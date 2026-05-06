Măsură neobișnuită în UE: miniștrii Energiei vor discuta despre forajele de gaze naturale de pe teritoriile naționale

Miniştrii Energiei din ţările Uniunii Europene vor lua măsura neobişnuită de a discuta săptămâna viitoare despre producţia internă de gaze naturale, pe măsură ce guvernele caută modalităţi de a limita impactul economic al războiului din Iran, conform unui document intern consultat de Reuters.

UE se bazează pe importurile de gaze naturale – care acoperă aproximativ 80% din necesarul său – şi a fost extrem de expusă la creşterea preţurilor internaţionale la energie, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a dus la perturbări fără precedent.

De când atacurile aeriene ale SUA şi Israelului au declanşat războiul, la sfârşitul lunii februarie, Bruxelles-ul a dat asigurări că rămâne angajat în ceea ce priveşte planul său de a îmbunătăţi securitatea energetică a Europei şi de-şi a atinge obiectivele de reducere a emisiilor ce contribuie la încălzirea globală prin înlocuirea combustibililor fosili cu energie curată şi reducerea expunerii la pieţele volatile de petrol şi gaze.

Cu toate acestea, un document pregătitor pentru reuniunea miniştrilor Energiei din UE de săptămâna viitoare, consultat de Reuters, arată că ţările intenţionează să discute şi despre producţia internă de gaze, notează News.ro.

Documentul este pregătit de Cipru, ţară care deţine preşedinţia rotativă a UE şi va prezida reuniunea. Cipru dispune de rezerve de gaze naturale offshore.

„Având în vedere şocurile actuale ale preţurilor şi volatilitatea pieţei globale a GNL, cum vedeţi rolul resurselor interne de gaze naturale ca mecanism colectiv pentru stabilitatea preţurilor în întreaga Uniune?”, este întreabarea pe care o pune documentul.

Provocarea constă în stimularea utilizării rezervelor interne „fără a ne bloca în sisteme cu emisii ridicate de carbon care subminează obiectivele noastre climatice pe termen lung”, arată documentul.

Un purtător de cuvânt al preşedinţiei cipriote a UE a declarat că obiectivul este acela de a analiza „într-o manieră pragmatică” modul în care UE asigură securitatea energetică şi gestionează şocurile energetice în anii următori. „Este vorba despre pregătire şi echilibru, nu despre inversarea tranziţiei energetice”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Unii diplomaţi ai UE au afirmat că discuţia planificată reflectă o deschidere crescândă în cadrul UE faţă de luarea în considerare a producţiei interne.

Fiecare ţară în parte, şi nu Bruxelles-ul, este responsabilă pentru resursele sale energetice naţionale.

Producţia internă de gaze a UE s-a înjumătăţit în ultimul deceniu, ca urmare a investiţiilor reduse în noi explorări şi a deciziei Olandei de a închide imensul câmp de gaze de la Groningen pentru a preveni activitatea seismică care a avariat mii de clădiri.

România şi Cipru, care deţin cele mai mari rezerve de gaze recuperabile comercial din UE, intenţionează amândouă să-şi crească producţia internă.

