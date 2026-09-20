Live TV

Marine Le Pen și Jordan Bardella, poziție neobișnuită față de Rusia: „Un act ostil împotriva intereselor Franței”

Data publicării:
Jordan Bardella și Marine Le Pen
Jordan Bardella și Marine Le Pen Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Liderii partidului de extremă dreapta din Franța Adunarea Națională au condamnat Rusia sâmbătă, printr-o declarație neobișnuită, pe fondul intensificării atacurilor hibride și a altor provocări din partea Moscovei, notează Politico.

„Nu vom tolera niciodată ca o putere străină, în acest caz Rusia, să încerce să dicteze, direct sau indirect, politica țării noastre prin intimidare, amenințări, destabilizare sau presiune psihologică”, au declarat președintele partidului, Jordan Bardella, și candidata la președinție, Marine Le Pen, într-un comunicat comun.

Declarațiile menționează confiscarea de către Rusia a unor active aparținând mai multor companii care încă își desfășoară activitatea în țară, printre care se numără lanțul francez de magazine Auchan și gigantul elvețian din domeniul alimentar și al băuturilor Nestle.

Această măsură, scriu Bardella și Le Pen, „reprezintă un act ostil împotriva intereselor Franței și ale națiunilor Europei” și „trebuie condamnată cu fermitate”.

Declarația a fost însă făcută și după ce președintele francez Emmanuel Macron a prezidat vineri o ședință de criză excepțională, în cadrul căreia liderii politici ai țării, inclusiv Bardella, au fost informați cu privire la amenințările reprezentate de războiul Rusiei în Ucraina și de conflictul din Orientul Mijlociu.

Le Pen și Bardella au menționat, de asemenea, atacul cu drone din luna august de la aeroportul din Leipzig, pe care autoritățile germane l-au atribuit Rusiei. „Nicio provocare, operațiune clandestină sau încercare de destabilizare nu ar putea determina Franța să faciliteze îndeplinirea de către Rusia a obiectivelor sale de război în Ucraina”, scriu liderii de extremă dreapta.

Declarația reprezintă o rară dovadă de unitate în cadrul unui partid care a fost divizat în privința modului în care trebuie tratat Kremlinul ca inamic. Invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, din 2022, a scos la iveală liniile de fractură din cadrul mișcării.

Le Pen a adoptat, de-a lungul timpului, o atitudine mai favorabilă față de Rusia; s-a întâlnit în trecut cu președintele rus Vladimir Putin, iar partidul său a contractat un împrumut de 9,4 milioane de euro de la o bancă ceho-rusă cu legături cu Kremlinul, împrumut care a fost rambursat între timp. Bardella, membru al Parlamentului European, s-a arătat mai dornic să prezinte Rusia ca o amenințare pentru Franța și Europa.

Le Pen, care speră să-i succedă lui Macron la președinție anul viitor, este dispusă să furnizeze echipament militar Ucrainei, dar a exclus acordarea unui sprijin financiar suplimentar, în contextul în care Kievul continuă să respingă atacul rus în curs.

„Fermitatea în fața acțiunilor ostile și căutarea unei soluții diplomatice la război nu sunt contradictorii”, se arată în declarație.

Se preconizează că Adunarea Națională își va face public programul electoral înainte de sfârșitul anului, ceea ce ar putea clarifica pozițiile sale cu privire la Ucraina și Rusia.

Citește și:

„Războiul ar putea dura 100 de ani”. Predicția sumbră a șefei extremiștilor francezi, Marine Le Pen

Ascensiunea și căderea fulgerătoare a lui Jordan Bardella: Cum a pierdut șansa de a ocupa fotoliul de la Elysee în fața Marinei Le Pen

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de toamnă 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Când sunt Moșii de toamnă în 2026. Ce alimente se pun în pachetele de pomană pentru...
Aerisirea caloriferelor. Foto Getty Images
2
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a...
Zi liberă pentru elevi. Foto Getty Images
3
Urmează prima minivacanță din noul an școlar. Când începe și cât durează weekendul...
kadîrov retardat
4
Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
5
Grindeanu vrea să tragă la răspundere Fitch. „Să vedem în ce măsură acel analist vorbea...
Cristi Chivu: ”Condoleanțe”. A murit cu puțin timp înainte de meciul românului
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Condoleanțe”. A murit cu puțin timp înainte de meciul românului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Marine Le Pen
„Războiul ar putea dura 100 de ani”. Predicția sumbră a șefei extremiștilor francezi, Marine Le Pen
Marine Le Pen
Alegeri prezidenţiale în Franţa, 2027: Marine Le Pen conduce detaşat în toate scenariile celui mai recent sondaj
Marine Le Pen
Arma secretă a lui Marine Le Pen: De ce trei înfrângeri în alegeri nu i-au oprit ascensiunea. „Nu are nevoie ca Franța să o iubească”
Bundespressekonferenz,AfD zur Auswirkungen der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auf die Bundespolitik
Undele de șoc ale succesului extremei drepte germane și viitorul politic al Europei: „O formă sofisticată de eșec al statului”
profimedia-1115063092
Franța nu poate finanța Ucraina „fără nimic în schimb”, afirmă liderul francez de extremă dreapta Jordan Bardella
Recomandările redacţiei
grosu
Ce ar trebui să facă obligatoriu noul Guvern în următoarele luni...
umbrele cu ploaie si vant
Vânt, vreme rece și ploi. ANM anunță scăderi de temperatură și...
imagini din timpul Revoluției Islamice din Iran, 1979 / Vladimir Kuzicikin
Spionul KGB care și-a trădat patria ca să își vindece impotența. Cum...
ID184011-INQUAM-PHOTOS-ELENA-COVALENCO
Siegfried Mureșan promite să mențină aprinsă „lumina în cămara cu...
Ultimele știri
Caz de cruzime față de animale în Suceava. Un bărbat a fost arestat după ce și-a bătut calul în plină stradă
Exporturile de ovine și caprine din România, aproape de reluare. Ce schimbă aprobarea Planului de Acțiune de către Bruxelles
Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică. Proiectilul a căzut în afara zonei economice exclusive a Japoniei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Amendă de 2.500 de lei pentru românii care fac asta în fața blocului. Mulți nu știu că este interzis
Fanatik.ro
Sorin Cârțu, euforic după 5-0 cu FCSB: „A fost o zi fantastică și o seară minunată”
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
FCSB: Gigi Becali alege între Zicu și Șumudică pentru banca tehnică după eșecul cu U Craiova
Adevărul
Animalul ascuns timp de 10 milioane de ani, descoperit în Amazon. Poate ajunge la 6,3 metri și a fost...
Playtech
Țara europeană în care un pensionar se poate descurca cu aproximativ 1.000 de euro pe lună. Are mare, ierni...
Digi FM
VIDEO Nicușor Dan, surprins în timp ce-și aranja tacticos șosetele lângă Volodimir Zelenski. Reacția...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski: ”O să-l...
Pro FM
Brad Pitt și-a pierdut iubita pe ringul de dans, la nunta lui Taylor Swift: "Nunta secolului. Am stat 10-12...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum își calma fiul lui Richard Gere anxietatea în copilărie. Homer Gere, dezvăluiri rare despre tatăl său
Adevarul
Dărâmată de lipsa lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu se refugiază într-un vechi obicei: „Durerea nu...
Newsweek
Dosar de pensie. Unui pensionar nu i-au fost recunoscuți 5 ani în grupa a II-a. Motivarea Casei de Pensii
Digi FM
A renunțat la cariera în drept pentru a plimba câini. La 30 de ani, spune că acum câștigă cu mii de dolari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
O creatură misterioasă, cu fața albastră și opt ochi, a apărut în grădina unei femei: ”Nu mi-aș fi imaginat...
Film Now
Penelope Cruz, îngrozită să joace alături de soțul ei, Javier Bardem: „Simți că vrei să-l protejezi”
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...