Manfred Weber: „Apărarea Uniunii Europene pe flancul estic nu este doar responsabilitatea ţărilor baltice, a Poloniei şi a României”

Data publicării:
manfred weber si ilie bolojan dau mana
Manfred Weber a fost primit de Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Foto: gov.ro
Din articol
Susținere pentru fermieri Apărare pe flancul estic

Preşedintele PPE, Manfred Weber, şi-a exprimat luni susţinerea pentru demersurile iniţiate de premierul Ilie Bolojan în vederea echilibrării bugetului, spunând că și alte țări din Europa se confruntă cu aceeași situație. De asemenea, el a pledat pentru capacitatea Europei de a se apăra pe flancul estic, care „nu este doar responsabilitatea ţărilor baltice, a Poloniei şi a României”.

În cadrul unei conferinţe de presă comune, susţinută alături de Ilie Bolojan la sediul PNL, Manfred Weber a declarat că multe ţări europene fac demersuri similare.

El a subliniat că aspectele importante pentru România sunt importante şi la nivel european: stabilitatea bugetară şi politică.

„În multe ţări europene ne confruntăm cu provocări similare. Ştim despre situaţia din Franţa sau din ţara mea natală, Germania. Dar ceea ce face guvernul României, să echilibreze bugetul, este un exerciţiu comun pentru întreaga Uniune Europeană. În calitate de politicieni, susţinem demersul şi felul în care premierul Ilie Bolojan face paşii necesari”, a spus Weber, potrivit Agepres.

Totodată, a subliniat că un stat poate să fie funcţional doar în contextul creşterii economice. În ceea ce priveşte acordul comercial UE-SUA, el a declarat că nu este unul perfect, dar că este „cel mai bun rezultat”, care poate fi obţinut în acest moment.

„PPE susţine rezultatul negocierilor şi trebuie să deschidem graniţele, din punct de vedere economic, către restul lumii, prin acorduri comerciale. Europa are mult de câştigat prin comerţ cu restul lumii. De aceea, pentru a crea locuri de muncă şi creştere economică, trebuie să susţinem acest lucru”, a spus el.

Susținere pentru fermieri

Manfred Weber a mai afirmat că PPE susţine „un pilon solid al politicii de coeziune”, care să întărească comunităţile regionale şi locale. De asemenea şi-a exprimat susţinerea faţă de fermieri.

„Fermierii din România se pot baza pe PPE pentru a le proteja interesele, pentru asigura hrană suficientă cetăţenilor”, a precizat el.

Liderul PPE a pledat pentru reducerea „poverii birocratice” în cazul firmelor. În acest sens, a invitat politicienii de stânga şi pe cei liberali să susţină propunerile Comisiei Europene, fără a le dilua esenţa.

„Comisia a propus multe iniţiative pentru a reduce povara birocratică, iar acum trebuie să livrăm”, a spus el.

Apărare pe flancul estic

Manfred Weber a subliniat că Europa trebuie să aibă capacitatea de a se apăra.

„Este urgent nevoie de efort şi acţiuni pentru construirea unui pilon european în domeniul apărării. (...) Apărarea Uniunii Europene pe flancul estic nu este doar responsabilitatea ţărilor baltice, a Poloniei şi a României. Este o responsabilitate şi o nevoie comună, inclusiv pentru alte ţări. Germania, Franţa, Spania, Italia trebuie să contribuie la rândul lor la consolidarea unui scut estic solid al UE. Este o investiţie comună”, a spus liderul PPE.

El a dorit să transmită un semnal şi pentru Republica Moldova, subliniind importanţa alegerilor parlamentare care urmează.

„Maia Sandu a dat în ultimii ani o perspectivă clară pro-europeană pentru ţară. Referendumul a fost în mod clar pentru Europa. Acum, pentru alegerile parlamentare, putem doar să le oferim partenerilor moldoveni susţinerea noastră pentru o perspectivă clară europeană”, a afirmat Manfred Weber.

