiv 51%, spun că au încredere în Uniunea Europeană, cu trei puncte procentuale mai mult decât în toamna anului 2025.

Sprijin ridicat pentru euro și pentru democrație

Potrivit Eurobarometrului, 74% dintre cetățeni susțin moneda euro, iar 57% spun că sunt mulțumiți de modul în care funcționează democrația în Uniunea Europeană.

Întrebați ce valori reprezintă cel mai bine UE, respondenții au indicat în principal:

  • pacea – 41%;
  • democrația – 32%;
  • respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale – 28%.

Costul vieții rămâne principala preocupare a europenilor

Sondajul arată că preocupările cetățenilor europeni sunt influențate puternic de contextul internațional și economic. La nivel european, conflictul din Orientul Mijlociu este acum principala preocupare pentru 25% dintre respondenți, urmat de situația internațională generală, cu 23%, și de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, indicat de 20% dintre participanți.

În paralel, costul vieții continuă să fie principala problemă pentru europeni. 36% dintre respondenți spun că aceasta este cea mai importantă problemă la nivel național, iar 52% o indică drept principala preocupare personală.

Eurobarometrul Standard 105, ediția de primăvară 2026, a fost realizat între 12 martie și 5 aprilie 2026 în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
3
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
nicusor si fritz
5
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu...
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Digi Sport
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona ruseasca
Republica Moldova și-a închis vineri temporar spațiul aerian după ce o dronă a survolat sudul țării
nicusor dan la cotroceni
Buzoianu, despre anularea recepției organizate de Președinție pentru Ziua Europei: Semnalul e că ne concentrăm pe crizele de acum
Imagine cu un incendiu de vegetație noaptea
Incendiu la Cernobîl: ard peste 1.100 de hectare de pădure din zona de excludere a centralei atomice care a explodat în 1986
Schengen Visa
Țările UE au acordat cu 10% mai multe vize Schengen cetățenilor ruși în 2025. Care a fost statul care a bătut recordul
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Un ziar ucrainean analizează criza politică de la București: România ar putea ocupa locul deținut de Viktor Orban până de curând
Recomandările redacţiei
pucheanu psd
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș”...
ghiseu liber functionar public
Raport de la Guvern: statul nu știe sigur câți angajați are. Apar mai...
masini de politie din germania
Alertă în Germania: luare de ostatici la o bancă din Sinzig...
Romgaz sediu
Surse: Guvernul a adoptat creșteri de salarii la Romgaz. Decizia...
Ultimele știri
Meteorologii anunță din nou vreme mai rece decât de obicei. Zonele în care e deja cu 10 grade mai frig decât ieri
Spania anunţă că a depistat un caz suspect de hantavirus în Alicante
Guvernul alocă aproape 350 de milioane de lei pentru închiderea și ecologizarea minelor din Valea Jiului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a aflat la nuntă, în fața invitaților, secretul ascuns de soție și de prietenele ei. Reacția lui...
Cancan
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie începând cu 1 octombrie 2026. Ce trebuie să facă până pe...
Fanatik.ro
Artistul vizual care a lucrat cu Dinamo, verdict despre controversata stemă: „Aici s-a făcut cea mai mare...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Tânără găsită moartă pe un câmp din Bihor. Fata ar fi fost ucisă de un bărbat eliberat din pușcărie pentru...
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Eugenia Șerban, despre momentul în care fiul ei a început să consume droguri: "Nimeni nu ar fi știut acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
BNR a făcut anunțul! "Domnule guvernator, este incredibil! Sincer, în acest context, cu această criză...
Pro FM
Anghel Damian, sincer despre relația cu Theo Rose. Cum le răspunde celor care nu îi văd compatibili: „În...
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
Digi FM
Grasu XXL, la Digi FM: „Femeile mă plac că sunt personaj, dar sunt urât, frate”. La ce film a plâns artistul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Salma Hayek, apariție magnetică la Veneția alături de fiicele sale. Eleganță în negru la o gală de lux în...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă