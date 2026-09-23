Marea Britanie va înființa o unitate specială pentru combaterea dezinformării Rusiei. „Moscova profită de frica oamenilor”

Premierul britanic Andy Burnham a declarat marţi într-un discurs susţinut la Adunarea Generală a ONU că a dat ordin şefilor serviciilor de securitate din Marea Britanie să înfiinţeze o nouă unitate pentru a combate războiul informaţional rusesc, informează miercuri dpa.

Noul Centru naţional pentru apărarea informaţiilor va combate minciunile online şi deepfake-urile care dăunează intereselor britanice, a afirmat Burnham, explicând că Marea Britanie şi aliaţii săi s-au confruntat cu un „atac la scară industrială” din partea unor state ostile, între care Rusia lui Vladimir Putin.

În discursul său de la Adunarea Generală a ONU, Burnham a sugerat că tinerii şomeri sunt deosebit de vulnerabili la tipul de dezinformare şi informaţii false propagate de activiştii ruşi.

„Agenţiile ruse au folosit toate mijloacele de care dispuneau pentru a răspândi minciuni şi dezinformare şi pentru a profita de frica oamenilor”, a spus el.

„Au apelat la boţi şi site-uri false. Au falsificat articole de ziare. S-au folosit de brandul a 28 de organizaţii britanice, între care universităţi şi BBC. Au amplificat naraţiunile de extrema dreaptă”, a menţionat premierul britanic, adăugând că Londra „dispune de dovezi” că Moscova a „încercat să se amestece în alegerile generale din 2019” din Marea Britanie.

„Ştim, de asemenea, că au încercat să alimenteze tensiunile şi tulburările în urma unor evenimente oribile. Ideea că cineva ar încerca să folosească astfel de lucruri în propriul său avantaj este pur şi simplu respingătoare - dar asta fac ei”, a spus el.

Influența asupra alegerilor

Rusia a fost acuzată anterior că a folosit documente obţinute în mod ilegal privind negocierile comerciale între Marea Britanie şi SUA pentru a încerca să influenţeze alegerile din 2019.

Noua unitate se va afla la început sub tutela biroului premierului şi a cabinetului său, urmând să funcţioneze în colaborare cu agenţiile de informaţii, ministere, poliţia şi instituţiile media.

„Kremlinul cheltuie aproximativ 1,3 miliarde de lire sterline (1,7 miliarde de dolari) în fiecare an pentru manipularea informaţiilor”, a declarat Burnham, potrivit căruia „vorbim despre o campanie insidioasă care pătrunde în casele oamenilor şi le denaturează sentimentele faţă de propria ţară şi comunitate, creând o naraţiune a declinului, alimentând diviziunea şi semănând disperare”.

„Pe deasupra, am văzut atacuri cibernetice asupra companiilor şi instituţiilor noastre. Şi ştim că inteligenţa artificială va multiplica ameninţarea”, a spus el.

„Dacă te confrunţi cu costul vieţii şi viaţa ta nu se îmbunătăţeşte, or dacă eşti o persoană tânără care nu este angajată, nu urmează studii sau cursuri de formare, atunci vei fi mult mai vulnerabil la acest tip de influenţă”, a explicat Burnham, subliniind că o parte din răspuns este crearea de oportunităţi economice.

În acelaşi timp, premierul britanic a afirmat că ţara sa ajută deja alte ţări care se confruntă cu ameninţări similare în online.

„Am sprijinit deja (Republica) Moldova pentru a-şi proteja alegerile de interferenţa rusă”, a indicat el, adăugând că „pe măsură ce se apropie mai multe alegeri în Europa, tot mai multe ţări se confruntă cu astfel de probleme, unele pentru prima dată”.

„Aşadar, suntem pregătiţi să împărtăşim înţelegerea noastră despre cum funcţionează aceşti actori şi despre cum putem răspunde pentru că aceasta este vital pentru securitatea şi rezilienţa noastră colectivă”, a conchis şeful executivului britanic.

Editor : Sebastian Eduard