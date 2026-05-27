Marea Britanie nu va beneficia de un tratament special din partea UE, afirmă miniștrii europeni

Marea Britanie nu va beneficia de un tratament special în cadrul viitoarelor sale relații economice cu UE, au afirmat miniștrii europeni, ceea ce reprezintă o nouă lovitură pentru speranțele lui Keir Starmer de a negocia accesul la piața unică pentru mărfuri, scrie The Guardian.

Miniștrii de externe / pentru afaceri europene din țările UE, care s-au întâlnit marți, au declarat că doresc o cooperare mai strânsă cu Marea Britanie, dar aceasta trebuie să respecte principiile fundamentale, inclusiv interzicerea selectării preferențiale a politicilor UE, potrivit a trei surse diplomatice care au vorbit despre discuțiile private.

The Guardian a dezvăluit săptămâna trecută că guvernul de la Londra a propus Bruxelles-ului crearea unei piețe unice a bunurilor între Marea Britanie și UE, dar propunerea a fost respinsă de oficialii UE.

O piață unică pentru mărfuri, sugerată de mult timp de prim-ministru și de ministrul de finanțe britanic Rachel Reeves, ar reprezenta o schimbare radicală pentru UE. De la votul privind Brexit-ul de acum aproape un deceniu, liderii UE au afirmat că piața unică cuprinde patru libertăți: libera circulație a mărfurilor, a serviciilor, a capitalurilor și a persoanelor.

Miniștrii europeni nu au fost interesați de propunerea britanică privind doar libera circulație a mărfurilor, deși ideea a fost menționată doar pe scurt la reuniunea de marți, au declarat surse din UE. „Statele membre au reafirmat cadrul juridic stabilit care stă la baza relației și a negocierilor, punând în continuare accentul pe indivizibilitatea celor patru libertăți, echilibrul dintre drepturi și obligații, autonomia procesului decizional al UE și evitarea selectării preferențiale”, a declarat un diplomat al UE.

Diplomatul a spus că comisarul UE responsabil de relațiile cu Regatul Unit, Maroš Šefčovič, a concluzionat „că UE rămâne unită în ambiția sa de a aprofunda legăturile, în timp ce liniile roșii ale Regatului Unit limitează din ce în ce mai mult progresul”. Comisia Europeană a refuzat să comenteze.

Franța a declarat că ar fi dispusă să primească din nou Regatul Unit în piața unică europeană și în uniunea vamală, reflectând peisajul geopolitic schimbat de la Brexit încoace. Oficialii UE au subliniat, de asemenea, că o uniune vamală sau alinierea la piața unică rămân opțiuni disponibile pentru Londra.

Însă unele state membre sunt sceptice cu privire la disponibilitatea Marii Britanii de a accepta regulile impuse. Aderarea la piața unică, fără statutul de membru al UE, ar lăsa Regatul Unit fără drept de vot atunci când se elaborează noi reguli.

Un al doilea diplomat al UE a declarat că relația cu Regatul Unit este „cea mai bună pe care am avut-o de foarte mult timp”, dar „Regatul Unit încă vrea și cu buzele unse și cu slănina în pod”.

Statele membre ale UE, a spus sursa, „apreciază și prețuiesc” relațiile stabile și doresc să colaboreze cu Regatul Unit, dar „acest lucru nu înseamnă că Regatul Unit și UE sunt parteneri egali”.

Se înmulțesc întrebările cu privire la resetarea relațiilor lui Starmer cu UE, în condițiile în care nu a fost anunțată nicio dată pentru summitul UE-Marea Britanie, așteptat de mult timp, care este provizoriu programat pentru 13 iulie.

Summitul are ca scop finalizarea unui acord sanitar și fitosanitar pentru facilitarea comerțului cu alimente, băuturi și produse agricole (SPS), a unui acord privind conectarea sistemelor de comercializare a emisiilor (ETS) și a unui program de schimb de experiență pentru tineri care să le permită tinerilor europeni să lucreze, să studieze și să călătorească în Marea Britanie și în UE.

Acesta este, de asemenea, considerat un moment propice pentru lansarea unei agende viitoare de cooperare, ambele părți fiind interesate de aprofundarea legăturilor în domeniul apărării.

Întrebat despre viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit, ministrul irlandez pentru Europa, Thomas Byrne, a declarat reporterilor: „Avem chestiuni pe care trebuie să le punem de acord acum: ETS, SPS și programul de experiență pentru tineri. Să ne concentrăm asupra acestora înainte de a trece la orice alte discuții, care prezintă, de asemenea, dificultăți. Cu siguranță dorim să fim cât mai deschiși posibil în această relație.”

Întrebat în mod specific despre propunerea Londrei privind piața unică a bunurilor, el a spus: „Aceasta prezintă provocări.”

Editor : B.E.