„Mama tuturor acordurilor” este gata. India și UE au parafat înțelegerea comercială care reprezintă un sfert din economia mondială

India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial istoric care va reprezenta un sfert din economia mondială, a declarat marți premierul indian Narendra Modi, în contextul în care cele două părți încearcă să se protejeze împotriva relațiilor instabile cu SUA. După aproape două decenii de negocieri intermitente, acordul va deschide calea pentru India să-și deschidă piața vastă și protejată, cea mai mare din lume, către comerțul liber cu UE, formată din 27 de țări, cel mai mare partener comercial al său, anunță Reuters.

„Ieri (n.r. luni), a fost semnat un acord important între Uniunea Europeană și India”, a declarat Modi. „Oamenii din întreaga lume numesc acest acord mama tuturor acordurilor. Acordul va aduce oportunități majore pentru cei 1,4 miliarde de locuitori ai Indiei și pentru milioane de oameni din Europa”, a afirmat el.

El a adăugat că acordul reprezintă 25 % din PIB-ul global și o treime din comerțul mondial.

Modi și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor face marți un anunț comun la summitul India-UE de la New Delhi, împreună cu detaliile acordului.

Comerțul dintre India și UE s-a ridicat la 136,5 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat în martie 2025. Acordul vine la câteva zile după ce UE a semnat un pact crucial cu blocul sud-american Mercosur, în urma acordurilor încheiate anul trecut cu Indonezia, Mexic și Elveția.

În aceeași perioadă, New Delhi a finalizat pacturi cu Marea Britanie, Noua Zeelandă și Oman.

Seria de acorduri subliniază eforturile globale de a se proteja împotriva Statelor Unite, în contextul în care încercarea președintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda și amenințările cu tarife vamale asupra națiunilor europene pun la încercare alianțele de lungă durată dintre națiunile occidentale.

Trump a impus un tarif de 50% asupra mărfurilor din India, iar un acord comercial între India și SUA a eșuat anul trecut, după o ruptură în comunicarea dintre cele două guverne.

Semnarea oficială a acordului India-UE va avea loc după o verificare juridică care se preconizează că va dura cinci-șase luni, a declarat un oficial al guvernului indian la curent cu această chestiune. „Ne așteptăm ca acordul să fie implementat în termen de un an”, a adăugat oficialul.

