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Marea Britanie va interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Keir Starmer: „Interdicția totală este alegerea corectă”

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keir starmer la o sedinta
Keir Starmer. Foto: Profimedia

Marea Britanie va interzice accesul la rețelele sociale pentru utilizatorii sub 16 ani, a anunțat prim-ministrul Keir Starmer, într-o măsură descrisă drept o „schimbare reală pentru viitorul nostru”. Decizia vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind impactul platformelor online asupra sănătății mintale a adolescenților, hărțuirii și expunerii la conținut dăunător, scrie The Guardian.

„Rețelele sociale îi fac pe copii nefericiți, le facilitează hărțuirea și abuzul din partea agresorilor și le-ar putea afecta chiar sănătatea mintală”, a spus el.

Planul include o interdicție pentru toate principalele platforme sociale, cu restricții separate pentru produse online precum aplicațiile de gaming, inclusiv eliminarea opțiunii de a discuta cu necunoscuți.

„Nu este ceva ce fac cu ușurință și nu îl voi prezenta ca fiind lipsit de costuri, de parcă rețelele sociale nu ar fi avut beneficii pentru tineri, pentru că este evident că acest lucru este greșit”, a spus el.

„Dar guvernarea înseamnă mereu alegeri, iar pentru mine este clar că o interdicție totală este alegerea corectă.”

Detaliate într-un discurs la Downing Street, schimbările au fost prezentate implicit ca parte a moștenirii mandatului lui Starmer ca prim-ministru, având în vedere că este așteptat să se confrunte în curând cu o provocare la conducerea partidului. El a spus că interdicția face parte dintr-un demers de a le oferi părinților asigurarea că „Marea Britanie va fi mai bună pentru copiii lor, că vor avea o șansă echitabilă”.

El a spus că previziunile potrivit cărora mulți adolescenți vor ocoli interdicția, așa cum s-a întâmplat în Australia, nu reprezintă esența problemei.

Nu spunem: «Uite, un adolescent a reușit cumva să cumpere alcool, deci hai să nu mai interzicem vânzarea alcoolului către minori.» Nu facem asta, nu-i așa?

Eu pur și simplu nu accept asta. Legile noastre sunt reguli, dar sunt și o expresie a valorilor noastre. Ele modelează contractul social și, astfel, această măsură va schimba în timp conversațiile dintre părinți și așteptările copiilor.

Va face o diferență uriașă. Va face copiii noștri mai în siguranță. Va face copiii noștri mai fericiți. Le va oferi mai mult timp, mai multă siguranță, libertate deplină de a crește, mai multe oportunități și asta, până la urmă, este ceea ce înseamnă acest guvern.”

Întrebat după discurs dacă obiectivul este adoptarea legislației până la sfârșitul anului, Starmer a spus că interdicția ar putea intra în vigoare până în primăvara viitoare.

„Nu sunt dispus să fac compromisuri când vine vorba de siguranța și fericirea copiilor noștri și de aceea această interdicție trebuie să aibă loc și de aceea această interdicție va avea loc”, a spus acesta.

„Da, este dificil, dificil de legiferat, dificil de reglementat, dificil de aplicat. De aceea am cerut o gamă largă de opinii. De aceea am ascultat oamenii, am purtat discuții, am analizat atent dovezile, am învățat de la țări precum Australia care iau măsuri similare.”

Întrebat dacă se așteaptă la reacții negative din partea giganților tehnologici americani, Starmer a susținut că interdicția nu înseamnă că este împotriva tehnologiei și a inteligenței artificiale.

„Nu accept și nu voi accepta niciodată ideea că nu poți fi în același timp pro-tehnologie și pro-AI și, în același timp, să spui că trebuie să ne protejăm copiii. Nu voi accepta niciodată argumentul că, pentru viitorul AI și al tehnologiei, trebuie să ne lăsăm copiii expuși așa cum au fost sau cum ar putea fi în viitor”, a adăugat el.

Guvernul a transmis duminică faptul că nouă din zece părinți susțin o vârstă minimă de 16 ani pentru accesarea acestor aplicații, potrivit răspunsurilor din cadrul consultării „Growing up in the online world”.

Editor : Ș.A.

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