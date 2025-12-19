Live TV

Manfred Weber: „Activele rusești sunt în continuare pe masă. Rusia trebuie să plătească pentru ce a făcut în Ucraina”

Data publicării:
Bureau meeting of the EPP Group
Manfred Weber, președintele Partidului Popular European (PPE). Sursa foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană va utiliza, la un moment dat, activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, chiar dacă liderii europeni nu au reușit să ajungă la un acord în acest sens la summitul desfășurat în această săptămână, a declarat președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, într-un interviu acordat vineri publicației POLITICO.

„Vom folosi banii pentru a rambursa dezastrul pe care Rusia l-a creat”, a spus Weber, adăugând că fondurile ar putea fi utilizate și pentru rambursarea împrumuturilor acordate de UE Ucrainei.

Joi seară, liderii UE nu au reușit să convingă Belgia, țara care deține cea mai mare parte a activelor rusești înghețate, să le folosească pentru a trimite fonduri Ucrainei în sprijinul efortului de război. În schimb, liderii au convenit asupra unui plan de rezervă de urgență, bazat pe îndatorare comună la nivelul UE, fără participarea Ungariei, Slovaciei și Cehiei.

Întrebat dacă activele rusești ar trebui folosite pentru a rambursa împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, convenit de lideri, astfel încât statele membre să nu suporte costurile, Weber a răspuns: „Aceasta este înțelegerea mea, că în final, la capătul procesului, Rusia trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut în Ucraina”.

Înaintea summitului liderilor europeni, Statele Unite au făcut presiuni asupra guvernelor europene să respingă planul de utilizare a activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei, deoarece Washingtonul dorea să folosească o parte din aceste fonduri pentru eforturi de reconstrucție conduse de SUA.

Weber a declarat că această opțiune este complet „ieșită din discuție”. „Ideea americanilor de a folosi 100 de miliarde de euro pentru ei și 100 de miliarde pentru Rusia nu va funcționa”, a spus el.

De asemenea, Weber l-a apărat pe cancelarul german Friedrich Merz, care a condus demersul de aprobare a unui împrumut pentru Ucraina garantat cu activele rusești, susținând că acesta „a dat dovadă de leadership” și că ideea a fost „bine primită în întreaga Europă”. „Rezultatul este că activele rusești sunt în continuare pe masă”, a reiterat Weber.

Partidul Popular European, de centru-dreapta, este cea mai mare familie politică din Uniunea Europeană, având cel mai mare număr de eurodeputați în Parlamentul European și o reprezentare semnificativă în Consiliul European. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și mai mulți comisari europeni provin, de asemenea, din PPE.

Editor : M.I.

Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
