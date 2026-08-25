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Manfred Weber, despre scrisoarea cu privire la legea ANI: Nu dorim ca România să piardă bani. Clarificările CE trebuie să vină rapid

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manfred weber profimedia
Manfred Weber. Foto: Profimedia
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Din articol
Comisia Europeană anunță că legea ANI va fi evaluată în cadrul ultimei cereri de plată a României

Respectarea valorilor europene și a statului de drept trebuie să fie o condiție esențială pentru accesarea fondurilor europene, spune Manfred Weber, referindu-se la legea ANI, care conține controversatul „amendament Fritz”. Acesta explică demersul grupurilor PPE și Renew și subliniază faptul că este nevoie de clarificări urgente de la Comisia Europeană, ca România să aibă timp pentru a putea face, „dacă este nevoie, toate ajustările necesare și să îndeplinească jalonul în termen”.

Preşedintele Partidului Popular European subliniază faptul că grupul PPE nu vrea ca România să piardă niciun euro din fondurile europene care îi sunt alocate prin PNRR.

„Îndeplinirea corectă și la timp a reformelor asumate prin PNRR este esențială pentru ca România să beneficieze integral de fondurile europene care îi sunt alocate”, spune acesta.

Weber explică faptul că scrisoarea transmisă de Grupul PPE și Renew oferă Comisiei Europene posibilitatea de a clarifica rapid dacă actuala formă a noii Legi a Integrității din România îndeplinește cerințele jalonului sau dacă sunt necesare modificări suplimentare.

„Este esențial ca această clarificare să vină rapid, astfel încât România să poată face, dacă este nevoie, toate ajustările necesare și să îndeplinească jalonul în termen. Miza este una majoră: România trebuie să încaseze cele 770 de milioane de euro și să nu piardă niciun euro din PNRR”, conchide preşedintele Partidului Popular European”, a scris Weber pe Facebook.

Comisia Europeană anunță că legea ANI va fi evaluată în cadrul ultimei cereri de plată a României

Legea privind integritatea va fi evaluată în cadrul celei de a şasea şi ultima cerere de plată, care nu a fost încă depusă de autorităţile române, precizează Comisia Europeană într-un răspuns pentru Agerpres, precizând că serviciile CE sunt angajate cu acestea în discuţii tehnice care susţin implementarea PNRR până la termenul-limită de 31 august 2026.

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Editor : Liviu Cojan

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