Marine Le Pen și Jordan Bardella, poziție neobișnuită față de Rusia: „Un act ostil împotriva intereselor Franței”

Liderii partidului de extremă dreapta din Franța Adunarea Națională au condamnat Rusia sâmbătă, printr-o declarație neobișnuită, pe fondul intensificării atacurilor hibride și a altor provocări din partea Moscovei, notează Politico.

„Nu vom tolera niciodată ca o putere străină, în acest caz Rusia, să încerce să dicteze, direct sau indirect, politica țării noastre prin intimidare, amenințări, destabilizare sau presiune psihologică”, au declarat președintele partidului, Jordan Bardella, și candidata la președinție, Marine Le Pen, într-un comunicat comun.

Declarațiile menționează confiscarea de către Rusia a unor active aparținând mai multor companii care încă își desfășoară activitatea în țară, printre care se numără lanțul francez de magazine Auchan și gigantul elvețian din domeniul alimentar și al băuturilor Nestle.

Această măsură, scriu Bardella și Le Pen, „reprezintă un act ostil împotriva intereselor Franței și ale națiunilor Europei” și „trebuie condamnată cu fermitate”.

Declarația a fost însă făcută și după ce președintele francez Emmanuel Macron a prezidat vineri o ședință de criză excepțională, în cadrul căreia liderii politici ai țării, inclusiv Bardella, au fost informați cu privire la amenințările reprezentate de războiul Rusiei în Ucraina și de conflictul din Orientul Mijlociu.

Le Pen și Bardella au menționat, de asemenea, atacul cu drone din luna august de la aeroportul din Leipzig, pe care autoritățile germane l-au atribuit Rusiei. „Nicio provocare, operațiune clandestină sau încercare de destabilizare nu ar putea determina Franța să faciliteze îndeplinirea de către Rusia a obiectivelor sale de război în Ucraina”, scriu liderii de extremă dreapta.

Declarația reprezintă o rară dovadă de unitate în cadrul unui partid care a fost divizat în privința modului în care trebuie tratat Kremlinul ca inamic. Invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, din 2022, a scos la iveală liniile de fractură din cadrul mișcării.

Le Pen a adoptat, de-a lungul timpului, o atitudine mai favorabilă față de Rusia; s-a întâlnit în trecut cu președintele rus Vladimir Putin, iar partidul său a contractat un împrumut de 9,4 milioane de euro de la o bancă ceho-rusă cu legături cu Kremlinul, împrumut care a fost rambursat între timp. Bardella, membru al Parlamentului European, s-a arătat mai dornic să prezinte Rusia ca o amenințare pentru Franța și Europa.

Le Pen, care speră să-i succedă lui Macron la președinție anul viitor, este dispusă să furnizeze echipament militar Ucrainei, dar a exclus acordarea unui sprijin financiar suplimentar, în contextul în care Kievul continuă să respingă atacul rus în curs.

„Fermitatea în fața acțiunilor ostile și căutarea unei soluții diplomatice la război nu sunt contradictorii”, se arată în declarație.

Se preconizează că Adunarea Națională își va face public programul electoral înainte de sfârșitul anului, ceea ce ar putea clarifica pozițiile sale cu privire la Ucraina și Rusia.

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Editor : A.M.G.