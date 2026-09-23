Marco Rubio spune cum se va încheia războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Uneori ceea ce este logic nu se întâmplă neapărat”

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că „în prezent nu există” niciun acord privind un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia, iar războiul nu se va încheia printr-o „victorie militară” a uneia dintre părți, ci grație „unui acord obținut prin negocieri”, relatează Ukrainska Pravda.

Într-un interviu acordat postului de radio WABC, Rubio a subliniat că „în prezent nu există” un armistițiu energetic între Ucraina și Rusia, însă „acest război nu este în beneficiul niciuneia dintre părți”.

„Așadar, este perfect logic să-i punem capăt. Dar, din păcate, în politica externă și în chestiuni de acest gen, uneori ceea ce este logic nu se întâmplă neapărat”, a afirmat secretarul de stat american.

„Așadar, președintele (Donald Trump – n.r.) a declarat că vom fi în continuare pregătiți — oriunde ar apărea ocazia de a îmbunătăți situația și de a depăși divergențele dintre cele două părți, președintele este gata să facă acest lucru. Și vom continua să încercăm să realizăm acest lucru”.

De asemenea, Rubio a subliniat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia cu o victorie militară a uneia dintre părți, ci prin negocieri.

„Nu se va încheia printr-o victorie militară zdrobitoare a uneia sau alteia dintre părți. Se va încheia printr-un acord obținut pe calea negocierilor. Și cu cât se va întâmpla asta mai repede, cu atât vor muri mai puțini oameni și cu atât vor fi mai puține distrugeri”.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că SUA vor transmite rușilor propunerea Ucrainei privind un armistițiu în domeniul energetic.

Președintele Donald Trump a participat marți după-amiază la o întâlnire bilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu ocazia Adunării Generale a Națiunilor Unite, de la New York. Kievul şi Washingtonul doresc ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să se încheie „înainte de iarnă”, a anunțat liderul ucrainean după întrevedere.

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Editor : A.M.G.