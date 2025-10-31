Live TV

Mărturii șocante de pe frontul din Ucraina: Cel puțin 100 de ofițeri ruși și-au torturat, șantajat și executat soldații din subordine

Data publicării:
Kharkiv, Ukraine, July 22, 2025 Military memorabilia consisting of various Russian army items, such as documents and shells recovered from the battlef
Act militar de identitate și emblemă purtată de soldați ruși în timpul invaziei din Ucraina, recuperate de pe front. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Atacuri cu drone asupra propriilor trupe „Asalturi sinucigașe” urmate de falsificarea deceselor Mii de plângeri, aproape nicio anchetă

Comandanți ruși ar fi ordonat torturarea și execuția propriilor subordonați pe frontul din Ucraina, potrivit unei investigații realizate de publicația independentă Verstka, fondată de jurnaliști ruși aflați în exil. Sute de mărturii ale soldaților descriu pedepse brutale, atacuri deliberate și tentative de mușamalizare a crimelor.

Comandanți ruși au torturat și executat propriii soldați în Ucraina încă din primul an al invaziei la scară largă, potrivit unei investigații publicate de Verstka. Ceea ce a început ca o pedeapsă pentru insubordonare sau beție în tranșee s-a transformat, până la sfârșitul anului 2025, în execuții cauzate de conflicte personale, șantaje sau acte de intimidare.

Publicația afirmă că a colectat sute de mărturii și a identificat 101 militari ruși acuzați de astfel de fapte. Cei mai mulți sunt ofițeri de pluton și batalion, unii având decorații de stat, inclusiv cinci distinși cu meritul Erou al Rusiei.

Atacuri cu drone asupra propriilor trupe

„Am văzut cum băieții erau împinși înainte, pur și simplu ți se spunea: dacă nu mergi, te vor scoate din rând. Dacă fugi undeva, te vor nenoroci, îți vor face rău, te vor urmări și te vor prinde. Astfel de ordine se dau”, spune Vladimir Oskolkov, soldat cu contract din Batalionul 139 de Asalt, într-un videoclip filmat pe front și trimis surorii sale. După ce imaginile au devenit publice, Oskolkov a fost dus „într-o locație necunoscută”, potrivit Verstka.

Un alt militar din același batalion confirmă pentru publicație că operatorilor de drone li s-au ordonat atacuri asupra propriilor trupe: „Au existat astfel de misiuni de luptă… și a existat un ordin: să-ți elimini camarazii dacă nu pot ieși. Cei care nu făceau asta erau și ei eliminați, lichidați prin atacuri aeriene. Operatorii de drone erau intimidați, li se punea arma la cap.”

Un al treilea soldat, într-un mesaj video adresat lui Vladimir Putin, a spus că fostul comandant al batalionului, Karaev, și adjuncții săi, „Marc” și „Lup”, au ordonat executarea răniților proprii prin atacuri de drone.

„La început le-au cerut soldaților obișnuiți să facă asta, dar, când au refuzat, Karaev și ceilalți au început să-și omoare oamenii ei înșiși”, a spus militarul.

Unora nu li se dă apă, nu li se dă mâncare. Unii mor în groapă.

Soldatul Iuri, citat de publicație, descrie un alt mecanism: „Când o persoană începe să pună întrebări, de exemplu despre salariu, sau începe să se plângă, este și ea închisă într-o groapă, prinsă de o bară. Nu i se dă apă, nu i se dă mâncare, o bat de două, trei sau patru ori pe zi, în fiecare zi; o scot și o bat. Și sunt mulți astfel de oameni acolo. Unii mor în acea groapă.”

„Asalturi sinucigașe” urmate de falsificarea deceselor

Raportul Vyorstka descrie și așa-numitele „asalturi sinucigașe”, o tactică ce presupune valuri de soldați trimiși la asalt până când supraviețuitorii reușesc să ocupe o poziție pe front. Înainte de aceste atacuri, unii comandanți confiscau cardurile bancare ale soldaților și le cereau codurile PIN „pentru rude”.

Mulți dintre cei executați erau ulterior declarați dispăruți sau ca dezertori, iar trupurile lor erau îngropate în păduri sau lăsate pe câmpul de luptă și împușcate pentru a simula moartea în luptă.

Mii de plângeri, aproape nicio anchetă

Procuratura Militară Generală a Rusiei a primit peste 12.000 de plângeri privind astfel de abuzuri de la începutul invaziei în Ucraina, însă majoritatea nu au fost soluționate.

Potrivit surselor Verstka, există o interdicție neoficială de a ancheta comandanții de pe front. Doar 10 dosare penale au fost deschise, iar cinci ofițeri au fost condamnați pentru uciderea subordonaților. Soldații intervievați afirmă că nu mai au încredere în sistemul de justiție rus și iau în calcul răzbunarea personală.

„Când băieții se vor întoarce și își vor da seama că nu vor mai fi trimiși la asalt, pușcăria nu îi va mai speria. Mulți ofițeri vor trebui să se ascundă, iar cei care se întorc vor începe să bea”, a declarat un militar mobilizat. Un altul avertizează că violența acumulată pe front s-ar putea extinde în interiorul Rusiei, însă autoritățile „încă nu înțeleg asta”.

Publicația Verstka a fost fondată în 2022 de jurnaliști ruși în exil și este cunoscută pentru investigațiile despre războiul din Ucraina, represiunea Kremlinului și drepturile omului.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati americani mihail kogalniceanu
1
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
2
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
plen camera deputatilor
3
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența...
d trump saluta de pe scara air force one
4
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
5
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
Digi Sport
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom
Extinderea UE după calculele lui Viktor Orban: De ce respinge...
ANDREI PLESU 4744423-Mediafax Foto-Theodor Pana
Andrei Pleșu, despre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu: unul e o...
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Cu voință, va fi...
JD Vance
Reacția vicepreședintelui JD Vance după ce Donald Trump a ordonat...
Ultimele știri
Cum și de ce s-a lepădat Bill Gates de „alarmismul” schimbărilor climatice: „Nu vor duce la dispariția umanității”
FBI a rămas fără bani pentru informatori și operațiuni sub acoperire. Criză de fonduri din cauza blocajului guvernamental din SUA
Atacul cu pagere al Israelului în Liban inspiră un thriller de spionaj: „Frequency Of Fear”, cu vedetele din „Fauda”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
icoană "făcătoare de minuni" adusă în apropierea frontului din Ucraina pentru soldații ruși
Maica Spionilor și „biserica-minune” de lângă Moscova: Cum se folosește Rusia de o icoană ca să-și trimită soldații să moară în Ucraina
Theo Francken, Selena Gomez, Dmitri Medvedev
Ministrul belgian al Apărării o invocă pe Selena Gomez în disputa nucleară cu Rusia. Răspunsul său pentru Medvedev
ciocanel de judecator
Un spion rus a fost condamnat în Germania, în timp ce alţi trei suspecţi îşi aşteaptă sentinţa
dmitri peskov
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Russian Federation Council In Plenary Session
Reacția Rusiei la anunțul lui Trump privind reluarea testelor cu arme nucleare. „Încercare de a salva aparențele”
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Fanatik.ro
ANAF vrea să-i ia 7 milioane de lei lui Gigi Becali! Cum s-a ajuns la această sumă uriașă, care ar fi...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Doliu la Universitatea Craiova! A murit în război
Adevărul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va...
Playtech
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi Sport
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice...
Pro FM
Lora, adevărul despre perioada în care și-a pierdut tatăl: „Am avut tot timpul orgoliul femeii care poate...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
„Calm Down”. Elanul nuclear al lui Medvedev, temperat de ministrul belgian al Apărării pe ritmurile Selenei...
Newsweek
Tabelul care arată când poți ieși la pensie în funcție de anul nașterii. Cum știi ce vechime ai?
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Un cuplu atât de admirat. Paul Bettany și Jennifer Connelly, de mână pe covorul roșu, la o premieră pe...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles