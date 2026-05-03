Marine Le Pen spune că nu plănuieşte un „Frexit”, dar avertizează UE că vor fi schimbări dacă va câştiga alegerile în 2027

Marine Le Pen, lidera extremei drepte franceze, a cărei candidatură la alegerile prezidenţiale din 2027 depinde de o decizie a instanţei din iulie, a declarat sâmbătă că nu intenţionează să scoată Franţa din Uniunea Europeană (aşa-numitul Frexit), dar a avertizat că vor exista schimbări dacă va câştiga scrutinul de anul viitor, informează EFE.

„Nu luăm în considerare să ieşim, dar vom lupta democratic pentru a schimba orientările politice ale Uniunii Europene”, a declarat Le Pen, care a fost capul de afiş al unui eveniment de campanie desfăşurat într-o piaţă din nordul Franţei. „Noi criticăm şi politicile puse în aplicare în Franţa, dar asta nu înseamnă că ne gândim să părăsim Franţa", a adăugat Le Pen, citată de Agerpres.

Lidera Adunării Naţionale (RN) aşteaptă o decizie a instanţei privind apelul său împotriva unei decizii judecătoreşti emise în 2025 prin care i se interzice accesul la funcţii alese pe o perioadă de cinci ani pentru utilizarea abuzivă a fondurilor Parlamentului European.

Dacă decizia în apel îi este favorabilă, ea va putea candida pentru a-i succede lui Emmanuel Macron în 2027. În caz contrar, îi va preda ştafeta protejatului său, Jordan Bardella, în vârstă de 30 de ani, actual membru al Parlamentului European.

Atât Le Pen, cât şi Bardella sunt consideraţi favoriţi la câştigarea Palatului Elysee în majoritatea scenariilor prezentate de sondaje.

Doar fostul prim-ministru conservator şi actual primar al oraşului Le Havre, Edouard Philippe, ar avea în prezent şanse mari de a câştiga într-un ipotetic tur al doilea al prezidenţialelor.

