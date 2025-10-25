Mărturiile a doi ruși care luptă împotriva propriei țări: „Putin nu a distrus doar Ucraina, ci și țara mea”

Lazzy și Ceasar sunt doi ruși care au ajuns să îndrepte armele împotriva propriei țări. „Să lucrezi ca agent pentru Ucraina și să ataci căile ferate rusești a fost destul de ușor”, a spus Lazzy, conform Independent.

„Nu e atât de complicat. Orice persoană din Rusia poate cumpăra liber benzină – deocamdată, cât timp unele rafinării încă funcționează – și poate da foc căii ferate”, a explicat Lazzy.

„Desigur, trebuie să pregătești rutele de ieșire. Să planifici operațiunea, ca să zicem așa. Nu poți pur și simplu să te plimbi și să te hotărăști să o faci. Mai întâi, recunoaștere, apoi acțiune. Dar, de fapt, oricine poate să o facă.”

Lazzy a incendiat „mai multe” sisteme feroviare de comutare și electrice în cadrul unor atacuri în regiunea Volga din Rusia. Adevărul este însă că era periculos și îi afecta sistemul nervos. De aceea, a decis să treacă granița și să se alăture armatei ucrainene pentru a lupta împotriva lui Vladimir Putin.

De ce a ajuns Lazzy să lupte împotriva regimului Putin

În ultimul an, el a fost un soldat de primă linie care a luptat în ruinele a ceea ce este cunoscut acum drept „zona moartă”, deoarece este foarte puțin populată de soldați de ambele părți, care se ascund de dronele inamice – cu atacuri ocazionale în persoană.

„Cred că aici mi-e mai ușor. Pentru că în Rusia mă temeam constant pentru viața mea”, spune el. „Aici, în Ucraina, rețelele FSB și GRU [serviciile secrete] nu sunt atât de puternice. În Rusia, e mult mai periculos. De asemenea, în Rusia sunt mulți oameni care susțin regimul. Dacă spui un cuvânt greșit, te vor turna”.

Lazzy a ales să lupte împotriva regimului lui Putin din cauza a ceea ce el considera a fi favoritism, corupție și distrugerea democrației: „Rusia trebuie să aibă un viitor”.

Sursa citată l-a întâlnit la mică distanță de linia frontului, unde luptă în sudul Ucrainei.

„Aici, în Ucraina, mă pot apăra cu arme. Da, e înfricoșător pe poziții. Vor să te omoare. Dar e clar: ori tu, ori ei.”

El face parte din Legiunea Rusia Liberă din Ucraina, care operează sub controlul serviciilor de informații militare din Kiev, la fel ca alte unități de voluntari străini. Legiunea susține că are câteva sute de oameni. Toți sunt ruși. La Moscova, ar fi executați ca trădători.

În Ucraina, au luptat în provincia Sumî, au suferit pierderi grele în bătălia acerbă pentru Bahmut și spun că au participat la respingerea recentelor atacuri rusești pe linia frontului din sudul câmpurilor de luptă.

Ucraina și-a intensificat campania atât în teritoriile ocupate, cât și în Rusia. În cadrul celor mai spectaculoase atacuri, Ucraina a reușit să neutralizeze bombardierele rusești în cadrul operațiunii secrete „Pânza de păianjen”, care a implicat multiple ținte și agenți pe teren.

Rafinăriile și centralele electrice rusești sunt atacate în mod regulat de noile drone ucrainene cu rază lungă de acțiune.

Dar Legiunea Libertății Rusiei are în vedere apărarea Ucrainei la nivel local. Și apoi lupta în Rusia pentru a-l răsturna pe Putin. Acest din urmă obiectiv ar fi salutat de Kiev, dar nu este un obiectiv declarat.

Declarațiile lui Ceasar

Ceasar, un veteran rus din armata ucraineană, și-a început opoziția împotriva lui Putin cu ceea ce el numește „atacuri teroriste”. De cel puțin trei ani și jumătate, el face parte din armata ucraineană. Este animat de fervoare religioasă și de visuri monarhiste privind revenirea unui țar în Rusia.

Originar din Soci, el spune că nu-i pasă că ucide ruși. „Nu mă simt rău că îi ucid, pentru că ei fac lucruri foarte rele aici și am văzut cum au ucis civili, cum au violat, cum au jefuit și cum vor să distrugă Ucraina. Putin nu a distrus doar Ucraina, ci și țara mea”, a declarat Ceasar.

El este înarmat, la fel ca Lazzy, cu o pușcă modernă de tip M16. Aceasta înlocuiește rapid pușca AK-47 din arsenalul Ucrainei.

Bărbatul a descris realitatea de pe frontul unui război la care a ales să participe: „Nu mai sunt atât de mulți militari pe front ca acum doi sau trei ani. Suntem împrăștiați. Acum suntem cel mult doi sau trei oameni într-un buncăr. Pentru că dacă am pune acolo o duzină de oameni, ar fi uciși. Este foarte periculos să intri și să ieși. Este cea mai periculoasă parte a operațiunii.”

Soldații sunt obligați să petreacă săptămâni, uneori luni întregi, în tranșee și buncăre, încercând să supraviețuiască atacurilor constante ale artileriei și dronelor. Referindu-se la Lazzy, el a mai declarat: „La ultima operațiune, el a stat aproximativ 45 de zile pe poziție. Eu am stat aproximativ trei săptămâni. Este foarte greu”.

În ultimele săptămâni, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut un turneu în Occident în căutarea de rachete cu rază lungă de acțiune și sisteme de apărare aeriană. Liderul de la Kremlin a intensificat atacurile asupra infrastructurii Ucrainei, concentrându-se pe sistemele energetice și de transport înainte de venirea iernii.

Trupele ruse au avansat, de asemenea, cu pași mici și cu costuri enorme la est de Harkov și au comis deja crime în Pokrovsk împotriva civililor locali rămași în urmă după retragerea ucraineană. Dar războiul cu drone i-a ținut pe ruși la distanță.

Citește și:

„Nici nu știa să citească”. Cum trimite Putin pe front ruși cu retard mintal

„Este o zonă a morții pentru Rusia”: Sute de soldați ruși au rămas blocați în Delta Niprului, unde sunt vânați de drone și mor de foame

Editor : A.M.G.