Marine Le Pen este deschisă la o întâlnire cu Volodimir Zelenski, la Bruxelles: „Problema finanţării Ucrainei zguduie astăzi Europa”

Marine Le Pen, candidata de extremă dreapta la alegerile prezidenţiale din Franţa, s-a declarat, vineri, dispusă să se întâlnească cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi a propus ca întâlnirea să aibă loc la Bruxelles, pentru a discuta în special despre „finanţarea” Ucrainei, relatează AFP.

„Da, dacă îl pot întâlni la Bruxelles, îi voi spune acest lucru ambasadorului Ucrainei”, a afirmat lidera partidului Rassemblement National (extrema dreaptă), candidată la alegerile prezidenţiale, cu ocazia unei vizite la târgul „Made in France”, notează News.ro.

„Consider că locul ar fi, de altfel, destul de potrivit, deoarece realitatea este că problema finanţării Ucrainei este una care zguduie astăzi Europa”, a adăugat ea.

Marine Le Pen a declarat în repetate rânduri că va reduce ajutorul financiar acordat Ucrainei dacă va câştiga alegerile prezidenţiale de anul viitor.

Editor : Ș.R.