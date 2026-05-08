Majoritatea europenilor consideră că apartenența la UE le-a adus beneficii. 81% susțin o politică comună de apărare (Eurobarometru)

Aproape trei sferturi dintre europeni consideră că țara lor a avut de câștigat din apartenența la Uniunea Europeană, iar majoritatea văd UE drept un factor de stabilitate și securitate într-un context internațional tot mai tensionat, arată un nou sondaj Eurobarometru publicat înainte de Ziua Europei.

Potrivit cercetării, 72% dintre cetățenii europeni spun că statul lor a beneficiat de apartenența la UE, în timp ce 75% afirmă că se simt cetățeni europeni, egalând cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.

În același timp, 73% dintre respondenți consideră că Uniunea Europeană reprezintă „o forță de stabilizare”, procent în creștere față de sondajele anterioare.

Datele arată și un sprijin ridicat pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării. Astfel, 81% dintre europeni susțin o politică comună de apărare și securitate între statele membre ale UE.

Totodată, peste jumătate dintre respondenți, respectiv 51%, spun că au încredere în Uniunea Europeană, cu trei puncte procentuale mai mult decât în toamna anului 2025.

Sprijin ridicat pentru euro și pentru democrație

Potrivit Eurobarometrului, 74% dintre cetățeni susțin moneda euro, iar 57% spun că sunt mulțumiți de modul în care funcționează democrația în Uniunea Europeană.

Întrebați ce valori reprezintă cel mai bine UE, respondenții au indicat în principal:

pacea – 41%;

democrația – 32%;

respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale – 28%.

Costul vieții rămâne principala preocupare a europenilor

Sondajul arată că preocupările cetățenilor europeni sunt influențate puternic de contextul internațional și economic. La nivel european, conflictul din Orientul Mijlociu este acum principala preocupare pentru 25% dintre respondenți, urmat de situația internațională generală, cu 23%, și de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, indicat de 20% dintre participanți.

În paralel, costul vieții continuă să fie principala problemă pentru europeni. 36% dintre respondenți spun că aceasta este cea mai importantă problemă la nivel național, iar 52% o indică drept principala preocupare personală.

Eurobarometrul Standard 105, ediția de primăvară 2026, a fost realizat între 12 martie și 5 aprilie 2026 în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Editor : A.D.