Marele câștigător al alegerilor din Saxonia-Anhalt: Ulrich Siegmund, vânzătorul de parfumuri care a canalizat furia alegătorilor uitați

Ulrich Siegmund, candidatul partidului extremist Alertantiva pentru Germania (AfD) în alegerile din landul Saxonia-Anhalt pare să fi reușit una dintre cele mai mari lovituri de marketing politic pe care țara le-a văzut în ultimele decenii, folosindu-se de psihologia vânzărilor, scrie The Times.

Cu puțin peste un deceniu în urmă, un tânăr vânzător întreprinzător a scris autorităților de transport public din Berlin cu o propunere neconvențională.

Au luat în considerare, a întrebat el, magia neuromarketingului olfactiv? Pur și simplu prin difuzarea parfumului de vanilie în stațiile aglomerate de metrou, ar putea calma mulțimile de navetiști din oraș, cunoscuți pentru iritabilitatea lor, și ar putea reduce vandalismul. Sau poate o adiere de lavandă, a continuat el, pentru a calma anxietățile pasagerilor și a masca mirosurile neplăcute.

Răspunsul a fost negativ. Acum, însă, peste jumătate de milion de alegători din landul est-german Saxonia-Anhalt au dat curs ultimei idei a acelui vânzător: să-l aleagă ministru-șef și să acorde partidului său de extremă dreaptă, Alternativa pentru Germania (AfD), puteri extinse pentru a transforma totul, de la programele școlare până la tacticile forțelor de poliție.

La doar 35 de ani, Ulrich Siegmund a ajuns de la a vinde parfumuri pe baza unor studii comportamentale fragile la a deveni cel mai eficient demagog al Germaniei de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Maniera sa degajată, stăpânirea concisă a platformei TikTok și aspectul său tânăr și plin de viață au mobilizat peste 150.000 de persoane care anterior nu votau și erau dezamăgite, sub steagul unui partid clasificat de agenția locală de informații interne drept „în mod cert de extremă dreaptă”.

Sondajele estimează că abia una din cinci dintre aceste persoane are opinii care ar putea fi descrise în mod rezonabil ca fiind extreme. Majoritatea covârșitoare a acestora pare să fie formată din alegători care sunt pur și simplu complet alienați de partidele mainstream ale țării și dispuși să parieze pe Siegmund și pe rețetele radicale de schimbare ale AfD.

Pe scurt, este una dintre cele mai mari lovituri de marketing politic pe care țara le-a văzut în ultimele decenii.

Siegmund s-a născut în 1990 într-o familie romano-catolică și a crescut în Tangermünde, un frumos oraș medieval cu clădiri din cărămidă roșie, situat la 60 de mile vest de Berlin.

A urmat o formare profesională și a obținut calificarea de agent de vânzări în comerțul cu ridicata și export. După ce și-a încheiat studiile în 2011, s-a mutat la Berlin și a lucrat timp de trei ani în domeniul marketingului pentru o clinică oftalmologică, înainte de a-și înființa propria companie, Reima AirConcept.

Teza lui Siegmund pentru un curs de psihologie a afacerilor la distanță, pe care l-a urmat la o facultate din Hamburg, precum și activitatea din cadrul companiei sale, s-au axat amândouă pe ideea că întreprinderile ar putea influența subconștient comportamentul clienților lor prin intermediul mirosului.

O aromă ușoară de piersici sau de loțiune de plajă în vitrina unui magazin, de exemplu, ar putea ridica moralul consumatorilor și îi ar putea face mai dispuși să cheltuiască bani pe produse cosmetice.

În același timp, tânărul se îndrepta treptat spre dreapta politică. Inițial membru al Uniunii Creștin-Democrate (partid conservator), s-a alăturat partidului AfD în 2014, la aproximativ un an după înființarea acestuia.

În decurs de doi ani, a câștigat un mandat în parlamentul landului Saxonia-Anhalt. Până în 2022, devenise co-liderul grupului parlamentar al partidului. Cu toate acestea, pentru majoritatea alegătorilor din regiune, și cu atât mai puțin din întreaga Germanie, el a fost o figură obscură până anul trecut, când a fost însărcinat să conducă campania electorală a AfD la nivel de land.

Siegmund a stăpânit rețelele sociale la un nivel pe care practic niciun politician german din mainstream nu îl atinge, adunând peste 880.000 de urmăritori pe TikTok.

Fapt neobișnuit pentru un politician al AfD, se simțea la fel de în largul său și în fața presei tradiționale, schimbând cu veselie amabilități cu reporterii ziarelor naționale. Tocmai acest farmec natural l-a determinat recent pe Der Spiegel, o revistă de știri liberală, să-l numească pe Siegmund „cel mai periculos om din Germania”.

Această denumire a părut multora, la momentul respectiv, exagerată. Cu toate acestea, Siegmund a realizat cu siguranță o performanță istorică, extinzând aria de influență a partidului său mult dincolo de bastioanele sale tradiționale și atrăgând aproape jumătate dintre alegătorii cu vârsta sub 30 de ani. Poate că nu este încă ministru-șef, dar a dat, zâmbind, o lovitură puternică politicii convenționale din Germania.

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Editor : B.E.