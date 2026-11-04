Live TV

Marea Britanie refuză să plătească despăgubiri pentru rolul său în comerțul cu sclavi: „Nu este fezabil pentru noi”

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1147722757
Ministrul britanic de Externe, Ed Miliband. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Marea Britanie nu intenționează să acorde despăgubiri financiare pentru rolul său istoric în comerțul cu sclavi, a declarat ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, care a calificat o astfel de măsură drept „nefezabilă”. Oficialul a sugerat însă că Londra ar putea prezenta scuze oficiale anul viitor, cu ocazia summitului G20, în contextul presiunilor exercitate de fostele colonii britanice și al declarațiilor regelui Charles al III-lea, care a condamnat sclavia drept o „nedreptate monstruoasă”.

La reuniunea șefilor de guvern din Commonwealth, desfășurată în Antigua și Barbuda, premierul Andy Burnham a propus un plan de restructurare a datoriilor celor mai sărace state membre, care ar putea modifica dobânzile aplicate sumelor de rambursat.

Ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, a declarat că plata unor despăgubiri pentru sclavie „nu este fezabilă” pentru Marea Britanie, după ce regele Charles al III-lea și-a exprimat regretul față de trecutul țării, în contextul solicitărilor privind prezentarea unor scuze oficiale și acordarea de compensații financiare, relatează Euronews.

„Nu este soluția potrivită. Nu este practic. Nu este fezabil pentru noi, dar există lucruri în privința cărora putem colabora”, a declarat Miliband într-un interviu acordat BBC, difuzat miercuri.

El a adăugat că Londra nu își va „schimba poziția privind despăgubirile”.

Miliband a sugerat, de asemenea, că Marea Britanie ar putea prezenta anul viitor scuze oficiale, solicitate de mult timp, pentru rolul său în comerțul cu sclavi, cu ocazia summitului liderilor G20 pe care îl va găzdui.

Întrebat dacă Regatul Unit ar putea face acest pas până la reuniunea programată în noiembrie anul viitor, la Manchester, Miliband a răspuns: „În linii mari, da”.

El a insistat însă că prezentarea unor scuze nu ar deschide calea către acordarea de compensații financiare.

La reuniunea șefilor de guvern din Commonwealth, organizată în Antigua și Barbuda, premierul Andy Burnham a avansat un plan de restructurare a datoriilor celor mai sărace țări membre, care ar putea presupune modificarea dobânzilor aferente rambursărilor.

„Am spus foarte clar că nu susținem acordarea de despăgubiri (...) dar asta nu înseamnă că nu sprijinim țările din Commonwealth în ceea ce privește dezvoltarea și că nu le ajutăm să își rezolve problemele legate de datorii”, a declarat Burnham marți, în fața jurnaliștilor.

Rolul major jucat de Marea Britanie în comerțul cu sclavi a tensionat de mult timp relațiile cu fostele sale colonii. Burnham a declarat că va purta „discuții dificile” pentru a proteja viitorul Commonwealth-ului.

La o reuniune tensionată a Commonwealth-ului, desfășurată în Samoa în 2024, statele membre au susținut inițierea unor discuții privind repararea nedreptăților istorice, după ce Marea Britanie, condusă atunci de Keir Starmer, încercase să evite abordarea subiectului.

Schimbarea de abordare a lui Burnham a provocat critici pe plan intern, lidera Partidului Conservator, aflat în opoziție, Kemi Badenoch, și presa de dreapta contestând poziția acestuia.

Regele Charles al III-lea a mers mai departe decât predecesorii săi, exprimându-și „oroarea” față de sclavie, însă nu a prezentat scuze oficiale și a subliniat rolul jucat de Marea Britanie în abolirea acesteia.

Suveranul a deschis summitul, organizat în cadrul unui turneu de nouă zile în Caraibe, descriind sclavia drept o „nedreptate monstruoasă”, care „continuă să arunce o umbră asupra acestor insule și a altor membri” ai organizației formate din 56 de state, majoritatea foste colonii britanice.

Regele Charles și regina Camilla urmează să își încheie miercuri turneul în Caraibe și să plece din Antigua și Barbuda.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
los angeles
2
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
Lukașenko
3
„Nu mai sunt nici forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”. Lukașenko anunță când crede că...
Cum se calculează pensia în 2026. Inquam Photos Octav Ganea
4
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare...
Meetings of the parliamentary groups
5
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc sistemul social...
Unul dintre cei mai speriați oameni după alegerile din SUA. Legăturile cu Donald Trump ar putea să-l "înfunde"
Digi Sport
Unul dintre cei mai speriați oameni după alegerile din SUA. Legăturile cu Donald Trump ar putea să-l "înfunde"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
British soldiers are silhouetted against the sky
Trupele britanice vor avea dreptul să riposteze în cazul în care Rusia va ataca misiunea din Ucraina (Sky News)
despagubiri seceta arad
Fermierii mai pot cere până vineri despăgubiri pentru culturile afectate de secetă
Antigua Royal Visit
„Unde este umbrela?” Regele Charles, surprins de o ploaie torențială la o ceremonie în Antigua și Barbuda. Ce a spus după incident
ue, marea britanie
„Made in Europe” nu trebuie să devină „protecționism contraproductiv”. Nemulțumirile Londrei înaintea summitului cu UE
Asigurare obligatorie a locuinței (PAD). Sursa Foto Getty Images
Când pot primi proprietarii de locuințe despăgubiri de până la 100.000 de lei. Obligația prevăzută de lege
Recomandările redacţiei
ID227269-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Cotroceniul apără contractele de lobby din SUA. „Este un instrument...
HO1tOndbAAAf0ZG
„Creierul” procesului de retragere a trupelor americane din Europa...
Dmitri Peskov
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui...
traian basescu in fata ta digi24
Băsescu, după înfrângerea zdrobitoare a republicanilor: „Trump va...
Ultimele știri
Grindeanu îi cere liderei AfD să retragă acuzațiile la adresa românilor: Readuceți la viață o mentalitate din Al Doilea Război Mondial
Atacurile hibride ale Rusiei se intensifică. Ce măsuri ia România
Reacții internaționale după tsunamiul albastru din alegerile americane: Un semnal politic puternic privind o schimbare de curs
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A aflat de pe TikTok că soțul o înșală, după 22 de ani de mariaj. Cum a descoperit că avea o altă familie și...
Cancan
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: 'Am locuit toți trei' | Imagini...
Fanatik.ro
Compagno, chemat înapoi în SuperLigă la 2 ani după ce a fost dat afară de Gigi Becali! Negocierile se poartă...
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Chivu a refuzat-o pe Real Madrid și scrie istorie la Milano! Câte zeci de milioane de euro a produs pentru...
Adevărul
„Îmi era prea rușine să spun că sunt nepalez”. Cum este văzută România prin ochii lucrătorilor nepalezi și ce...
Digieconomic
Cine plătește amenda dacă mașina este condusă de altă persoană. Ce obligații are proprietarul autoturismului
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
INTERZIS în Canada! Rusia, reacție-fulger după ce i-a fost trântită ușa în nas
Pro FM
Drama ascunsă a celei mai populare soliste. Sora ei mai mică verifica dacă mai e în viață: "A fost...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Pierce Brosnan, despre actorul cu cele mai mari șanse să fie noul James Bond: „E atât de puternic”. Au jucat...
Adevarul
Bloomberg: Democrații preiau Camera Reprezentanților și se apropie de controlul Senatului
Newsweek
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul mediu 35 sau 40 de ani? Câte puncte obții?
Digi FM
Țara din Europa care ar putea intra la anul în UE. A devenit tot mai populară și pentru vacanțele românilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Ultimele zile ale lui Eric Dane, povestite de soție. Ce s-a întâmplat în spital înainte ca actorul să moară...
UTV
Iulia Vântur se deghiza în agent de pază ca să ajungă la Salman Khan, în timpul filmărilor din România...