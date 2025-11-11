Live TV

Video Marș cu 100.000 de persoane, de Ziua Independenței, la Varșovia. Manifestanții au strigat lozinci împotriva imigrației

protest în Polonia
Sute de mii de oameni din Polonia au manifestat de Ziua Independenței. Foto: Profimedia Images

Aproximativ 100.000 de persoane, printre care și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, au participat marți la Marșul Independenței din capitala poloneză Varșovia, potrivit estimărilor preliminare ale poliției, în contextul în care țara a sărbătorit 107 ani de la obținerea independenței. Evenimentul a fost organizat în principal de grupuri naționaliste și de extremă dreapta, anunță The Guardian.

Sławomir Mentzen, liderul partidului de extremă dreapta Confederația, care este implicat în organizarea acesteia, a declarat într-o postare pe rețelele sociale că „mulțimile participante la Marșul Independenței își arată devotamentul față de patrie”.

„Suntem mândri că suntem polonezi și vom apăra întotdeauna națiunea noastră împotriva puterilor străine! Trăiască Polonia puternică, mândră și independentă!”

El a postat și o fotografie în care apare în fața unui banner, ținând în mână o rachetă de semnalizare roșie, cu mesajul:„Polonia cere astăzi – trimiteți-l pe Tusk înapoi la Berlin!”

Președintele naționalist conservator al Poloniei, Karol Nawrocki, a luat parte la Marșul Independenței, postând un videoclip în care apare mergând pe străzile Varșoviei cu un steag alb-roșu, ca parte a procesiunii.

În schimb, predecesorul său, conservatorul Andrzej Duda, s-a ferit de eveniment, participând la acesta o singură dată - în 2018 - când a făcut parte dintr-o comemorare mai amplă, cu 250.000 de participanți și organizată parțial de stat, a celor 100 de ani de independență a Poloniei, anunță The Guardian.

În ciuda solemnității ocaziei reprezentate de cea de-a 107-a aniversare a zilei independenței Poloniei, evenimentul continuă să polarizeze profund opinia publică, atrăgând mii de polonezi conservatori dornici să sărbătorească istoria țării, dar și grupuri marginale, de extremă dreapta și radicale.

Un sondaj SW Research pentru Rzeczpospolita a arătat că 45% dintre polonezi au o părere pozitivă despre marș, dar 28% au o părere opusă. 26% nu au nicio opinie despre eveniment.

