Marea Britanie și Comisia Europeană au renunțat la referințele pentru formarea unui „parteneriat de încredere” în cel mai recent proiect al declarației comune a unui summit care va avea loc vineri, ceea ce sugerează că discuțiile pentru ca UE să acorde Marii Britanii un statut special în temeiul regulilor „Made in Europe” („Fabricat în Europa”) ale blocului comunitar se dovedesc dificile, potrivit Reuters.

Bruxelles-ul va găzdui vineri un summit UE-Regatul Unit, în cadrul căruia se așteaptă acorduri privind facilitarea comerțului agroalimentar, mobilitatea tinerilor și conectarea Marii Britanii la sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, ca parte a resetării propuse de Marea Britanie cu blocul celor 27 de națiuni.

Două probleme în special s-au dovedit greu de rezolvat - dorința UE ca Marea Britanie să reducă taxele universitare pentru studenții din UE și dorința Marii Britanii ca UE să considere mașinile britanice drept „Fabricate în Europa”, o condiție pentru ca acestea să beneficieze de finanțare publică UE, cum ar fi prin achiziții publice sau scheme de subvenții.

O copie anterioară a draftului cu concluziile summitului, consultată de Reuters, propunea ca Marea Britanie și UE să formeze un „parteneriat de încredere” în cadrul căruia Marea Britanie ar fi obligată să își alinieze politicile cu cele ale UE pentru a asigura protecția lanțurilor de aprovizionare. Acest lucru pare a fi în concordanță cu un document franco-german din octombrie, care propunea acordarea unui statut special Marii Britanii pentru automobile, sub rezerva „alinierii dinamice la condițiile UE pentru investițiile din țări terțe și la măsurile UE de protecție comercială”.

Alinierea ar putea însemna că Marea Britanie va trebui să impună tarife pentru vehiculele electrice chinezești și să reducă importurile de mașini hibride chinezești, așa cum a făcut sau intenționează să facă UE.

Cele mai recente drafturi, consultate de Reuters joi, renunță la termenul „parteneriat de încredere”.

Marea Britanie a propus, de asemenea, înlocuirea propoziției cu alinierea, cu: „vom urmări să protejăm lanțurile de aprovizionare în mod consecvent pe piețele noastre și să ne protejăm împotriva riscurilor potențiale de eludare”.

Proiectul de declarație lasă deschise și cifrele acoperite de acordul privind mobilitatea tinerilor, care ar permite tinerilor din UE din Marea Britanie și tinerilor britanici din UE să lucreze, să studieze sau să facă voluntariat timp de până la trei ani.

De asemenea, nu clarifică dacă studenții care călătoresc ar fi supuși acelorași taxe universitare ca localnicii sau doar taxe reduse. UE dorește, în general, ca taxele locale să se aplice studenților UE din Marea Britanie, care în prezent plătesc taxe internaționale ce sunt de obicei de trei ori mai mari. Proiectul de declarație precizează că cele două părți își propun să rezolve această problemă în termen de șase luni.

Editor : Ș.R.