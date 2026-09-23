Live TV

Marco Rubio spune cum se va încheia războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Uneori ceea ce este logic nu se întâmplă neapărat”

Data publicării:
Secretarul de stat american Marco Rubio gesticuleaza cu mana la o coferinta
Secretarul de stat american Marco Rubio. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că „în prezent nu există” niciun acord privind un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia, iar războiul nu se va încheia printr-o „victorie militară” a uneia dintre părți, ci grație „unui acord obținut prin negocieri”, relatează Ukrainska Pravda.

Într-un interviu acordat postului de radio WABC, Rubio a subliniat că „în prezent nu există” un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia, însă „acest război nu este în beneficiul niciuneia dintre părți”. 

„Așadar, este perfect logic să-i punem capăt. Dar, din păcate, în politica externă și în chestiuni de acest gen, uneori ceea ce este logic nu se întâmplă neapărat”, a afirmat secretarul de stat american.

„Așadar, președintele (Donald Trump – n.r.) a declarat că vom fi în continuare pregătiți — oriunde ar apărea ocazia de a îmbunătăți situația și de a depăși divergențele dintre cele două părți, președintele este gata să facă acest lucru. Și vom continua să încercăm să realizăm acest lucru”.

De asemenea, Rubio a subliniat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia cu o victorie militară a uneia dintre părți, ci prin negocieri.

„Nu se va încheia printr-o victorie militară zdrobitoare a uneia sau alteia dintre părți. Se va încheia printr-un acord obținut pe calea negocierilor. Și cu cât se va întâmpla asta mai repede, cu atât vor muri mai puțini oameni și cu atât vor fi mai puține distrugeri”.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că SUA vor transmite rușilor propunerea Ucrainei privind un armistițiu în domeniul energetic.

Președintele Donald Trump a participat marți după-amiază la o întâlnire bilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu ocazia Adunării Generale a Națiunilor Unite, de la New York. Kievul şi Washingtonul doresc ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să se încheie „înainte de iarnă”, a anunțat liderul ucrainean după întrevedere.

Citește și:

Marco Rubio acuză Ucraina că lovește nave care transportă petrol pentru SUA

Trump susține că a oprit opt ​​războaie prin „relațiile sale speciale”. Pacea în Ucraina ar putea veni „mai repede decât credeam”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
2026-09-21-2255
3
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
Călin Georgescu.
4
Răzvan Leu, cel care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...
nicusor dan inquam george calin
5
Nicușor Dan, după reținerea lui Călin Georgescu: Cei care nu au încredere în justiţie...
Leonard Doroftei a slăbit 15 kilograme cu un singur aliment: ”Atât”
Digi Sport
Leonard Doroftei a slăbit 15 kilograme cu un singur aliment: ”Atât”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Război în Ucraina.
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei
Lithuania Holds 2018 NATO Thunder Storm Military Exercises
NATO învață în țările baltice cum să poarte un război în epoca dronelor: De ce „un tanc pe câmpul de luptă este acum ca un tort”
Volodimir Zelenski și Donald Trump, la întâlnirea bilaterală de la New York. Foto Profimedia
Zelenski, după întâlnirea cu Trump: „SUA şi Ucraina vor să vadă acest război absurd purtat de Rusia luând sfârşit înainte de iarnă”
Trump Meets Rutte of NATO in the Oval Office
Marco Rubio acuză Ucraina că lovește nave care transportă petrol pentru SUA
Bomb shelters Russia
Rusia își pregătește buncărele din Moscova și Sankt Petersburg fără anunțuri publice. Ce dezvăluie achizițiile autorităților
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, la CNN: Nu e foarte probabil ca Rusia să atace o țară...
baza militara americana sua avion de vanatoare groenlanda
Ce prevede acordul istoric privind Groenlanda: noi baze militare...
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureșan discută azi cu liderii UDMR despre programul de...
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron îndeamnă lumea să „rămână fermă” în fața „legii...
Ultimele știri
Ninsoare abundentă pe Transfăgărăşan: au intervenit drumarii. Șoferii trebuie să fie pregătiți să conducă în condiții de iarnă
El Nino ar putea provoca peste 450.000 de morți în următoarele șase luni. Țările care vor fi cel mai puternic afectate
Forțele aeriene britanice înființează o escadrilă spațială pentru a proteja viața pe Pământ
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de o perioadă grea din 23 septembrie 2026. Sezonul Balanței le aduce liniștea de care aveau...
Cancan
Scandalul de la Asia Express a atins dimensiuni penale! Maurice Munteanu, amenințat cu moartea de iubitul...
Fanatik.ro
Giovanni Becali pariază pe un puști de 19 ani: „Va fi viitorul naționalei României”
editiadedimineata.ro
România și Republica Moldova, acord de cooperarea electorală. Securitatea cibernetică și dezinformarea...
Fanatik.ro
„Mai este el cine era ca antrenor?” Ștefan Beldie, întrebare dură după revenirea lui Reghecampf la FCSB
Adevărul
Cristian Pîrvulescu critică „spectacolul” din jurul lui Georgescu: „DIICOT nu trebuie să se joace”
Playtech
Ce valoare mai au banii vechi găsiți în sertare. Unele bancnote pot fi schimbate, altele pot interesa...
Digi FM
Ai făcut armata? Perioada poate conta la pensie. Câte puncte primești pentru stagiul militar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Haos în "telenovela" Laurențiu Reghecampf. Întâlnirea care a schimbat totul
Pro FM
Dakota Johnson, declarație cu subînțeles despre muzicieni, după ce a fost surprinsă cu MGK: „Îmi plac”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cauza oficială a morții actriței Hayden Panettiere, dezvăluită. Anunțul medicilor legiști
Adevarul
Marile viaducte așteptate în 2026. Cum arată structurile record construite pe autostrăzile Transilvania și...
Newsweek
Casa de Pensii are 18 membri în Consiliul de Administrație. Fiecare încasează 1.000 lei pe 2 ore de muncă
Digi FM
Călin Georgescu plănuia să cumpere o casă cu anexe "pentru servitori", în Toscana: "Nu tre' să știe nimeni"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce poate crește riscul de cancer de sân între 30 și 50 de ani. Doi factori asupra cărora putem interveni
Digi Animal World
Reacția unei pisici vagaboande după ce a fost numită „urâtă”. Imaginile sunt virale: „Ce divă!”
Film Now
Clauza neobișnuită pe care Sharon Stone a impus-o la Hollywood. Experiența degradantă din anii '80 care a...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...