Marea Britanie: Planul de creştere a cheltuielilor militare provoacă noi semne de întrebare. Se caută 15 miliarde de lire sterline

Planul premierului britanic Keir Starmer de a spori cheltuielile pentru apărare cu 15 miliarde de lire sterline rămâne în atenţia opiniei publice în Regatul Unit, după ce Downing Street a fost incapabil să spună exact unde vor fi operate tăierile necesare pentru a putea finanţa măsurile respective, relatează joi dpa.

Starmer a prezentat marţi planul de investiţii în apărare (Dip), cu promisiunea de a creşte cheltuielile militare cu 15 miliarde de lire sterline şi de a moderniza forţele armate britanice astfel încât acestea să fie pregătite pentru atacuri cu drone şi pentru ameninţarea rusă.

Guvernul de la Londra nu a detaliat cum va finanţa o treime din acest plan, o decizie privind sursa a 4,7 miliarde de lire urmând să fie luată în toamnă de Ministerul Finanţelor. Aceasta s-ar putea dovedi a fi o bătaie de cap pentru succesorul lui Starmer, foarte probabil Andy Burnham.

Dar executivul britanic a oferit detalii insuficiente şi despre restul tăierilor în valoare de 10,3 miliarde de lire sterline necesare pentru finanţarea Dip. Detaliile vor fi furnizate „până în toamnă”, a anunţat un purtător de cuvânt al guvernului.

Ministrul apărării britanic Dan Jarvis a declarat că are „garanţia că, în calitate de prim-ministru, Andy Burnham se va asigura că vor veni investiţii în apărare”. El a precizat însă că vor trebui să existe „discuţii” cu Burnham şi a promis că va ”lupta din greu pentru apărare”.

Editor : Sebastian Eduard