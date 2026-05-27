Marea Britanie şi Polonia îşi unesc forţele împotriva Rusiei și semnează un nou tratat de apărare

Marea Britanie şi Polonia semnează miercuri, la Londra, un nou tratat de apărare şi securitate, în contextul ameninţărilor venite din partea Rusiei şi al intensificării atacurilor hibride şi cibernetice din Europa. Acordul prevede consolidarea cooperării militare, întărirea securităţii la frontieră şi dezvoltarea comună a unor sisteme de armament de nouă generaţie, scrie Reuters.

Acordul, care urmează să fie semnat la Londra de premierul polonez Donald Tusk şi de Keir Starmer, va consolida securitatea la frontieră, va combate criminalitatea organizată şi va aprofunda cooperarea în domeniul apărării cu Uniunea Europeană, a transmis guvernul britanic într-un comunicat.

Noul acord de apărare cu un stat membru UE, după înţelegeri similare încheiate cu Franţa şi Germania, evidenţiază încercările lui Starmer de a repara relaţiile afectate de Brexit în urmă cu aproape 10 ani şi de a răspunde apelurilor preşedintelui american Donald Trump ca Europa să îşi asume mai multă responsabilitate pentru apărarea continentului.

Înainte de a pleca spre Londra, Donald Tusk a declarat că ambele ţări consideră „Rusia o ameninţare strategică”, iar cei doi lideri urmează să discute despre intensificarea atacurilor hibride, a atacurilor cibernetice şi a activităţilor de spionaj.

„Provocările cu care se confruntă acum Europa necesită un parteneriat şi mai puternic”, a declarat Keir Starmer.

„Acest tratat reprezintă cel mai mare pas înainte într-o generaţie în relaţia noastră de apărare şi securitate cu Polonia şi ne va permite să facem faţă ameninţărilor moderne de securitate, poate mai puţin vizibile, dar nu mai puţin periculoase”, a adăugat premierul britanic.

Guvernul britanic a precizat că acordul va permite celor două state să îşi combine expertiza şi capacităţile industriale pentru dezvoltarea şi producţia de arme complexe de nouă generaţie, inclusiv prin consolidarea sistemelor de apărare aeriană şi antirachetă.

Donald Tusk a spus că, dincolo de apărare, o parte importantă a tratatului va viza securitatea cibernetică. Polonia susţine că rolul său de centru logistic pentru ajutorul militar destinat Ucrainei a transformat-o într-o ţintă-cheie pentru spionajul rusesc, atacurile cibernetice şi campaniile de dezinformare.

Acordul cu Polonia este cel mai recent tratat bilateral de apărare promovat de guvernul Starmer, care a avut mai mult succes pe scena internaţională decât pe plan intern, unde rivalii politici exercită presiuni ce ar putea duce la o competiţie pentru conducerea partidului.

După ce administraţia Trump a cerut Europei să facă mai mult pentru propria apărare, punând sub semnul întrebării rolul alianţei NATO, atât Marea Britanie, cât şi Polonia au început să încheie noi acorduri de apărare cu alte state.

Anul trecut, Marea Britanie şi Franţa au convenit să îşi consolideze relaţia în domeniul apărării, inclusiv cooperarea privind arsenalele nucleare, iar Keir Starmer a semnat şi un tratat pentru aprofundarea relaţiilor cu Germania.

La rândul său, Polonia a semnat în 2025 un tratat de apărare cu Franţa şi lucrează în prezent la un acord similar cu Germania.

