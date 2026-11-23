Nu există un consens între statele membre ale NATO cu privire la aderarea Ucrainei la Alianța militară occidentală, a declarat luni secretarul general Mark Rutte, în urma unui nou apel lansat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru ca țara sa să fie admisă în NATO, relatează dpa.

Deși Ucrainei i s-a acordat „perspectiva” unei viitoare aderări la NATO, în prezent „nu există unanimitate” în rândul membrilor acesteia, a declarat Rutte în cadrul reuniunii anuale a Adunării Parlamentare a NATO de la Berlin.

În același timp, el a subliniat: „Există o claritate totală din partea Alianței cu privire la faptul că, atunci când vine vorba de poziția noastră referitoare la cine este membru al NATO, da sau nu, decizia aparține NATO”.

Rutte a spus că posibilitatea ca aderarea Ucrainei la NATO să facă parte din negocierile cu Rusia este o chestiune separată. „Însă problema speculațiilor cu privire la aceste discuții este următoarea: pentru a specula despre discuții, avem nevoie de discuții”, a afirmat el.

Șeful NATO a remarcat că Statele Unite depun în prezent eforturi extraordinare pentru a demara negocierile, coordonându-se îndeaproape cu Ucraina și Europa.

El a adăugat că NATO are nevoie ca președintele rus Vladimir Putin „să coopereze pentru a putea vedea cum se va termina totul”.

Luni, Zelenski a solicitat încă o dată ca Ucraina să fie admisă în Alianță. Adresându-se Adunării Parlamentare a NATO prin videoconferință de la Kiev, el a afirmat că aderarea ar fi o soluție mai bună pentru securitatea europeană decât garanțiile de securitate care seamănă doar cu clauza de apărare reciprocă prevăzută la Articolul 5 din Tratatul NATO.

Rusia se opune aderării Ucrainei la NATO. Alianța a convenit, în principiu, ca Ucraina să devină membru. Cu toate acestea, Statele Unite s-au opus acestei idei în ultimii ani.

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Editor : A.M.G.