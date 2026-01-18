Live TV

Marea Britanie vrea să folosească tehnologiile anti-dronă din Ucraina pentru a elimina contrabanda din închisori”

roi de drone care zboară pe deasupra unor tancuri
Rata de succes a sistemului DWS-1 a fost de 100% în timpul testelor. Ucraina va fi prima țară care folosește o astfel de tehnologie într-un război real. Captură foto: X

Regatul Unit intenționează să adopte experiența Ucrainei în combaterea dronelor pentru a o aplica împotriva vehiculelor aeriene fără pilot care transportă arme și droguri în închisorile britanice. Potrivit Sky News, viceprim-ministrul britanic David Lammy a sosit în Ucraina pentru a vedea cum ar putea fi aplicate în închisorile britanice tehnologiile utilizate pentru doborârea dronelor rusești.

„Am însărcinat închisorile britanice să învețe din experiența Ucrainei în domeniul dronelor. Știm că dronele din închisori reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale și de aceea acționăm decisiv pentru a combate aceste bande, investind milioane în securitate și tehnologie de ultimă generație”, a declarat Lammy.

În ultimii cinci ani, numărul incidentelor legate de drone în închisorile britanice a crescut cu 1.140%.

În toamnă, jurnaliștii Sky News au documentat drone care livrau pachete conținând droguri la HMP Wandsworth, o închisoare pentru bărbați din sudul Londrei.

Regatul Unit a acordat asistență pentru a crește aprovizionarea cu drone a Ucrainei, alocând 350 de milioane de lire sterline în 2025. Din această sumă, 6,5 milioane de lire sterline sunt destinate cercetării și dezvoltării de drone, precum și de noi tehnologii care vor permite personalului penitenciarelor britanice să detecteze și să doboare mai bine dronele.

La 16 ianuarie, o delegație britanică, din care a făcut parte și viceprim-ministrul și ministrul Justiției David Lammy, a sosit la Kiev, după ce, în septembrie 2025, ministrul britanic al Apărării, John Healey, a anunțat planurile Londrei de a finanța producția de drone cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina pe teritoriul Regatului Unit.

