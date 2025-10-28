Mărturia fiicei lui Brigitte Macron în procesul de hărțuire online: „Nepoții ei aud ce se spune. «Bunica ta este bunicul tău»”

Fiica lui Brigitte Macron a spus în fața unui tribunal din Paris că afirmațiile false apărute online, potrivit cărora prima doamnă a Franței s-ar fi născut bărbat, au afectat calitatea vieții mamei sale, făcând-o să se îngrijoreze în fiecare zi cu privire la hainele pe care le poartă, relatează The Guardian.

Tiphaine Auzière, 41 de ani, avocată, a fost chemată ca martoră la procesul a 10 persoane acuzate de hărțuirea online a primei doamne a Franței prin crearea sau redistribuirea de postări pe rețelele sociale în care se afirma în mod fals că aceasta era bărbat.

Auzière a spus că fotografiile mamei sale, inclusiv fotografii private din timpul verii, au fost postate online și au primit comentarii negative. „Consecința este că acum trebuie să fie atentă în mod sistematic la ceea ce poartă, la cum se poartă, indiferent de ceea ce face în viața de zi cu zi, pentru că știe că imaginea ei poate fi distorsionată pentru a servi acestor atacuri.”

Opt bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 41 și 60 de ani, sunt judecați la Paris pentru hărțuirea online a soției lui Emmanuel Macron. Unii dintre acuzați aveau un număr redus de urmăritori pe rețelele sociale, în timp ce alții erau mai cunoscuți.

Toți sunt acuzați că au făcut comentarii răutăcioase despre sexul și sexualitatea lui Brigitte Macron. Pentru unii, acest lucru a inclus compararea diferenței de vârstă dintre ea și soțul ei, președintele francez Emmanuel Macron, cu „pedofilia”. Dacă vor fi condamnați, aceștia riscă până la doi ani de închisoare.

Auzière, care este unul dintre cei trei copii din prima căsătorie a lui Brigitte Macron, a declarat că mama sa a fost afectată de postările de pe rețelele sociale, care au provocat o „deteriorare a sănătății sale” și o „deteriorare a calității vieții sale”.

„Nu trece o zi sau o săptămână fără ca cineva să-i vorbească despre asta... Ce este foarte greu pentru ea sunt repercusiunile asupra familiei sale... Nepoții ei aud ce se spune: «Bunica ta minte» sau «Bunica ta este bunicul tău». Acest lucru o afectează foarte mult. Nu știe cum să oprească asta... Nu a fost aleasă, nu a căutat nimic și este permanent supusă acestor atacuri. Eu, ca fiică, femeie și mamă, nu aș dori nimănui viața ei”, a spus aceasta.

Auzière a spus că mama ei are acum „un comportament constant de alertă, temându-se că cea mai neînsemnată fotografie cu ea ar putea fi folosită împotriva ei pentru a alimenta atacuri pline de ură. Așadar, nu poate avea liniște în activitățile sale zilnice... Este imposibil să ducă o viață normală fără ca această problemă să fie adusă în discuție, fără atacurile care o vizează. Identitatea ei este pusă sistematic la îndoială, oamenii îi vorbesc constant despre asta”.

Procesul de la Paris este ultima etapă dintr-o bătălie juridică purtată pe ambele maluri ale Atlanticului împotriva afirmației false că Brigitte Macron este un bărbat pe nume Jean-Michel Trogneux.

Familia Macron a intentat, de asemenea, un proces în SUA pentru calomnie împotriva lui Candace Owens pentru amplificarea și repetarea acestei afirmații. Conform procesului intentat de soții Macron în SUA, acuzația că Brigitte Macron este un bărbat pe nume Jean-Michel Trogneux este complet falsă, iar Trogneux este, de fapt, fratele mai mare al acesteia.

Trogneux, în vârstă de 80 de ani, locuiește în orașul Amiens, din nordul Franței, unde a crescut împreună cu Brigitte și frații lor într-o familie renumită pentru afacerea sa cu ciocolată. Auzière a declarat în fața instanței că l-a văzut pe unchiul ei cu câteva luni în urmă și că „era foarte bine”.

Editor : A.M.G.