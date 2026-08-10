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Marina Britanică în alertă: Componente de fabricație chineză aflate pe dronele navale au transmis informații către Beijing

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Dronă navală K3 Scout
Dronă navală K3 Scout. Foto: Profimedia
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Din articol
Îngrijorări

Camerele video cu componente fabricate în China, instalate pe dronele navale ale Marinei Regale Britanice, comunicau cu un sistem din China, afirmă un articol din The Telegraph.

Camerele erau montate pe navele de suprafață fără echipaj K3 Scout, utilizate de Marina Regală și de Infanteria Marină Regală pentru supraveghere, protecția forțelor și alte operațiuni maritime.

O evaluare de rutină a securității cibernetice a constatat că aceste camere trimiteau așa-numitele „comunicații de tip heartbeat” către o adresă de internet din China. Astfel de semnale confirmă de obicei că un dispozitiv conectat este online și funcționează.

Ministerul Apărării a declarat că ancheta sa nu a găsit dovezi că informații sensibile, sisteme militare sau date guvernamentale ar fi fost accesate, compromise sau transmise în afara canalelor autorizate.

Nu există dovezi că datele sau sistemele Ministerului Apărării ar fi fost accesate, compromise sau transmise către exterior, potrivit ministerului.

Ministerul a declarat că procedurile sale de testare au identificat potențiala vulnerabilitate într-un stadiu incipient și că efectuarea de verificări de securitate de rutină asupra echipamentelor și rețelelor sale continuă.

Camerele conțineau un număr redus de componente fabricate în China și au fost furnizate de un contractor terț, potrivit Kraken Technology Group, compania britanică care produce modelul K3 Scout.

Conform informațiilor, contractorul a dat asigurări că aceste camerele îndeplinesc cerințele de securitate, inclusiv standardele legate de Legea privind autorizarea apărării naționale a SUA, care restricționează utilizarea anumitor echipamente de supraveghere și telecomunicații fabricate în China în cadrul achizițiilor federale.

Kraken a mai declarat că a efectuat un audit complet împreună cu Marina Regală după descoperirea comunicațiilor.

Ministerul Apărării a întrerupt conexiunea la internet a camerelor de supraveghere în urma descoperirii.

Îngrijorări

Ziarul „The Telegraph” a relatat că au fost exprimate îngrijorări cu privire la faptul că echipamentul ar fi putut captura imagini cu personal britanic sau informații legate de instruire și operațiuni. Ziarul a menționat, de asemenea, îngrijorări privind posibilitatea ca camerele să fi înregistrat activități în apropierea unor ședințe cu ușile închise la care participau oficiali militari.

Ziarul „The Telegraph” a afirmat că pe aceste dispozitive au fost înregistrate informații legate de pregătirile pentru o eventuală implicare a Marii Britanii într-o misiune de securitate maritimă în Strâmtoarea Hormuz.

Marea Britanie a achiziționat 20 de nave de tip K3 Scout în cadrul Proiectului Beehive, un program în valoare de 12,3 milioane de lire sterline (16,5 milioane de dolari) menit să integreze sisteme autonome în navele de război convenționale.

Marina Regală utilizează aceste nave încă din luna martie. Se preconizează că dronele navale vor sprijini misiunile de supraveghere, instruire, protecție a forțelor și potențiale misiuni de lovituri de precizie.

K3 Scout este o navă autonomă de 8,4 metri, capabilă să atingă viteza de 55 de noduri și să rămână pe mare până la 30 de zile, în funcție de misiune. Poate transporta până la 600 de kilograme de camere video, senzori sau alte echipamente.

Navele au fost testate și în cadrul unui exercițiu NATO desfășurat în Marea Baltică în iunie 2025. Kraken are un acord separat, în valoare de 49 de milioane de dolari, cu Comandamentul Operațiunilor Speciale al SUA pentru dezvoltarea unor nave de suprafață și subacvatice fără echipaj.

Editor : Sebastian Eduard

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