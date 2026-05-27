Live TV

Marea Britanie nu va beneficia de un tratament special din partea UE, afirmă miniștrii europeni

Data publicării:
londra marea britanie ue steag ue uniunea europeana drapel european
Foto: Profimedia Images

Marea Britanie nu va beneficia de un tratament special în cadrul viitoarelor sale relații economice cu UE, au afirmat miniștrii europeni, ceea ce reprezintă o nouă lovitură pentru speranțele lui Keir Starmer de a negocia accesul la piața unică pentru mărfuri, scrie The Guardian.

Miniștrii de externe / pentru afaceri europene din țările UE, care s-au întâlnit marți, au declarat că doresc o cooperare mai strânsă cu Marea Britanie, dar aceasta trebuie să respecte principiile fundamentale, inclusiv interzicerea selectării preferențiale a politicilor UE, potrivit a trei surse diplomatice care au vorbit despre discuțiile private.

The Guardian a dezvăluit săptămâna trecută că guvernul de la Londra a propus Bruxelles-ului crearea unei piețe unice a bunurilor între Marea Britanie și UE, dar propunerea a fost respinsă de oficialii UE.

O piață unică pentru mărfuri, sugerată de mult timp de prim-ministru și de ministrul de finanțe britanic Rachel Reeves, ar reprezenta o schimbare radicală pentru UE. De la votul privind Brexit-ul de acum aproape un deceniu, liderii UE au afirmat că piața unică cuprinde patru libertăți: libera circulație a mărfurilor, a serviciilor, a capitalurilor și a persoanelor.

Miniștrii europeni nu au fost interesați de propunerea britanică privind doar libera circulație a mărfurilor, deși ideea a fost menționată doar pe scurt la reuniunea de marți, au declarat surse din UE. „Statele membre au reafirmat cadrul juridic stabilit care stă la baza relației și a negocierilor, punând în continuare accentul pe indivizibilitatea celor patru libertăți, echilibrul dintre drepturi și obligații, autonomia procesului decizional al UE și evitarea selectării preferențiale”, a declarat un diplomat al UE.

Diplomatul a spus că comisarul UE responsabil de relațiile cu Regatul Unit, Maroš Šefčovič, a concluzionat „că UE rămâne unită în ambiția sa de a aprofunda legăturile, în timp ce liniile roșii ale Regatului Unit limitează din ce în ce mai mult progresul”. Comisia Europeană a refuzat să comenteze.

Franța a declarat că ar fi dispusă să primească din nou Regatul Unit în piața unică europeană și în uniunea vamală, reflectând peisajul geopolitic schimbat de la Brexit încoace. Oficialii UE au subliniat, de asemenea, că o uniune vamală sau alinierea la piața unică rămân opțiuni disponibile pentru Londra.

Însă unele state membre sunt sceptice cu privire la disponibilitatea Marii Britanii de a accepta regulile impuse. Aderarea la piața unică, fără statutul de membru al UE, ar lăsa Regatul Unit fără drept de vot atunci când se elaborează noi reguli.

Un al doilea diplomat al UE a declarat că relația cu Regatul Unit este „cea mai bună pe care am avut-o de foarte mult timp”, dar „Regatul Unit încă vrea și cu buzele unse și cu slănina în pod”.

Statele membre ale UE, a spus sursa, „apreciază și prețuiesc” relațiile stabile și doresc să colaboreze cu Regatul Unit, dar „acest lucru nu înseamnă că Regatul Unit și UE sunt parteneri egali”.

Se înmulțesc întrebările cu privire la resetarea relațiilor lui Starmer cu UE, în condițiile în care nu a fost anunțată nicio dată pentru summitul UE-Marea Britanie, așteptat de mult timp, care este provizoriu programat pentru 13 iulie.

Summitul are ca scop finalizarea unui acord sanitar și fitosanitar pentru facilitarea comerțului cu alimente, băuturi și produse agricole (SPS), a unui acord privind conectarea sistemelor de comercializare a emisiilor (ETS) și a unui program de schimb de experiență pentru tineri care să le permită tinerilor europeni să lucreze, să studieze și să călătorească în Marea Britanie și în UE.

Acesta este, de asemenea, considerat un moment propice pentru lansarea unei agende viitoare de cooperare, ambele părți fiind interesate de aprofundarea legăturilor în domeniul apărării.

Întrebat despre viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit, ministrul irlandez pentru Europa, Thomas Byrne, a declarat reporterilor: „Avem chestiuni pe care trebuie să le punem de acord acum: ETS, SPS și programul de experiență pentru tineri. Să ne concentrăm asupra acestora înainte de a trece la orice alte discuții, care prezintă, de asemenea, dificultăți. Cu siguranță dorim să fim cât mai deschiși posibil în această relație.”

Întrebat în mod specific despre propunerea Londrei privind piața unică a bunurilor, el a spus: „Aceasta prezintă provocări.”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Avertizare meteo de furtuni.
2
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
3
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Dmitri Medvedev
5
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sediul bce
BCE: Războiul din Iran perturbă creşterea economiei UE şi majorează inflaţia
British PM Keir Starmer Meets With Donald Tusk
Marea Britanie şi Polonia îşi unesc forţele împotriva Rusiei și semnează un nou tratat de apărare
Fostul prim-ministru al Regatului Unit, Tony Blair. Foto: Profimedia Images
Tony Blair atacă dur guvernul lui Keir Starmer și avertizează că Partidul Laburist „se joacă cu focul”
John Swinney
Parlamentul scoţian susţine vrea să organizeze un al doilea referendum pentru independenţă. Reacția Londrei
Ukraine Confirms Retreat To Outskirts Of Town Claimed By Moscow
Fostul comandant al armatei Ucrainei, ajuns ambasador în Marea Britanie, Valerii Zalujnîi: „Europa trebuie să renunțe”
Recomandările redacţiei
Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz se va redeschide în termen de o lună, iar Marina...
incendiu prtovocat de drone explozive la kiev
Reacția MAE român după amenințările Moscovei pentru diplomații de la...
Alexander Stubb
Președintele Finlandei, avertisment dur legat de politica lui Trump...
tomac face declaratii
Ce a răspuns Eugen Tomac, întrebat dacă va accepta nominalizarea...
Ultimele știri
CM 2026. Statele americane New York și New Jersey anchetează modul în care FIFA a „umflat artificial” prețurile la bilete
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă
Bivolul albinos „Donald Trump”, devenit o vedetă în Bangladesh, va fi cruţat şi trimis la o grădină zoologică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Cine e cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Tânăra le-a detronat pe Alisha Lehmann și Ana Maria Markovic 
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Panică printre oligarhii ruşi. Bogaţii Rusiei cer lui Vladimir Putin lasere şi arme grele împotriva dronelor...
Adevărul
„Mi s-a scârbit". Dezvăluirile unei angajate de la un magazin de haine despre ce lasă clienții în cabinele de...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare...
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Noile metode de înșelăciune care îi lasă pe bătrâni fără economii. Semnalele care ar trebui să ridice...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...