Marea Britanie oferă Ucrainei 1000 de rachete pentru a ajuta Kievul să se apere de atacurile rușilor

Ucraina va primi din Marea Britanie 1000 de rachete ușoare multifuncționale pentru întărirea apărării antiaeriene în condițiile atacurilor masive ale Rusiei asupra sectorului energetic, a informat Ministerul Apărării al Regatului Unit. Este vorba despre rachetele Martlet, care pot fi utilizate de pe diverse platforme și sisteme portabile de apărare antiaeriană.

Șeful departamentului, John Healy, a menționat că ajutorul urgent total acordat Ucrainei va fi de 500 de milioane de lire sterline (680 de milioane de dolari). Printre altele, Londra va aloca pentru prima dată 150 de milioane de lire sterline pentru achiziționarea de armament american în cadrul programului Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), coordonat de NATO.

În lunile următoare, Marea Britanie intenționează să transfere Ucrainei încă 1.200 de rachete antiaeriene și 200.000 de muniții de artilerie prin intermediul consorțiului Air Defence Consortium (ADC). „Pe măsură ce se apropie al cincilea an de invazie pe scară largă a lui Putin, Marea Britanie și aliații săi sunt mai dedicați ca niciodată sprijinirii Ucrainei. Sunt mândru de leadershipul țării noastre și mă bucur să confirm un nou pachet de ajutor în domeniul apărării aeriene, pentru a ajuta ucrainenii să respingă atacurile neîncetate cu drone și rachete”, a declarat Healy.

De la începutul anului, Rusia s-a concentrat pe atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. În total, în ianuarie au fost efectuate 217 atacuri, care au dus la întreruperi masive de energie electrică, căldură și apă în Kiev, Harkov, Odesa și alte orașe mari.

La sfârșitul lunii ianuarie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un „armistițiu energetic” între Moscova și Kiev, însă pe 2 februarie armata rusă a reluat atacurile, iar în noaptea de 3 februarie a lansat cel mai masiv atac de la începutul anului. Potrivit datelor Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene, 450 de drone și 71 de rachete au fost lansate asupra obiectivelor de pe teritoriul țării.

Atacurile continuă și în prezent. După atacul din noaptea de 12 februarie, în Kiev a dispărut încălzirea în 2600 de case, pe lângă cele 1100 care fuseseră deja deconectate, a declarat primarul Vitali Klitschko.

Cu o zi înainte, Europa a acuzat Rusia că încearcă să provoace o catastrofă umanitară în Ucraina și a cerut creșterea livrărilor de mijloace de apărare antiaeriană. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat anterior că există un deficit de rachete antiaeriene, inclusiv PAC-3 pentru complexele americane Patriot.

