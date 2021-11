Ioan Cristian Dimitriu a investit aproximativ 200.000 de euro în service-ul auto pe care îl deține. Sunt bani europeni pe care i-a obținut prin mecanismul financiar ITI. A cumpărat mai bine de 70 de utilaje cu care și-a modernizat service-ul.

„Am accesat prin ITI, a fost chiar binevenită toată investiția pentru noi, aici. Mai mult din pasiune e tot ce am făcut aici și lucrurile pe care le-am ales și le-am luat în dotare sunt mici nebunii de-ale mele. Bancurile de scule pe care le am și pe care le folosesc acum patru colegi sunt printre cele mai bine dotate. Ca un mic doctor care a vrut să aibă toate lucrurile la îndemână. Am făcut pentru ei așa ceva. Și sunt cei mai buni băieți care lucrează cu ele, desigur. Am încercat să acopăr toată gama de servicii pe care le poate oferi un service auto pentru clienții finali, persoane fizice sau juridice”, povestește antreprenorul Ioan Cristian Dimitriu.

Antreprenorul ne prezintă service-ul pe care îl are la Tulcea:

„Aici este o mașină. Acolo sunt motoare. Acesta este un aparat de înlocuit ulei. Poate vă pare mai degrabă un puzzle. Chiar e o lucrare destul de dificilă. Facem în general și am făcut motoare mari, dar aceasta e prima oară, e al unui prieten, și am luat-o ca pe o provocare, pentru că am vrut să văd ce se strică în acest motor și am descoperit că este un motor greu”, spune Cristian Dimitriu.

Creștere cu 40 la sută a cifrei de afaceri

Rezultatele investițiilor sale s-au văzut rapid. Au generat un salt al cifrei de afaceri de aproximativ 40 la sută.

„S-a văzut din momentul în care au intrat în funcțiune echipamentele și am început să le folosesc. S-a văzut o diferență considerabilă în venituri, erau servicii pe care nu le puteam oferi, spre exemplu geometrie, pe care acum o avem în spatele nostru. Era un serviciu pe care nu îl puteam face decât cum se face „la sfoară”, ca să punem cât de cât roțile. Așa, acum avem echipamente destul de bune cu care putem să finalizăm, facem verificările finale și reparațiile”, explică antreprenorul.

„Chiar dacă a fost pandemie - și a fost începutul pandemiei din 2020 -, am avut o creștere, deși am avut o perioadă destul de bună în care am stagnat, pentru că efectiv clienții nu mai puteau iasă din casă și atunci nu aveam ce să facem, chiar și așa am avut creștere. Ne-a ajutat foarte mult că am putut să lucrăm și cu vopsitoria mai bine, lucru care se vede și în cifre. Lucrăm cu asigurările, fiind autorizați, oferind servicii bune. Clienții vin”, spune Ioan Cristian Dimitriu.

Antreprenorul ne mai arată un echipament de care este mândru:

„Este un elevator cu patru coloane. Din câte știu, este cel mai mare din gama lui, care poate ridica sarcina de 5 tone și jumătate. Acela este un aparat de geometrie care va fi capabil să facă și camioane și cred că suntem singurii în acest oraș care oferim și serviciile acestea, nu știu să mai fie și altcineva. Avem în medie cam 3 laptopuri și echipamente specializate pentru fiecare marcă. Ele sunt tot așa, căutate și alese pe sprânceană, cum se spune”, continuă antreprenorul.

„Dacă nu erau banii ăștia, aș fi plecat din țară”

El spune că unul din ingredientele succesului este pasiunea pentru ceea ce faci.

„Pasiunea mea este și a fost și este în continuare automobilismul și tot ce ține de mașini, am și un autoturism pe care l-am pregătit parțial pentru competiții și îmi place foarte mult să fac cu mâna mea toate lucrurile. Înțelegând cum se fac, știu și cum să vorbesc cu clientul, încerc să-i explic ce se întâmplă cu mașina, că sunt diverse probleme de care ne lovim și încercăm să înțelegem ce se întâmplă. Și atunci trebuie să avem și dotarea necesară ca să putem să verificăm sau să rezolvăm cât se poate de bine problemele”, explică Ioan Cristian Dimitriu.

Întrebat ce ar fi făcut dacă nu avea banii europeni pentru a-i investi în afacere, răspunsul e tranșant: „Aș fi plecat din țară. Este foarte, foarte greu să faci cu adevărat 200 de mii de euro. Putem discuta cu oricine că se fac în câțiva ani buni de zile”, spune antreprenorul.

Acum, tot cu ajutorul banilor europeni plănuiește să-și construiască propriul sediu și să se mute din chirie.