Video Mărturia unui român din Tenerife după evacuarea pasagerilor din croaziera cu Hantavirus: „Lumea este agitată, necăjită și supărată”

The cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla (Tenerife)
Nava de croazieră MV Hondius ancorează în apropierea portului Granadilla, pe 10 mai 2026, în Granadilla de Abona, Tenerife, Insulele Canare (Spania).Foto: Profimedia

Cu toate că oficialii spanioli dau asigurări că au fost luate toate măsurile necesare, o mare parte dintre locuitorii din Tenerife sunt nemulțumiți și panicați. Un român stabilit în Tenerife a povestit, în exclusivitate pentru Digi24, ce măsuri de securitate au luat autoritățile de acolo și cum se desfășoara evacuarea pasagerilor de pe nava de croazieră care este un focar de hantavirus.

„Se presupunea că nava nu va intra în port. Atmosfera e puțin tensionată pentru că lumii de aici i s-a promis acest aspect. În schimb la ora 6.05 nava intra în port. Nu este alipită de țărm. Deja câteva bărci s-au apropiat de nava, sunt elicoptere care survolează zona, iar de la acest port pana la aeroport sunt cam 3 kilometri, am putea spune că au făcut un tunel pentru a oferi protecție. În aeroport deja sunt montate corturi militare, unde cei care vor coborî de pe navă vor fi controlați și îmbarcați. Lumea este agitată este necăjită și supărată.

Masuri au fost luate, portul unde mă aflu este un port izolat. Eu sunt undeva pe un câmp, pe un mic vulcan. Sub 4 kilometri nu e nicio localitate, drumul spre aeroport este unul secundar”, a explicat Constantin Pletosu pentru Digi24.

Nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus, a ancorat duminică dimineața în largul portului Granadilla (Tenerife), la mai puţin de o milă de instalaţiile portuare. Operaţiunea de debarcare a pasagerilor şi transferul lor la Aeroportul Tenerife Sud pentru zborurile lor de întoarcere a demarat în jurul orei locale 10:00 (12:00 ora României), când primii pasageri, de origine spaniolă, au fost coborâți de pe navă și preluați cu mai multe ambarcațiuni mici.

Medicul de pe nava de croazieră a contractat el însuşi boala, numărându-se printre cele şase persoane de la bord care au fost testate pozitiv. În aceste condiţii, un medic american de la bord, care era turist, a trecut la acţiune pentru a ajuta pasagerii să facă faţă epidemiei. Dr. Stephen Kornfeld, un oncolog din Bend, Oregon, a declarat pentru ABC News că şi-a dat seama rapid că el este cel care trebuie să conducă răspunsul la o criză medicală gravă izbucnită la bordul navei de croazieră.

Hantavirusul se transmite, în general, de la rozătoare infectate, cel mai adesea prin intermediul urinei, excrementelor şi salivei acestora. Însă experţii au confirmat că varianta virusului detectată la bordul navei, hantavirusul Andes, este o tulpină rară care se poate transmite de la om la om, cu o perioadă de incubaţie de până la şase săptămâni.

În ultimele zile, autorităţile sanitare din mai multe ţări s-au străduit să identifice persoanele care au intrat în contact cu cazurile confirmate pentru a le izola şi a le testa.

