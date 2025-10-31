Mărturii șocante de pe frontul din Ucraina: Cel puțin 100 de ofițeri ruși și-au torturat, șantajat și executat soldații din subordine

Comandanți ruși ar fi ordonat torturarea și execuția propriilor subordonați pe frontul din Ucraina, potrivit unei investigații realizate de publicația independentă Verstka, fondată de jurnaliști ruși aflați în exil. Sute de mărturii ale soldaților descriu pedepse brutale, atacuri deliberate și tentative de mușamalizare a crimelor.

Comandanți ruși au torturat și executat propriii soldați în Ucraina încă din primul an al invaziei la scară largă, potrivit unei investigații publicate de Verstka. Ceea ce a început ca o pedeapsă pentru insubordonare sau beție în tranșee s-a transformat, până la sfârșitul anului 2025, în execuții cauzate de conflicte personale, șantaje sau acte de intimidare.

Publicația afirmă că a colectat sute de mărturii și a identificat 101 militari ruși acuzați de astfel de fapte. Cei mai mulți sunt ofițeri de pluton și batalion, unii având decorații de stat, inclusiv cinci distinși cu meritul Erou al Rusiei.

Atacuri cu drone asupra propriilor trupe

„Am văzut cum băieții erau împinși înainte, pur și simplu ți se spunea: dacă nu mergi, te vor scoate din rând. Dacă fugi undeva, te vor nenoroci, îți vor face rău, te vor urmări și te vor prinde. Astfel de ordine se dau”, spune Vladimir Oskolkov, soldat cu contract din Batalionul 139 de Asalt, într-un videoclip filmat pe front și trimis surorii sale. După ce imaginile au devenit publice, Oskolkov a fost dus „într-o locație necunoscută”, potrivit Verstka.

Un alt militar din același batalion confirmă pentru publicație că operatorilor de drone li s-au ordonat atacuri asupra propriilor trupe: „Au existat astfel de misiuni de luptă… și a existat un ordin: să-ți elimini camarazii dacă nu pot ieși. Cei care nu făceau asta erau și ei eliminați, lichidați prin atacuri aeriene. Operatorii de drone erau intimidați, li se punea arma la cap.”

Un al treilea soldat, într-un mesaj video adresat lui Vladimir Putin, a spus că fostul comandant al batalionului, Karaev, și adjuncții săi, „Marc” și „Lup”, au ordonat executarea răniților proprii prin atacuri de drone.

„La început le-au cerut soldaților obișnuiți să facă asta, dar, când au refuzat, Karaev și ceilalți au început să-și omoare oamenii ei înșiși”, a spus militarul.

Unora nu li se dă apă, nu li se dă mâncare. Unii mor în groapă.

Soldatul Iuri, citat de publicație, descrie un alt mecanism: „Când o persoană începe să pună întrebări, de exemplu despre salariu, sau începe să se plângă, este și ea închisă într-o groapă, prinsă de o bară. Nu i se dă apă, nu i se dă mâncare, o bat de două, trei sau patru ori pe zi, în fiecare zi; o scot și o bat. Și sunt mulți astfel de oameni acolo. Unii mor în acea groapă.”

„Asalturi sinucigașe” urmate de falsificarea deceselor

Raportul Vyorstka descrie și așa-numitele „asalturi sinucigașe”, o tactică ce presupune valuri de soldați trimiși la asalt până când supraviețuitorii reușesc să ocupe o poziție pe front. Înainte de aceste atacuri, unii comandanți confiscau cardurile bancare ale soldaților și le cereau codurile PIN „pentru rude”.

Mulți dintre cei executați erau ulterior declarați dispăruți sau ca dezertori, iar trupurile lor erau îngropate în păduri sau lăsate pe câmpul de luptă și împușcate pentru a simula moartea în luptă.

Mii de plângeri, aproape nicio anchetă

Procuratura Militară Generală a Rusiei a primit peste 12.000 de plângeri privind astfel de abuzuri de la începutul invaziei în Ucraina, însă majoritatea nu au fost soluționate.

Potrivit surselor Verstka, există o interdicție neoficială de a ancheta comandanții de pe front. Doar 10 dosare penale au fost deschise, iar cinci ofițeri au fost condamnați pentru uciderea subordonaților. Soldații intervievați afirmă că nu mai au încredere în sistemul de justiție rus și iau în calcul răzbunarea personală.

„Când băieții se vor întoarce și își vor da seama că nu vor mai fi trimiși la asalt, pușcăria nu îi va mai speria. Mulți ofițeri vor trebui să se ascundă, iar cei care se întorc vor începe să bea”, a declarat un militar mobilizat. Un altul avertizează că violența acumulată pe front s-ar putea extinde în interiorul Rusiei, însă autoritățile „încă nu înțeleg asta”.

Publicația Verstka a fost fondată în 2022 de jurnaliști ruși în exil și este cunoscută pentru investigațiile despre războiul din Ucraina, represiunea Kremlinului și drepturile omului.

