Live TV

Marea Britanie oferă Ucrainei 1000 de rachete pentru a ajuta Kievul să se apere de atacurile rușilor

Data publicării:
Destroyed,And,Burned,Houses,In,The,City,War,In,Ukraine
Distrugeri provocate de războiul din Ucraina. Foto: Shutterstock

Ucraina va primi din Marea Britanie 1000 de rachete ușoare multifuncționale pentru întărirea apărării antiaeriene în condițiile atacurilor masive ale Rusiei asupra sectorului energetic, a informat Ministerul Apărării al Regatului Unit. Este vorba despre rachetele Martlet, care pot fi utilizate de pe diverse platforme și sisteme portabile de apărare antiaeriană.

Șeful departamentului, John Healy, a menționat că ajutorul urgent total acordat Ucrainei va fi de 500 de milioane de lire sterline (680 de milioane de dolari). Printre altele, Londra va aloca pentru prima dată 150 de milioane de lire sterline pentru achiziționarea de armament american în cadrul programului Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), coordonat de NATO.

În lunile următoare, Marea Britanie intenționează să transfere Ucrainei încă 1.200 de rachete antiaeriene și 200.000 de muniții de artilerie prin intermediul consorțiului Air Defence Consortium (ADC). „Pe măsură ce se apropie al cincilea an de invazie pe scară largă a lui Putin, Marea Britanie și aliații săi sunt mai dedicați ca niciodată sprijinirii Ucrainei. Sunt mândru de leadershipul țării noastre și mă bucur să confirm un nou pachet de ajutor în domeniul apărării aeriene, pentru a ajuta ucrainenii să respingă atacurile neîncetate cu drone și rachete”, a declarat Healy.

De la începutul anului, Rusia s-a concentrat pe atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. În total, în ianuarie au fost efectuate 217 atacuri, care au dus la întreruperi masive de energie electrică, căldură și apă în Kiev, Harkov, Odesa și alte orașe mari.

La sfârșitul lunii ianuarie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un „armistițiu energetic” între Moscova și Kiev, însă pe 2 februarie armata rusă a reluat atacurile, iar în noaptea de 3 februarie a lansat cel mai masiv atac de la începutul anului. Potrivit datelor Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene, 450 de drone și 71 de rachete au fost lansate asupra obiectivelor de pe teritoriul țării.

Atacurile continuă și în prezent. După atacul din noaptea de 12 februarie, în Kiev a dispărut încălzirea în 2600 de case, pe lângă cele 1100 care fuseseră deja deconectate, a declarat primarul Vitali Klitschko.

Cu o zi înainte, Europa a acuzat Rusia că încearcă să provoace o catastrofă umanitară în Ucraina și a cerut creșterea livrărilor de mijloace de apărare antiaeriană. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat anterior că există un deficit de rachete antiaeriene, inclusiv PAC-3 pentru complexele americane Patriot.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Tusk, premierul Poloniei
1
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
Donald Trump
2
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
3
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
drapel steag spania romania
4
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează...
oana toiu fb
5
Oana Ţoiu: Discutăm ca limba română să devină materie de examen în şcolile britanice
Autocarul echipei s-a răsturnat. O persoană a murit și 32 au fost rănite. Anunțul autorităților
Digi Sport
Autocarul echipei s-a răsturnat. O persoană a murit și 32 au fost rănite. Anunțul autorităților
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație racheta Oreșnik
Imaginile din satelit indică faptul că Rusia utilizează o veche bază militară din Belarus pentru rachetele Oreșnik
Marius Lulea.
Marius Lulea spune că România nu are nevoie de bani de înarmare: „Uneori e mai bine să cedezi temporar, decât să intri într-un război”
Viktor Orban și Volodimir Zelenski
Viktor Orban, mesaj pentru Volodimir Zelenski privind aderarea Ucrainei la UE: Statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate
John Healey speaks at Insitute for Government, London, England, United Kingdom - 18 Feb 2025
Marea Britanie alocă 150 de milioane de lire pentru arme americane destinate Ucrainei. Londra cere consolidarea apărării antiaeriene
Mark Rutte și Volodimir Zelenski
Care sunt statele care au contribuit cel mai mult la cumpărarea de arme americane pentru Kiev
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
USR și PNL acuză PSD că blochează reforma administrației. Seidler...
miruta
Radu Miruță: Industria de apărare a României trebuie integrată în...
Ședință a Guvernului Bolojan.
Nou blocaj la Guvern: unii demnitari se opun tăierilor. Ministerul...
radu oprea face declaratii
Scandalul tăierilor de posturi la stat comparate cu „Auschwitz”. Radu...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu își împarte biroul de la Primăria Capitalei cu o pisică adoptată recent. Cathy a devenit noua „colegă” a edilului
Un deputat AUR a ieșit la protest cu o capră îmbrăcată în sigla PSD: „E un simbol.” Reacția internauților: „Sunteți penibil!”
Orașul care plătește 115.000 lei pentru o petrecere de Valentine’s Day dedicată elevilor de liceu. Explicațiile primarului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob 😢 Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu...
Fanatik.ro
De față cu soțul ei a spus că îl iubește pe Novak Djokovic. Cine este femeia care nu s-a ferit de cuvinte
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Oficial! Lisav Eissat a semnat: ”Nu aș putea fi mai fericit”
Adevărul
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
"Exact ca Mike Tyson". Jennifer Garner dezvăluie că a mușcat un coleg de ureche, la filmări: "Nu mă enervați!"
Adevarul
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi”
Newsweek
Calcul greșit. Casa de Pensii, obligată să recunoască unui pensionar 5 ani de grupa I de muncă. Cum a reușit?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Katie Holmes, mesaj scris "cu inima grea", după moartea lui James Van Der Beek: "Recunoscătoare că am...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online