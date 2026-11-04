Marea Britanie refuză să plătească despăgubiri pentru rolul său în comerțul cu sclavi: „Nu este fezabil pentru noi”

Marea Britanie nu intenționează să acorde despăgubiri financiare pentru rolul său istoric în comerțul cu sclavi, a declarat ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, care a calificat o astfel de măsură drept „nefezabilă”. Oficialul a sugerat însă că Londra ar putea prezenta scuze oficiale anul viitor, cu ocazia summitului G20, în contextul presiunilor exercitate de fostele colonii britanice și al declarațiilor regelui Charles al III-lea, care a condamnat sclavia drept o „nedreptate monstruoasă”.

La reuniunea șefilor de guvern din Commonwealth, desfășurată în Antigua și Barbuda, premierul Andy Burnham a propus un plan de restructurare a datoriilor celor mai sărace state membre, care ar putea modifica dobânzile aplicate sumelor de rambursat.

Ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, a declarat că plata unor despăgubiri pentru sclavie „nu este fezabilă” pentru Marea Britanie, după ce regele Charles al III-lea și-a exprimat regretul față de trecutul țării, în contextul solicitărilor privind prezentarea unor scuze oficiale și acordarea de compensații financiare, relatează Euronews.

„Nu este soluția potrivită. Nu este practic. Nu este fezabil pentru noi, dar există lucruri în privința cărora putem colabora”, a declarat Miliband într-un interviu acordat BBC, difuzat miercuri.

El a adăugat că Londra nu își va „schimba poziția privind despăgubirile”.

Miliband a sugerat, de asemenea, că Marea Britanie ar putea prezenta anul viitor scuze oficiale, solicitate de mult timp, pentru rolul său în comerțul cu sclavi, cu ocazia summitului liderilor G20 pe care îl va găzdui.

Întrebat dacă Regatul Unit ar putea face acest pas până la reuniunea programată în noiembrie anul viitor, la Manchester, Miliband a răspuns: „În linii mari, da”.

El a insistat însă că prezentarea unor scuze nu ar deschide calea către acordarea de compensații financiare.

La reuniunea șefilor de guvern din Commonwealth, organizată în Antigua și Barbuda, premierul Andy Burnham a avansat un plan de restructurare a datoriilor celor mai sărace țări membre, care ar putea presupune modificarea dobânzilor aferente rambursărilor.

„Am spus foarte clar că nu susținem acordarea de despăgubiri (...) dar asta nu înseamnă că nu sprijinim țările din Commonwealth în ceea ce privește dezvoltarea și că nu le ajutăm să își rezolve problemele legate de datorii”, a declarat Burnham marți, în fața jurnaliștilor.

Rolul major jucat de Marea Britanie în comerțul cu sclavi a tensionat de mult timp relațiile cu fostele sale colonii. Burnham a declarat că va purta „discuții dificile” pentru a proteja viitorul Commonwealth-ului.

La o reuniune tensionată a Commonwealth-ului, desfășurată în Samoa în 2024, statele membre au susținut inițierea unor discuții privind repararea nedreptăților istorice, după ce Marea Britanie, condusă atunci de Keir Starmer, încercase să evite abordarea subiectului.

Schimbarea de abordare a lui Burnham a provocat critici pe plan intern, lidera Partidului Conservator, aflat în opoziție, Kemi Badenoch, și presa de dreapta contestând poziția acestuia.

Regele Charles al III-lea a mers mai departe decât predecesorii săi, exprimându-și „oroarea” față de sclavie, însă nu a prezentat scuze oficiale și a subliniat rolul jucat de Marea Britanie în abolirea acesteia.

Suveranul a deschis summitul, organizat în cadrul unui turneu de nouă zile în Caraibe, descriind sclavia drept o „nedreptate monstruoasă”, care „continuă să arunce o umbră asupra acestor insule și a altor membri” ai organizației formate din 56 de state, majoritatea foste colonii britanice.

Regele Charles și regina Camilla urmează să își încheie miercuri turneul în Caraibe și să plece din Antigua și Barbuda.

Editor : Ș.A.