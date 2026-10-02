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Mark Rutte prezice eșecul lui Putin: „Vrea să ne intimideze și să ne dezbine, dar va eșua”

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Mark Rutte susține un discurs după primirea Premiului Internațional Westfalia pentru Pace, la Münster, Germania. Sursa foto: Profimedia Images
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Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a prezis joi că Vladimir Putin va eșua în încercarea de a intimida și diviza Occidentul, în timp ce continuă războiul împotriva Ucrainei și acțiunile ostile la adresa statelor Alianței. Declarația a fost făcută la Münster, unde Rutte a primit Premiul Internațional Westfalia pentru Pace.

„Putin vrea să ne intimideze şi să ne dezbine, dar va eşua. Iar răspunsul nostru la acţiunile sale ostile este să sprijinim şi mai mult Ucraina”, a declarat Rutte în oraşul german Munster la primirea premiului, acordat în mod tradiţional persoanelor fizice sau reprezentanţilor unor state sau grupuri pentru angajamentul lor faţă de unitatea europeană, potrivit Agerpres.

În Ucraina, „pierderile ruseşti sunt acum estimate la peste 40.000 de morţi sau răniţi grav în fiecare lună, dar, în ciuda acestor pierderi grele, Putin nu arată nicio dorinţă de a pune capăt războiului” şi „în prezent îl escaladează”, a remarcat secretarul general al NATO.

„Şi să fim clari: propriile noastre naţiuni sunt, de asemenea, ţinte”, a adăugat Rutte, făcând aluzie la modurile în care Rusia manifestă ostilitate faţă de aliaţii europeni ai Ucrainei, cum ar fi "atacurile cibernetice, sabotajul, incendiile, încălcările spaţiului aerian” şi „atacurile cu drone” precum cel care a avut loc în august în oraşul german Leipzig.

„Pe aeroportul din Leipzig, o dronă încărcată cu explozibili a încercat să arunce în aer avioane de marfă”, şi-a amintit Rutte, vorbind în prezenţa cancelarului german Friedrich Merz, a ministrului-preşedinte al landului vestic Renania de Nord-Westfalia, Hendrik Wast, şi a ambasadorului SUA la NATO, Matt Whitaker, printre alţii.

„Ştim că aceste atacuri sunt un semn de disperare din partea Rusiei. Putin nu obţine ceea ce îşi doreşte în Ucraina şi vrea să ne facă să plătim pentru asta”, a declarat secretarul general al NATO, care a îndemnat la calm, deoarece Alianţa Atlantică este „bine pregătită” pentru „a apăra fiecare centimetru al teritoriului său”.

Editor : M.I.

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