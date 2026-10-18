Nemulțumirea față de creșterea costului vieții, salariile mici și lipsa locuințelor accesibile a scos italienii în stradă. La Milano, aproximativ 50 de persoane au fost arestate după confruntările violente dintre manifestanți și poliție, iar zeci de oameni au fost răniți. Ciocniri au avut loc și la Torino, Bologna și Bergamo, anunță Deutsche Welle.

Premierul italian Giorgia Meloni a condamnat duminică violențele izbucnite în timpul protestelor împotriva costului ridicat al vieții și și-a exprimat solidaritatea cu forțele de ordine, după confruntările care au avut loc în mai multe orașe din Italia.

Incidentele au izbucnit sâmbătă, în timpul manifestațiilor împotriva scumpirilor. La Milano, cel puțin patru polițiști și 20 de manifestanți au fost răniți, potrivit informațiilor prezentate în relatările despre proteste.

Manifestațiile au loc pe fondul nemulțumirilor legate de prețurile ridicate, stagnarea salariilor reale și lipsa locuințelor la prețuri accesibile în marile orașe.

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La Milano, tineri îmbrăcați în negru și cu fețele acoperite au aruncat cu artificii și sticle în polițiști și au ridicat baricade în centrul orașului, inclusiv în Piazza Duomo, a relatat agenția de presă italiană ANSA.

Ciocniri au avut loc și în Torino, Bologna și Bergamo. La Bologna, poliția a folosit tunuri cu apă și a arestat patru persoane, toate minore. Alte șapte persoane au fost deferite procurorilor, potrivit relatărilor citate.

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Duminică, Giorgia Meloni și-a exprimat solidaritatea cu poliția și i-a condamnat pe cei care, în opinia sa, au profitat de manifestații pentru a provoca violențe și a semăna haosul.

„A manifesta este un drept, dar a incendia orașele noastre nu este”, a declarat premierul italian.

La rândul său, primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a condamnat violențele, dar a recunoscut că protestatarii au motive reale de nemulțumire.

„Motivele protestului erau de înțeles. Violența împotriva poliției și pagubele grave aduse orașului nu pot fi însă justificate”, a afirmat acesta.

Nemulțumirile legate de costul vieții, nivelul salariilor și accesul la locuințe continuă să alimenteze tensiunile sociale. Un important sindicat italian a convocat o grevă generală pentru 20 noiembrie.

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