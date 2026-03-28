Analiză Marea Britanie nu mai poate conta pe SUA din cauza „imprevizibilității” lui Trump: „Trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”

„Imprevizibilitatea” lui Donald Trump înseamnă că Marea Britanie ar trebui să renunțe la dependența de America în materie de apărare și să urmărească relații mai strânse cu „puteri medii” precum Canada, a avertizat Sir Keir Starmer.

Într-un raport publicat vineri, Comisia mixtă a Parlamentului pentru Strategia de Securitate Națională (JCNSS) a declarat că guvernul ar trebui să se pregătească pentru un „scenariu de coșmar” în care Europa nu s-ar mai putea baza pe sprijinul SUA în caz de criză, scrie The Independent.

Marea Britanie se bazează în prezent pe SUA în mai multe domenii cheie de securitate națională, inclusiv întreținerea rachetelor sale nucleare Trident, schimbul de informații și proiecte majore precum avionul de vânătoare F-35 și acordul privind submarinele Aukus cu Australia.

Însă JCNSS, care este alcătuită din parlamentari de rang înalt și membri ai Camerei Lorzilor, a afirmat că recentele comentarii ale lui Donald Trump au evidențiat „zone de tensiune evidente” în relațiile dintre Marea Britanie și SUA, care ar putea „compromite fiabilitatea acestor dependențe”.

Amenințarea domnului Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, o parte semi-autonomă a Danemarcei, a tensionat relațiile cu aliații NATO și i-a determinat, potrivit unor rapoarte, pe soldații danezi să se pregătească să arunce în aer pistele cheie ale aeroporturilor, din teama că SUA ar putea invada insula arctică.

Președintele SUA l-a criticat, de asemenea, în repetate rânduri pe Sir Keir pentru reacția sa la războiul dintre SUA și Israel cu Iranul, acuzându-l că încearcă să „se alăture războaielor după ce noi am câștigat deja” și afirmând că acesta „nu este un Winston Churchill”. Domnul Trump a mers și mai departe la începutul acestei luni, afirmând că așa-numita relație specială dintre SUA și Marea Britanie „nu mai este ce a fost odată”, pe fondul crizei diplomatice provocate de atacurile SUA și Israelului împotriva Iranului.

Domnul Trump a criticat, de asemenea, în repetate rânduri acordul de transfer al suveranității asupra Insulelor Chagos către Mauritius, ceea ce a dus la multiple schimbări de poziție în ceea ce privește sprijinul său pentru acord, în ciuda faptului că inițial l-a susținut.

Raportul JCNSS privind securitatea națională a Regatului Unit a afirmat că Marea Britanie ar trebui să planifice tranziția către un NATO condus mai mult de Europa și să „se îndepărteze de o relație bilaterală cu Statele Unite care este atât de dependentă de acestea”.

Acesta a recomandat ca Regatul Unit să investească în relații cu alte „puteri medii, de exemplu Canada, Australia și India, pentru a evita să fie strânsă în clește de competiția dintre marile puteri, Statele Unite și China”.

Citește și

Pentagonul analizează trimiterea a încă 10.000 de militari în Golf. „Un nou semnal că un atac la sol este pregătit” (Axios)

Într-un avertisment sever, președintele JCNSS și deputatul laburist Matt Western a declarat: „Imprevizibilitatea relației cu SUA este o preocupare tot mai mare.

„Dependența profundă a Regatului Unit de SUA în ceea ce privește garanțiile de securitate are o lungă istorie, iar parteneriatul va dăinui mai mult decât mandatele prim-miniștrilor și președinților”.

„Dar Regatul Unit are nevoie de un plan clar pentru a se îndepărta de anumite domenii de dependență strategică, pentru a se asigura că poate urmări interesul național.”

„Trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”

Această nouă avertizare vine după un raport publicat la începutul acestui an de fostul consilier senior al NATO, Chris Donnelly, și de deputații Bernard Jenkin și Derek Twigg, care au susținut că Marea Britanie trebuie să se pregătească pentru război și să accepte faptul că nu mai poate conta pe SUA.

„Trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu; adică trebuie să ne pregătim pentru faptul că SUA ar putea să nu mai fie un aliat de încredere și ar putea foarte bine să devină un actor separat, urmărind o înțelegere îngustă a intereselor sale naționale”, se arată în raportul think tank-ului Civitas.

Vorbind la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, în ianuarie, premierul canadian Mark Carney a îndemnat țările cu putere medie să se unească, avertizând: „Vechea ordine nu se va mai întoarce.”

Analiză

În analiza privind securitatea națională publicată vineri, deputații și membrii Camerei Lorzilor au solicitat, de asemenea, guvernului să asigure „o mai mare transparență în chestiunile de securitate națională” și au insistat pentru publicarea unei versiuni a „auditului Chinei”, care stabilește strategia pe termen lung a Regatului Unit față de Beijing.Conform Strategiei de Securitate Națională a guvernului, amenințările la adresa securității Regatului Unit se multiplică și se intensifică, incluzând terorismul și amenințările la adresa biosecurității. Raportul a constatat că Rusia reprezintă cea mai mare sursă de amenințări la adresa securității Regatului Unit, iar China și Iranul „prezintă, de asemenea, provocări strategice”. JCNSS a afirmat că lipsa detaliilor disponibile publicului cu privire la riscurile prezentate de China riscă să erodeze încrederea publicului.

De asemenea, a avertizat că reducerea cheltuielilor pentru ajutorul internațional pentru dezvoltare crea un vid pe care Rusia și China îl exploatau, în special în Africa.

photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
mirabela gradinaru
2
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
3
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
4
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
5
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
Te-ar putea interesa și:
insula Qeshm
Șase insule strategice din Golful Persic pot fi decisive pentru „lovitura finală” a lui Trump în războiul cu Iranul (Axios)
forțele de sprijin rapid din Sudan / susținători ai armatei sudaneze
Masacrul din „Gropile iadului”: De ce au ales SUA și Marea Britanie să ignore un conflict la fel de violent ca genocidul din Rwanda
President Donald Trump closes his eyes during a joint news conference with Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy - close up
„Trump s-a plictisit de Iran și vrea să treacă mai departe”. Disensiuni la Casa Albă din cauza războiului
Război în Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 29. Posibila intrare în conflict a rebelilor Houthi ar amenința ruta alternativă prin Marea Roșie
Distrugătorul USS Thomas Hudner, lansând o rachetă Tomahawk în timpul operațiunii Epic Fury.
Oficiali de la Pentagon sunt îngrijorați că SUA au folosit sute de rachete Tomahawk în Iran (WP)
