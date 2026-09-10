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Mark Rutte, mesaj înaintea alegerilor din Franța: NATO va rămâne „unită și puternică”. Avertismentul legat de Rusia

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Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Secretarul general al NATO, Mark Rutte: Foto: Profimedia
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Secretarul general al NATO, Mark Rutte, dă asigurări că Alianța va rămâne „unită și puternică”, indiferent de rezultatul alegerilor prezidențiale din Franța din 2027, în contextul temerilor privind o posibilă victorie a extremei drepte. Șeful NATO avertizează, totodată, asupra amenințării reprezentate de Rusia și îndeamnă aliații să nu fie „naivi”.

Alianţa Nord-Atlantică va rămâne „unită” şi „puternică” indiferent de rezultatul alegerilor prezidenţiale din Franţa, prevăzute în primăvara lui 2027, apreciază joi secretarul general al NATO Mark Rutte, potrivit News.ro.

„Alegerile (prezidenţiale) din Franţa vor avea loc în mai (...) şi, încă o dată, indiferent de rezultatul lor, NATO va fi aici, va rămâne unită, va rămâne puternică”, a dat asigurări Mark Rutte în cadrul unei dezbateri, la Berlin, alături de ministrul german de Externe Johann Wadephul.

„Am toată încrederea că, indiferent care va fi persoana aleasă în orice alegeri, ea va menţine direcţia asupra elementelor-cheie care sunt investiţii în apărare, asigurarea că Ucraina nu pierde acest război” şi întărirea ei înaintea unor eventuale negocieri de pace, a adăugat el.

Ipoteza unei victorii a extremei drepte în alegerile prezidenţiale din Franţa îi îngrijorează pe aliaţii din NATO. Mulţi dintre ei se tem, între altele, de o reducere a susţinerii Ucrainei de către Franţa şi de o atitudine mai conciliantă faţă de Kremlin.

Întrebat despre ameninţările reprezentate de către Rusia, Mark Rutte a avertizat împotriva oricărei „naivităţi”: „Nu putem să fim naivi în acest subiect. Vă rog, ştiu că veţi avea mereu oameni care să vă spună că «o, dacă staţi de vorbă cu Putin, se va întâmpla aşa şi pe dincolo». Este vorba despre un lucru pe termen lung. Există o ameninţare. Nu putem să fim naivi”.

Editor : M.I.

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