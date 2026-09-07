Margrethe a II-a a Danemarcei a fost internată în spital. Ce probleme de sănătate are fosta regină

Fosta regină Margrethe a II-a a Danemarcei a fost internată la spitalul universitar Rigshospitalet din Copenhaga pentru observație și investigații suplimentare. Potrivit presei daneze, în vârstă de 86 de ani, fosta suverană are un cheag de sânge în zona șoldului și o ușoară deshidratare. Palatul Regal anunță că starea sa este bună, însă Margrethe va lipsi de la înmormântarea de stat a regelui Harald al V-lea al Norvegiei, anunță Agerpres.

Margrethe a II-a va rămâne internată la spitalul universitar Rigshospitalet din Copenhaga pentru observație și pentru efectuarea unor investigații suplimentare, potrivit unui comunicat transmis de Palatul Regal.

În consecință, fosta regină va lipsi de la înmormântarea de stat a regelui Harald al V-lea al Norvegiei, care va avea loc miercuri, la Oslo. Palatul Regal a precizat că starea de sănătate a lui Margrethe este bună.

Margrethe a II-a, mai multe probleme de sănătate în ultimele luni

În vârstă de 86 de ani, fosta regină Margrethe a II-a a mai fost internată în spital în luna mai, când a fost diagnosticată cu angină pectorală.

Afecțiunea provoacă dureri în piept și apare atunci când fluxul de sânge către mușchiul inimii este insuficient. La acel moment, Margrethe a fost supusă unei proceduri pentru lărgirea vaselor de sânge.

Mai târziu, în aceeași lună, fosta suverană a fost din nou spitalizată, de această dată pentru tratament după ce o examinare CT a evidențiat sângerări semnificative în zona șoldului, în urma unei căzături.

Actuala internare are loc, astfel, după mai multe probleme medicale cu care Margrethe s-a confruntat în ultimele luni.

A renunțat la tron după 52 de ani

Margrethe a II-a a abdicat în mod neașteptat în 2024, după 52 de ani petrecuți în fruntea Danemarcei. Ea a predat tronul fiului său, care a devenit regele Frederik al X-lea.

Abdicarea a reprezentat un moment istoric pentru monarhia daneză. Margrethe a II-a a fost una dintre cele mai longevive suverane ale Europei și a rămas o figură extrem de importantă pentru familia regală daneză chiar și după retragerea de pe tron.

În prezent, fosta regină continuă să participe la anumite evenimente publice și ceremonii, însă starea sa de sănătate din ultimele luni i-a limitat aparițiile.

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Editor : C.A.