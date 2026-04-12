Marina britanică ar putea solicita ajutorul Franței pentru a contracara flota fantomă a Rusiei

Surse de rang înalt din domeniul apărării avertizează că Marina Regală Britanică nu dispune de suficiente nave pentru a intercepta singură flota fantomă a lui Putin.

Marina Regală Britanică ar putea fi nevoită să solicite sprijin militar din partea Franței pentru a intercepta navele rusești în apele britanice, în contextul în care flota se confruntă cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor operaționale, informează Daily Mail.

Planificatorii navali de rang înalt de la Cartierul General al Marinei din Portsmouth ar fi ajuns la concluzia că forțele britanice „au nevoie de ajutor” din partea Parisului pentru a desfășura operațiuni de abordare și pentru a asigura „supravegherea” petrolierelor sancționate. Dezvăluirea vine în ciuda unei negări oficiale din partea Ministerului Apărării din Marea Britanie, care a declarat sâmbătă seara că „apele britanice rămân protejate și monitorizate 24/7”.

Deficitul de capacitate a fost evidențiat de rapoarte conform cărora Marea Britanie dispune în prezent de un singur submarin și două fregate disponibile pentru operațiuni imediate. Săptămâna trecută, Kremlinul a trimis trei submarine în apele din nordul Marii Britanii pentru a sabota potențial cablurile submarine, în timp ce HMS Dragon, singurul distrugător disponibil al Marii Britanii, a fost desfășurat în Marea Mediterană.

Într-o nouă demonstrație de sfidare, fregata rusă Admiral Grigorovich a escortat recent două nave din „flota fantomă” prin Canalul Mânecii, în ciuda promisiunilor anterioare ale prim-ministrului britanic Sir Keir Starmer de a captura astfel de nave.

„Pur și simplu nu avem suficiente capacități navale pentru a asigura securitatea coastelor fără sprijinul francezilor”, a declarat o sursă militară de rang înalt pentru publicație. Marina franceză operează în prezent aproximativ 120 de nave – cu circa 45 mai multe decât Marea Britanie – și deține 25 de fregate și distrugătoare moderne capabile să transporte elicoptere. Surse din Paris au confirmat că Franța și Marea Britanie fac deja schimb de informații, adăugând că „dacă britanicii au nevoie de mai mult ajutor... Franța are cu siguranță capacitatea de a-l oferi”.

Posibila dependență de Paris subliniază un eșec mai amplu în îndeplinirea promisiunilor lui Starmer de a „urmări și reține” flota fantomă a Moscovei. În ciuda avizului juridic al procurorului general Lord Richard Hermer privind modul de utilizare a forțelor speciale și a Agenției Naționale de Combatere a Criminalității pentru a aborda tancurile, nu au avut loc astfel de operațiuni. Se pare că îngrijorările legate de încălcarea dreptului maritim internațional au paralizat acțiunea britanică, chiar și în contextul în care prețurile globale la combustibil au explodat din cauza blocării Strâmtorii Hormuz de către Teheran.

Pentru Starmer, incapacitatea Regatului Unit de a-și asigura propriile ape urmează unei serii de eșecuri diplomatice, inclusiv tensiunile cu președintele SUA, Donald Trump, privind securitatea energetică și Insulele Chagos. Prim-ministrul a declarat recent că este „sătul” de volatilitatea facturilor la energie cauzată de acțiunile atât ale lui Trump, cât și ale liderului rus Vladimir Putin.

În timp ce Starmer încearcă să construiască o „coaliție de țări” pentru a restabili libertatea de navigație în Orientul Mijlociu, lipsa resurselor maritime interne ridică întrebări semnificative cu privire la fezabilitatea strategiei sale globale.

 

