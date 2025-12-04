Marea Britanie și Norvegia vor opera împreună o flotă comună de fregate pentru vânarea submarinelor rusești din Atlaticul de Nord

Regatul Unit şi Norvegia vor semna astăzi un nou acord de cooperare în domeniul apărării, care prevede operarea în comun a unei flote de fregate pentru „a vâna submarinele ruseşti” în Atlanticul de Nord, potrivit Ministerului britanic al Apărării, notează AFP.

Acest acord vine la câteva luni după ce Norvegia a anunţat achiziţionarea a cel puţin cinci fregate Type 26 de la grupul britanic BAE Systems, pentru 10 miliarde de lire sterline (11,5 miliarde de euro), reaminteşte comunicatul ministerului, scrie Agerpres.

În baza noului acord, care urmează să fie confirmat în timpul unei vizite efectuate joi de premierul norvegian, Jonas Gahr Store, şi de ministrul apărării Tore Sandvik, cele două ţări vor opera o flotă „interschimbabilă” de cel puţin 13 fregate, opt britanice şi cele comandate de Oslo.

Această flotă, capabilă de „desfăşurare rapidă oriunde este nevoie”, va avea ca misiune mai ales "să vâneze submarinele ruseşti şi să protejeze infrastructura critică britanică", subliniază comunicatul, fără a specifica când va deveni operaţională.

Potrivit Londrei, activitatea submarinelor ruseşti în apele teritoriale britanice a crescut cu 30% în ultimii doi ani, odată cu amplificarea tensiunilor cu Moscova provocate de războiul din Ucraina.

„În această perioadă de profundă instabilitate mondială, cu un număr tot mai mare de nave ruseşti detectate în apele noastre, trebuie să colaborăm cu partenerii internaţionali pentru a ne proteja securitatea naţională”, a subliniat prim-ministrul britanic Keir Starmer.

„Acest acord istoric cu Norvegia ne consolidează capacitatea de a ne proteja graniţele şi infrastructura critică de care depinde naţiunea noastră”, a adăugat el.

Pe 10 noiembrie, ministrul britanic al apărării, John Healey, a avertizat Rusia după ce nava de război rusească Yantar a fost detectată în apele britanice pentru a doua oară în acest an.

El a acuzat Rusia că, pentru prima dată, şi-a îndreptat laserele către piloţii Royal Air Force care îi supraveghează activităţile.

Norvegia a anunţat în august că a reţinut oferta pentru fregate a grupului britanic BAE Systems, în dauna francezilor de la Naval Group.

Acestea sunt programate pentru livrare către Marina norvegiană începând cu 2030.

Germania şi Statele Unite au licitat, de asemenea, pentru acest contract.

Editor : Sebastian Eduard