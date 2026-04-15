Marea Britanie va reveni în programul Erasmus+ din 2027

Marea Britanie va reveni în programul Erasmus+ în 2027, după finalizarea documentelor legale ale acordului, miercuri, în prezenţa vicepreşedintei Comisiei Europene Roxana Mînzatu, arată un comunicat de presă. 

Revenirea Regatului Unit redeschide accesul la unul dintre cele mai importante programe de mobilitate educaţională din lume, atât pentru tinerii britanici, cât şi pentru cei europeni. Acordul include nu doar studenţii universitari, ci şi elevi, profesori, educatori, tineri din organizaţii de voluntariat şi sportivi, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene. 

Vicepreşedinta Comisiei Europene a subliniat că programul pune accent pe incluziune, obiectivul Erasmus+ fiind ca toţi tinerii europeni, indiferent de origine sau situaţie materială, să aibă şanse egale de a studia sau de a se forma în altă ţară.

„Erasmus+ trebuie să devină un drept pentru toţi tinerii din Europa, nu doar o oportunitate rezervată unui segment restrâns. Este despre încredere, despre democraţie şi despre capacitatea de a comunica cu oameni care au experienţe de viaţă diferite de ale tale. Erasmus+ este, în esenţă, un proiect profund european. Revenirea Regatului Unit în program reprezintă un pas important în această direcţie şi întăreşte dimensiunea europeană a acestei iniţiative”, a declarat Roxana Mînzatu. 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Europa și Regatul Unit s-au bucurat de legături educaționale reciproc avantajoase timp de secole. Consolidarea în continuare a acestor legături are sens de ambele părți – pentru studenții, profesorii, sistemele educaționale, economiile și societățile noastre în ansamblu. Aștept cu interes ca imensul potențial al acestei evoluții să fie realizat cât mai curând posibil”, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene. 

Acest pas îndeplinește angajamentul asumat în cadrul primului summit UE-Regatul Unit din mai 2025, prin adoptarea unei modificări a Protocolului I la Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit. 

Regatul Unit va desemna o agenție națională care să supravegheze participarea sa la program începând din 2027. 

Pe lângă cele 27 de state membre ale UE, următoarele țări terțe participă în prezent la programul Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia. Atât Regatul Unit, cât și Elveția participă la Erasmus+ începând cu 1 ianuarie 2027. 

Editor : A.C.

