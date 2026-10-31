Live TV

Marea Britanie ia în calcul scuze oficiale pentru comerțul cu sclavi, dar refuză să plătească despăgubiri. Anunțul premierului britanic

Data publicării:
Andy Burnham
Andy Burnham. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Marea Britanie ar putea lua în calcul prezentarea unor scuze oficiale pentru implicarea sa în comerțul transatlantic cu sclavi, însă nu va acorda despăgubiri financiare, a transmis premierul Andy Burnham. Subiectul se va afla pe agenda summitului Commonwealth, unde statele din Caraibe vor cere măsuri de reparare a nedreptăților istorice, potrivit Reuters.

Într-un articol publicat în ziarul „The Guardian”, Burnham a afirmat că Marea Britanie „oferă un dialog structurat cu cei afectați de comerțul transatlantic cu sclavi”, în cadrul căruia cel puțin 12,5 milioane de africani au fost răpiți și vânduți ca sclavi.

„Ascultarea solicitărilor privind o scuză oficială din partea statului britanic va constitui o parte importantă a acestui proces, iar eu sunt deschis la acestea”, a adăugat premierul.

Cu toate acestea, Burnham a respins solicitările privind acordarea unor despăgubiri financiare.

„Nu cred că poporul britanic de astăzi poate fi tras la răspundere pentru nedreptățile istorice, oricât de atroce ar fi fost acestea, care au avut loc într-o altă epocă, sub legi diferite și la care nu a avut nicio implicare personală”, a scris acesta.

Între secolele al XV-lea și al XIX-lea, milioane de africani au fost vânduți ca sclavi de comercianții europeni. Potrivit Bazei de date privind comerțul transatlantic cu sclavi, Marea Britanie a transportat aproximativ 3,2 milioane de persoane peste Atlantic.

Înaintea Reuniunii șefilor de guvern din Commonwealth, care va avea loc săptămâna viitoare în Antigua și Barbuda, regele Charles, aflat într-un turneu în Caraibe, a declarat că este „corect să recunoaștem marile suferințe și nedreptățile din trecut”.

Se așteaptă ca liderii din Caraibe să insiste asupra cererilor de reparații, pe care le-au formulat în repetate rânduri. Acestea includ propuneri precum reducerea datoriilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare, investiții în educație și sănătate, precum și sprijin pentru creșterea rezilienței în fața schimbărilor climatice.

Burnham a mai scris în „The Guardian” că dorește să lanseze o nouă inițiativă privind datoriile, prin care țările mai vulnerabile să beneficieze de condiții mai avantajoase de rambursare.

Printre măsurile propuse se numără prelungirea perioadelor de rambursare și acordarea unor condiții de finanțare mai favorabile.

Prim-ministrul din Antigua și Barbuda, Gaston Browne, a salutat declarațiile lui Burnham și propunerile acestuia de sprijin practic. Totuși, într-o postare pe Facebook, el a subliniat că poziția statelor din Caraibe privind justiția reparatorie nu s-a schimbat.

„Poziția de lungă durată a Caraibelor cu privire la justiția reparatorie rămâne neschimbată”, a transmis Browne.

Citește și: Londra refuză implicarea în Banca pentru Apărare, o inițiativă a Canadei susținută și de România. Cu ce probleme se confruntă DSRB

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
1
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
euro bani bacnote
2
Anchetatorii au aflat cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați de vameși pe...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
3
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard din...
Distanță pentru construcții între vecini. Foto Getty Images
4
La ce distanță de gardul vecinului poți construi o anexă în curte. Când ai nevoie de...
profimedia-1147848686
5
Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat. Președintele se...
S-a terminat! Cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia în România: 194 din 195, dați afară!
Digi Sport
S-a terminat! Cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia în România: 194 din 195, dați afară!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1144086969
Senatul francez a aprobat un proiect de lege prin care participanții sunt puși să plătească pagubele provocate în timpul protestelor
Andy Burnham
Andy Burnham exclude revenirea Marii Britanii în UE în actuala legislatură şi promite un acord mai bun cu Bruxelles-ul
Andy Burnham
Regatul Unit ar putea reveni la regulile UE privind libera circulație. Premierul Andy Burnham cere o dezbatere sinceră
Prim-ministrul britanic Andy Burnham.
Premierul Andy Burnham le cere britanicilor să se pregătească pentru situaţii de criză
Brexit
Ce dovezi există că Rusia a intervenit în referendumul pentru Brexit: discuția reaprinsă de o declarație a premierului Andy Burnham
Recomandările redacţiei
alerta drona
Alertă de drone în județele Iași, Neamț și Vaslui. Au fost ridicate...
Contor de energie electrică.
Ce prețuri ne așteaptă la curent și gaze: trei scenarii prezentate de...
photo-collage.png - 2026-10-31T122045.463
Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul...
CONGRES USR TIMISOARA sursa USR 7
USR își alege noul Consiliu Național. Fritz: „Nu poate Grindeanu să...
Ultimele știri
O femeie din Cluj a fost înșelată cu 20.000 de euro prin metoda „reprezentanții băncii și ai poliției”. Cum au acționat escrocii
Cine plătește pentru salvarea naturii? Disputa dintre statele bogate a blocat negocierile summitului ONU pentru biodiversitate
Flavio Bolsonaro rupe tăcerea după fuga în SUA: „Persecuția a început mai devreme decât mi-am imaginat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce fac franțuzoaicele pentru a arăta impecabil după 50 de ani. Secretele lor de frumusețe nu au legătură cu...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
Care este secretul din spatele rezilierilor unilaterale de la CFR Cluj
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
El l-a dat afară pe Abdallah de la Dinamo! Dezvăluiri înainte de meciul cu UTA. Exclusiv
Adevărul
Cipurile și algoritmii, noile „portavioane” care decid hegemonia globală. Avertismentul unui expert în...
Digieconomic
Când trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzări pe Vinted, OLX și alte platforme. Explicațiile unui...
Digi FM
Testul de 30 de secunde, pe care îl poți face acasă, care îți arată cât de bine îmbătrânești. Ce rezultate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jose Mourinho, tranșant: ”Avem Balonul de Aur în fiecare an, dar cel mai bun jucător din istoria Mondialului...
Pro FM
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și a primit un cadou neobișnuit de la cei trei copii: "Mi-am dorit doar...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jack Nicholson, departe de Hollywood la 89 de ani. Michael Douglas dezvăluie cum trăiește legendarul actor...
Adevarul
Cât ar trebui să fie rata la apartament din venitul familiei. Recomandarea lui Șerban Trîmbițașu
Newsweek
182 lei în plus la pensie după 9 ani în grupe de muncă. „Inhalam substanțe chimice”! Ce pensie are pensionarul
Digi FM
Cum să-ți încălzești casa fără să crească factura la gaze. Trucul simplu cu apă care te scapă de frig
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
O pisică a fost expediată din greșeală într-un colet în Germania. Angajata unei brutării a auzit mieunatul și...
Film Now
Jennifer Lawrence, moment stânjenitor cu Bradley Cooper la filmări. Ce i-a spus actrița după un sărut
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...