Live TV

Avertismentul lui Mario Draghi: În era Trump, pentru prima dată Europa este „cu adevărat singură împreună”

Data actualizării: Data publicării:
Mario Draghi
Mario Draghi a acceptat Premiul Internațional Carol cel Mare Foto: Profimedia

Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a adresat joi o avertizare severă Europei la Aachen, Germania.

„Pentru prima dată de când ne amintim, suntem cu adevărat singuri împreună”, a spus Draghi în timp ce accepta Premiul Internațional Carol cel Mare, care recompensează persoanele pentru contribuția lor la unitatea europeană, scrie Politico.

Draghi și-a întărit mesajul că Europa trebuie să se mobilizeze pentru a face față unei noi realități geopolitice — una în care SUA au devenit „mai ostile și imprevizibile” și „s-ar putea să nu mai garanteze securitatea noastră”.

Avertismentul său vine într-un moment în care Europa se confruntă cu o creștere economică slabă și cu un decalaj de productivitate tot mai mare față de SUA. Aceste presiuni au fost accentuate de revenirea la putere a președintelui american Donald Trump, Washingtonul adoptând o linie mai conflictuală în materie de comerț și securitate.

Draghi, fost prim-ministru italian, a revenit în centrul atenției politice a UE după ce a prezentat în 2024 un plan pentru a inversa declinul economic al blocului — un plan în care costul anual al cheltuielilor a crescut de atunci la 1,2 trilioane de euro pentru a îndeplini recomandările.

„Fiecare dependență strategică trebuie reexaminată acum”, a declarat el în fața audienței, din care făceau parte cancelarul german Friedrich Merz, succesoarea sa la președinția BCE, Christine Lagarde, și prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, avertizând că „dacă deschiderea rămâne singurul nostru răspuns, aceasta devine absența unei decizii”.

Draghi a evidențiat inteligența artificială și apărarea ca două domenii critice în care Europa trebuie să-și intensifice rapid investițiile, subliniind totodată că infrastructura energetică este esențială atât pentru competitivitatea, cât și pentru securitatea Europei.

El a criticat, de asemenea, progresul lent al Europei în această direcție, deplângând faptul că procesul decizional al UE „diluează și întârzie” adesea acțiunile, până când acestea nu mai corespund nevoilor.

„Rezultatele slabe erodează legitimitatea, iar o legitimitate slabă îngreunează și mai mult obținerea de rezultate. Trebuie să rupem acest cerc vicios”, a adăugat el.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Administratia Prezidentiala 112
3
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
copil_cautat_sibiu
5
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
ADIO, după 13 ani și doi copii! A confirmat zvonurile: ”Nu a fost o hotărâre luată în grabă”
Digi Sport
ADIO, după 13 ani și doi copii! A confirmat zvonurile: ”Nu a fost o hotărâre luată în grabă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump.
Trump anulează trimiterea a 4.000 de soldați americani în Polonia, după decizia de a retrage trupele din Germania
donald trump
De la „e o persoană destul de interesantă” la „nu mai are nevoie să fie președinte”: ce spun chinezii despre Donald Trump
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Trump China xi jinping
Donald Trump l-a invitat pe Xi Jinping la Casa Albă. Când ar urma să aibă loc întâlnirea
friedrich merz
Merz respinge indirect propunerea lui Putin privind eventuale negocieri cu Rusia: „Europa s-a trezit”
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan (1)
Premierul Ilie Bolojan: De ce se întâmplă în următoarele două...
APTOPIX Spain Hantavirus Ship
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul...
bani, lei
Negocierile privind noua lege a salarizării publice, mediate de...
foto articol zelenski
Cum încearcă presa rusă să creeze tensiuni între București și Kiev cu...
Ultimele știri
Fostul șef al Direcției Silvice Arad a pierdut definitiv procesul cu Romsilva. Instanța îl obligă să returneze bonusul de pensionare
Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului de la Roma
Numărul rușilor aflați la închisoare a scăzut cu 180.000 de când Putin a început războiul. Cum s-a ajuns în această situație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zâmbet de Hollywood, rochie de prințesă. Iulia Vântur, emoții și o apariție de poveste la Cannes 2026, în...
Cancan
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Fanatik.ro
Încă un club de tradiţie din SuperLiga, aproape de intrarea în insolvenţă! Planul de redresare, respins în...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
S-a aflat secretul Soranei Cîrstea. Ce face la 36 de ani
Adevărul
Răsturnare de situație - sesizarea CCR pe industria de apărare, considerată nulă. Motivul: mandatul expirat...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea, după ce a fost învinsă de Coco Gauff în semifinale la Roma
Pro FM
Loredana Groza, criticată dur de fani după o transformare provocatoare: „Fel de fel de maimuțăreli!”
Film Now
Vin Diesel, moment emoționant cu fiica lui Paul Walker la Cannes. Meadow Walker abia și-a putut stăpâni...
Adevarul
Cum a fost umilită Grecia în plină criză a datoriilor: „Vindeți Acropole ca să faceți rost de bani”
Newsweek
1.150.000 pensionari cer banii pierduți după anularea indexării pensiilor. Ce șanse au să câștige în instanță?
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Băutura de seară recomandată de nutriționiști dacă ai colesterolul mare. Te ajută și să dormi mai bine
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...