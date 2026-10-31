Marea Britanie ia în calcul scuze oficiale pentru comerțul cu sclavi, dar refuză să plătească despăgubiri. Anunțul premierului britanic

Marea Britanie ar putea lua în calcul prezentarea unor scuze oficiale pentru implicarea sa în comerțul transatlantic cu sclavi, însă nu va acorda despăgubiri financiare, a transmis premierul Andy Burnham. Subiectul se va afla pe agenda summitului Commonwealth, unde statele din Caraibe vor cere măsuri de reparare a nedreptăților istorice, potrivit Reuters.

Într-un articol publicat în ziarul „The Guardian”, Burnham a afirmat că Marea Britanie „oferă un dialog structurat cu cei afectați de comerțul transatlantic cu sclavi”, în cadrul căruia cel puțin 12,5 milioane de africani au fost răpiți și vânduți ca sclavi.

„Ascultarea solicitărilor privind o scuză oficială din partea statului britanic va constitui o parte importantă a acestui proces, iar eu sunt deschis la acestea”, a adăugat premierul.

Cu toate acestea, Burnham a respins solicitările privind acordarea unor despăgubiri financiare.

„Nu cred că poporul britanic de astăzi poate fi tras la răspundere pentru nedreptățile istorice, oricât de atroce ar fi fost acestea, care au avut loc într-o altă epocă, sub legi diferite și la care nu a avut nicio implicare personală”, a scris acesta.

Între secolele al XV-lea și al XIX-lea, milioane de africani au fost vânduți ca sclavi de comercianții europeni. Potrivit Bazei de date privind comerțul transatlantic cu sclavi, Marea Britanie a transportat aproximativ 3,2 milioane de persoane peste Atlantic.

Înaintea Reuniunii șefilor de guvern din Commonwealth, care va avea loc săptămâna viitoare în Antigua și Barbuda, regele Charles, aflat într-un turneu în Caraibe, a declarat că este „corect să recunoaștem marile suferințe și nedreptățile din trecut”.

Se așteaptă ca liderii din Caraibe să insiste asupra cererilor de reparații, pe care le-au formulat în repetate rânduri. Acestea includ propuneri precum reducerea datoriilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare, investiții în educație și sănătate, precum și sprijin pentru creșterea rezilienței în fața schimbărilor climatice.

Burnham a mai scris în „The Guardian” că dorește să lanseze o nouă inițiativă privind datoriile, prin care țările mai vulnerabile să beneficieze de condiții mai avantajoase de rambursare.

Printre măsurile propuse se numără prelungirea perioadelor de rambursare și acordarea unor condiții de finanțare mai favorabile.

Prim-ministrul din Antigua și Barbuda, Gaston Browne, a salutat declarațiile lui Burnham și propunerile acestuia de sprijin practic. Totuși, într-o postare pe Facebook, el a subliniat că poziția statelor din Caraibe privind justiția reparatorie nu s-a schimbat.

„Poziția de lungă durată a Caraibelor cu privire la justiția reparatorie rămâne neschimbată”, a transmis Browne.

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Editor : C.A.