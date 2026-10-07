Marco Rubio a ajuns în Grecia, în plin scandal legat de acuzațiile la adresa ambasadoarei SUA, Kimberly Guilfoyle

Marco Rubio, șeful diplomației SUA, a ajuns, marţi seara, în Grecia pentru a participa la cea de-a şasea rundă a Dialogului strategic dintre cele două ţări, fiind prevăzută semnarea unei serii de acorduri, în special în domeniul cooperării în materie de apărare, relatează Kathimerini.

Vizita lui Rubio este umbrită însă de un scandal diplomatic, după ce ziarul „The Wall Street Journal” a relatat recent că, în timpul unei cine din luna martie, la care au participat oficiali greci şi americani, ambasadoarea SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle, i-a spus ministrului energiei, Stavros Papastavrou, că SUA au fost implicate în căderea guvernului de centru-dreapta din România. Diplomata ar fi sugerat că în mod similar Washingtonul ar putea răsturna cabinetul conservator al prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis, dacă va considera necesar. Guvernul elen a negat aceste informaţii.

Prima oprire oficială a lui Marco Rubio în cadrul vizitei sale în Grecia a fost la Ministerul Afacerilor Externe din Atena, unde a fost întâmpinat de omologul său grec, ministrul de externe George Gerapetritis, cu o îmbrăţişare călduroasă. După discuţii, cei doi miniştri de externe urmau să facă declaraţii comune de presă şi să deschidă împreună cea de-a şasea rundă a Dialogului strategic SUA-Grecia, potrivit News.ro.

Acest dialog strategic dintre SUA şi Grecia este un cadru instituţional pentru cooperarea la nivel înalt dintre cele două ţări înfiinţat în 2018. Runda anterioară a avut loc la Washington în februarie 2024, în timpul preşedinţiei lui Joe Biden.

Energia, securitatea, apărarea, tehnologia de vârf, evoluţiile geopolitice şi protecţia patrimoniului cultural se vor număra printre subiectele care vor fi discutate de secretarul american de stat în cadrul întâlnirilor sale de la Atena.

Vizita lui Rubio are loc într-un moment în care Grecia urmăreşte să-şi consolideze rolul de centru regional în domeniul energiei şi securităţii şi să-şi aprofundeze parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar şi în contextul scandalului care a marcat în ultimele săptămâni clasa politică de la Atena, după ce cotidianul „Wall Street Journal” şi apoi „Financial Times” au relatat despre presupuse ameninţări făcute de ambasadoarea SUA, Kimberly Guilfoyle, la adresa guvernului elen.

Presa americană a subliniat, de asemenea, posibile conflicte de interese în cazul ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, fosta logodnică a lui Don Jr., fiul preşedintelui american, şi fosta soţie a guvernatorului democrat al Californiei, Gavin Newsom, care a fost văzută adesea la întâlniri oficiale însoţite de un cunoscut lobby-ist al unei companii greceşti din domeniul energiei. Liderii democraţi din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului şi Camerei Reprezentanţilor au cerut Departamentului de Stat să analizeze comportamentul lui Kimberly Guilfoyle, dar Marco Rubio i-a luat apărarea diplomatei şi a transmis că administraţia are încredere în ea.

În cadrul vizitei, secretarul de stat american are programată o întâlnire cu prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, şi va participa la un prânz oficial.

De asemenea, se aşteaptă ca diplomatul să ţină un discurs la Pnyx, dealul situat în apropierea Acropolei, unde se adunau odinioară promotorii democraţiei ateniene. În discursul său, Rubio se va adresa europenilor cu un apel de a „se alătura Statelor Unite în ceea ce priveşte refuzul decăderii, apărarea moştenirii comune şi opoziţia comună faţă de o nouă eră a rivalităţii dintre marile puteri”.

Vizita secretarului de stat a adus măsuri drastice de securitate în capitala Greciei. În apropierea hotelului unde este cazat Rubio, drumurile sunt blocate, iar traficul rutier este perturbat.

De altfel, marţi seara, asociaţiile studenţeşti, sindicatele, uniunile şi partidele de stânga extraparlamentare s-au adunat pentru o acţiune de protest faţă de vizita oficialului american. Protestatarii au încercat să se îndrepte spre Ambasada SUA, dar poliţia nu le-a permis să avanseze.

Editor : Ș.R.