Mărturia profesoarei franceze care a rezistat „torturii albe” din infama închisoare iraniană Evin: „Ca să adorm, recitam Odiseea”

Cécile Kohler, o profesoară franceză reținută în Iran, a declarat că a încercat să învețe Odiseea lui Homer pe de rost pentru a contracara anxietatea generată de amenințările cu moartea constante, umilințele și „condițiile inumane”, după arestarea sa la Teheran, în 2022, pentru acuzații controversate de spionaj.

Cécile Kohler, în vârstă de 41 de ani, din Alsacia, estul Franței, a spus că a ajuns la a cincea dintre cele 24 de cărți care alcătuiesc epopeea greacă veche înainte ca gardienii închisorii să i-o ia, la fel cum i-au luat toate celelalte bunuri personale într-un proces despre care ea a spus că a fost de „dezumanizare totală”, scrie The Times.

Kohler și Jacques Paris, în vârstă de 72 de ani, partenerul ei, care a fost închis împreună cu ea, s-au întors acasă în Franța luna aceasta, după ce li s-a permis să iasă din Iran în cadrul unui schimb de prizonieri.

Kohler și Paris, tot profesor, au fost arestați în timp ce se aflau în vacanță în Iran, în mai 2022, sub acuzații inventate de spionaj, potrivit Guvernului francez. Cei doi au fost mutați în închisorile țării în timpul unei perioade de încarcerare care a durat până în noiembrie anul trecut, când au fost eliberați, dar li s-a ordonat să rămână la ambasada Franței din Teheran. În cele din urmă, au ieșit din țară într-un convoi diplomatic care a trecut granița cu Azerbaidjanul săptămâna trecută.

În timpul detenției lor, aceștia au petrecut perioade în infama închisoare Evin din Teheran, unde mulți prizonieri politici - precum și cetățeni ai altor țări - sunt deținuți ca „ostatici ai statului”, potrivit diplomaților occidentali.

Într-un interviu acordat postului de televiziune France 2, Kohler, profesoară de franceză, și Paris, profesor de matematică pensionar, au vorbit despre bucuria eliberării și despre brutalitatea regimului penitenciar iranian.

Aceștia au spus că au alternat între izolare și împărțirea unor celule de 9 metri pătrați cu alți opt deținuți. Kohler a spus că a petrecut trei luni singură într-o „celulă complet goală - dormi pe podea; ai pături, dar nu pat sau saltea. Nu era nimic în celulă, nici măcar o piesă vestimentară de-ale mele, nici măcar o periuță de dinți”.

Ea a adăugat: „A existat un proces de dezumanizare totală, adică am fost lipsită de tot ce-mi constituia identitatea. De fapt, am fost în pijamale gri timp de trei ani și jumătate. Nici măcar nu-mi puteam vedea fața pentru că nu aveam oglindă.”

Observatorii au declarat că descrierea ei se potrivește cu alte relatări despre așa-numita „tortură albă” aplicată deținuților politici din închisorile iraniene.

Paris, care a predat la Nantes, în vestul Franței, a spus că o lumină neon era aprinsă în permanență „provocând dificultăți de somn, iar dificultățile de somn duc la dificultăți de alimentație, iar procesul te pune într-o stare de incertitudine totală”. El a adăugat: „Este un protocol sistematic de a te dezorienta în timp și spațiu. Aș dori, de asemenea, să precizez că de fiecare dată când am fost interogat, m-am confruntat cu amenințări cu moartea - fie amenințări că ne vor ucide pe amândoi imediat, fie că ne vor condamna la pedeapsa cu moartea.”

Kohler a spus că, chiar și în afara interogatoriilor, „am fost amenințați cu spânzurarea și chiar ne-au amenințat că ne vor trimite în locuri unde nu vom supraviețui ”.

Printre puținele obiecte personale pe care Kohler a avut voie inițial să le păstreze s-au numărat trei cărți trimise de sora ei, inclusiv Odiseea. Ea a explicat: „Ești sub o tensiune permanentă. Ți-e frică să mori, ți-e frică să fii lipsit de cei dragi. Este deosebit de dificil să te confrunți cu această anxietate înainte de a merge la culcare, iar tehnica pe care am găsit-o a fost să învăț Odiseea pe de rost.”

„Când închideam ochii, recitam Odiseea în gând, ceea ce îmi permitea să adorm. Uneori îmi lua o carte întreagă, alteori erau suficiente câteva versuri. Și ajunsesem la cartea a cincea când au decis să mi-o ia. Am spus: «Luați ce cărți doriți, dar lăsați-mi Odiseea », dar mi-au luat-o oricum.”

„Asta făcea parte din tortura albă, adică tot ce-ți putea aduce alinare într-un moment, ești privat de el în următorul.”

În cartea a cincea, Ulise, în timp ce încerca să se întoarcă acasă după Războiul Troian, este ținut captiv de Calipso, nimfa nemuritoare care se îndrăgostise de el. Eliberat la ordinul zeilor, el evadează pe o plută distrusă de o furtună trimisă de Poseidon, dar supraviețuiește și ajunge în tărâmul feacilor.

Paris a subliniat despre eliberarea lor: „Am fost închiși în câțiva metri pătrați timp de trei ani și jumătate, iar acum putem ieși și vedea cerul, natura, orizontul. Libertatea este neprețuită. Când ai fost lipsit de tot, totul este minunat.”

