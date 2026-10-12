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Marea Britanie și UE au convenit organizarea unui summit de „resetare” a Brexitului. „Este o discuție pe care trebuie să o purtăm”

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Ursula Von der Leyen și Andy Burnham
Ursula Von der Leyen și Andy Burnham.Foto: Profimedia
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Din articol
Ce spune opoziția conservatoare Ce spune UE

Marea Britanie și Uniunea Europeană vor organiza summitul anual al liderilor pe 20 noiembrie, la Bruxelles. Prim-ministrul britanic Andy Burnham a confirmat data într-o declarație adresată Camerei Comunelor luni după-amiază.

Bruxelles și Londra doresc să profite de această întâlnire pentru a semna noi acorduri privind comerțul agroalimentar, tranzacționarea emisiilor și un program de mobilitate pentru tineri.

Burnham a declarat în fața Camerei Comunelor că dorește să finalizeze acordurile — inițiate de fostul prim-ministru Keir Starmer — și apoi să înceapă o „analiză calmă, lucidă și rațională” a unor relații și mai strânse.

„Dacă vrem cu adevărat să promovăm creșterea economică, să controlăm imigrația, să ne apărăm valorile și securitatea, aceasta este o discuție pe care trebuie să o purtăm”, a spus el.

„Menținerea status quo-ului nu este suficientă pentru Marea Britanie. Mai rău, ar fi o neglijență gravă în îndeplinirea îndatoririlor noastre să ne întoarcem cu spatele.”

El a adăugat: „Prioritatea noastră imediată este asigurarea unui rezultat pozitiv la summit, iar eu cred că ar trebui să inițiem apoi un dialog serios cu privire la diferitele opțiuni pentru relația noastră pe termen lung.”

Prim-ministrul a mai spus că întâlnirea va reprezenta o ocazie de a „exprima îngrijorările noastre cu privire la «Made In Europe»” — programul protecționist al UE din care unele țări doresc să excludă Regatul Unit.

Burnham a sugerat anterior că aceste opțiuni viitoare ar putea include reintegrarea în piața unică, în uniunea vamală sau chiar aderarea la UE în întregime.

Ce spune opoziția conservatoare

Kemi Badenoch, lidera partidului conservator de opoziție, l-a criticat pe prim-ministru pentru că se concentrează asupra relației Regatului Unit cu UE.

„Cuvintele sale exacte de la începutul acestui an au fost: «Ultimul lucru pe care ar trebui să-l facem acum este să reluăm acele discuții»”, a spus ea.

„Și totuși, iată-l acum demontând acordul pe care această țară l-a semnat cu UE la un deceniu după referendum. Nu va obține un acord mai bun. UE are negociatori duri.”

Ea a adăugat: „La fel cum unii oameni credeau că toate problemele Marii Britanii se vor rezolva prin ieșirea din UE, alții cred acum că toate problemele noastre se vor rezolva prin readerarea la UE. Niciuna dintre aceste poziții nu este una serioasă.”

Ce spune UE

Într-o declarație emisă în timp ce Burnham vorbea la Westminster, António Costa, președintele Consiliului European, care reprezintă țările membre ale UE, a afirmat că îmbunătățirea cooperării este „esențială”.

El a afirmat că cele trei acorduri aflate în curs de negociere ar putea fi completate de acorduri suplimentare privind un parteneriat în domeniul apărării și securității, precum și privind migrația și aplicarea legii.

„Uniunea Europeană și Regatul Unit sunt parteneri cu viziuni similare, uniți de valori comune și interese împărtășite”, a declarat el într-un comunicat.

„Securitatea și prosperitatea noastră sunt strâns legate, ceea ce face esențial un parteneriat puternic între noi.

„Prin aprofundarea cooperării noastre, putem consolida capacitatea noastră de a face față provocărilor epocii noastre, de a ne întări reziliența și de a promova stabilitatea în Europa și dincolo de granițele acesteia.”

Costa și Burnham vor fi însoțiți de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la reuniunea din 20 noiembrie. Negocierile au loc încă de la summitul anterior din mai 2025, la care a participat Starmer.

Summitul din acest an urma să aibă loc în iulie, dar a fost amânat în urma prăbușirii guvernului condus de Starmer.

Editor : Sebastian Eduard

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