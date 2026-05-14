Avertismentul lui Mario Draghi: În era Trump, pentru prima dată Europa este „cu adevărat singură împreună”

Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a adresat joi o avertizare severă Europei la Aachen, Germania.

„Pentru prima dată de când ne amintim, suntem cu adevărat singuri împreună”, a spus Draghi în timp ce accepta Premiul Internațional Carol cel Mare, care recompensează persoanele pentru contribuția lor la unitatea europeană, scrie Politico.

Draghi și-a întărit mesajul că Europa trebuie să se mobilizeze pentru a face față unei noi realități geopolitice — una în care SUA au devenit „mai ostile și imprevizibile” și „s-ar putea să nu mai garanteze securitatea noastră”.

Avertismentul său vine într-un moment în care Europa se confruntă cu o creștere economică slabă și cu un decalaj de productivitate tot mai mare față de SUA. Aceste presiuni au fost accentuate de revenirea la putere a președintelui american Donald Trump, Washingtonul adoptând o linie mai conflictuală în materie de comerț și securitate.

Draghi, fost prim-ministru italian, a revenit în centrul atenției politice a UE după ce a prezentat în 2024 un plan pentru a inversa declinul economic al blocului — un plan în care costul anual al cheltuielilor a crescut de atunci la 1,2 trilioane de euro pentru a îndeplini recomandările.

„Fiecare dependență strategică trebuie reexaminată acum”, a declarat el în fața audienței, din care făceau parte cancelarul german Friedrich Merz, succesoarea sa la președinția BCE, Christine Lagarde, și prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, avertizând că „dacă deschiderea rămâne singurul nostru răspuns, aceasta devine absența unei decizii”.

Draghi a evidențiat inteligența artificială și apărarea ca două domenii critice în care Europa trebuie să-și intensifice rapid investițiile, subliniind totodată că infrastructura energetică este esențială atât pentru competitivitatea, cât și pentru securitatea Europei.

El a criticat, de asemenea, progresul lent al Europei în această direcție, deplângând faptul că procesul decizional al UE „diluează și întârzie” adesea acțiunile, până când acestea nu mai corespund nevoilor.

„Rezultatele slabe erodează legitimitatea, iar o legitimitate slabă îngreunează și mai mult obținerea de rezultate. Trebuie să rupem acest cerc vicios”, a adăugat el.

