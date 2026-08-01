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Video Mărturia unui medic din Grecia în inima incendiilor: Sute de case și mașini au ars. Aerul e sufocant, trebuie să purtăm cagulă

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Incendiu Grecia
Foto: Profimedia
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Din articol
DSU, pregătit să intervină în Grecia

O stațiune la 70 de kilometri de Atena a fost cuprinsă de un uriaș incendiu de vegetație. Peste 200 de persoane au fost evacuate, iar alți 12 oameni au fost luați direct de pe plajă după ce au fost înconjurați de flăcări. La intervenție participă peste 300 de pompieri, zeci de autospeciale și aeronave de stingere. Alături de ei sunt pregătiți să intervină și pompierii români. În toată Grecia sunt active aproximativ 70 de focare de incendiu, cele mai multe în partea continentală a țării, unde autoritățile au emis noi ordine de evacuare. Nikos Koudunis, medic din Grecia, a explicat într-o intervenție pentru Digi24 că deocamdată autoritățile au reușit să-i salveze pe oameni, însă vântul ar putea să îngreuneze operațiunile. 

Nikos Koudunis, medic din Grecia, a explicat la Digi24 că incendiul din stațiunea Livadostra a început de ieri și că flăcările au ars deja sute de case și mașini. Autoritățile au reușit să-i salveze pe locuitori, însă vântul ar putea să dea peste cap toată operațiunea. 

„Este un incendiu care a început de ieri. Aproape toate casele au fost arse. Sute de case, sute de mașini. Din fericire, autoritățile au reușit să scoată toți locuitorii. 

Temerea autorităților este ca vântul să bată la jumătate față de cum bate acum. Cât timp bate vântul cu 100 de km/h, numai autoritățile, pompierii, pot interveni pe jos, iar avioanele nu există nicăieri. E foarte greu să combatem aceste incendii în  toată Grecia”, a explicat medicul. 

El a mai notat că aerul este atât de sufocant încât toți cei din jur sunt nevoiți să poarte cagulă pentru a putea respira. 

„Trebuie să purtăm cagulă, aerul este sufocant aici. Respirăm acest aer și nu este bine deloc. Din fericire a fost salvată zona unde ne aflăm acum. Din nefericire, trebuie să revenim în zona din spatele muntelui unde au fost arse toate casele. Oamenii de acolo au nevoie de medici, pompieri și tot ajutorul umanitar pentru a-i putea ajuta”, a mai notat Nikos Koudunis.

DSU, pregătit să intervină în Grecia

Modulul național specializat în combaterea incendiilor de vegetație și fond forestier (RO GFFF-V), dislocat în Republica Elenă prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, a început sâmbătă activitățile operaționale în cadrul misiunii de prepoziționare.

Modulul RO GFFF-V acționează sub coordonarea autorităților elene, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, fiind pregătit să intervină ori de câte ori situația operativă o va impune, a precizat sâmbătă Departamentul pentru Situații de Urgență, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

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Conform sursei citate, sâmbătă dimineața team leader-ul și ofițerul de legătură ai modulului român au participat, alături de reprezentanții contingentului francez, la ședința operativă organizată de autoritățile elene în baza de operații, context în care au fost analizate situația din teren, prognoza meteorologică și nivelul de risc privind producerea incendiilor de vegetație și fond forestier.

Potrivit evaluării realizate de autoritățile elene, pentru ziua de sâmbătă riscul de producere a incendiilor este încadrat la nivelul 5, cel mai ridicat nivel de alertă.

'În urma analizei situației operative, s-a stabilit ca, pe parcursul zilei, Modulul RO GFFF-V să asigure capacitatea de răspuns din baza de operații, fiind pregătit pentru dislocare imediată în cazul producerii unor incendii. Pe lângă menținerea stării de operativitate, pompierii români desfășoară activități de pregătire și instruire împreună cu contingentul francez aflat, la rândul său, în misiune de prepoziționare în Grecia, pentru consolidarea cooperării și creșterea eficienței intervențiilor', a precizat DSU.

Editor : I.B.

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